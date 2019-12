iPhone als muziekinstrument: dit is er mogelijk

De iPhone en iPad zijn prima geschikt als muziekinstrument. Of het nou voor serieuze artiesten is, beginnende muzikanten, amateurs die een klad willen maken of kinderen die graag herrie willen produceren, er is voor ieder wat wils. Naast GarageBand van Apple zijn er diverse apps die muziekinstrumenten nabootsen, een volledige studio bieden of op originele wijze muziek en klanken produceren.

Medly

Eén van de beste apps van het moment om muziek te maken is Medly. De app biedt ontzettend veel geluidseffecten en instrumenten. Heb je veel sporen, dan kan Medly voor jou de orde houden, zodat jij je kan focussen op de muziek. Er zitten ook een hele hoop filters in, allemaal verwerkt in een fraai ontworpen app voor je iPhone en iPad. Het fijne aan Medly is onder andere dat de app in principe gratis is met een aantal basisfuncties. Wil je een specifiek genre muziek maken, dan kun je dit muziekinstrument of instrumenten aanschaffen voor €5,49. Je betaalt dus niet vooraf voor allerlei instrumenten die je nooit nodig hebt.

FL Studio Mobile

Wie ooit eens heeft gezocht naar programma’s om te produceren op de computer is vast en zeker gestuit op FL Studio. Dit programma is relatief toegankelijk omdat het gratis is, met veel optionele geluidseffecten en filters. De grootste DJ’s van de wereld, waaronder Martin Garrix, zijn er groot mee geworden. FL Studio is ook beschikbaar op je iPhone en iPad, en biedt een vrij simpele interface met veel mogelijkheden. Je kunt MIDI-controllers koppelen voor als je liever zelf aan de knoppen zit. FL Studio Mobile heeft veel synthesizers, samplers en loop-kits. Wil je later liever verder op de computer, dan kun je je project exporteren. Hier heb je een aparte (gratis) plugin voor nodig op de computer.

Figure

Wil je muziekmaken, maar heb je niet echt inspiratie? Dan kan Figure een goede app voor jou zijn. De app is laagdrempelig, want je begint al met muziekmaken door je vinger over het scherm te vegen. Figure reageert op jouw gebaren, en je kunt verschillende melodieën opnemen. Je kunt zelf de toonhoogtes, bpm en andere eigenschappen instellen, en als je klaar bent exporteer je je nummer. Het beste van Figure ten opzichte van veel soortgelijke apps is dat de app helemaal gratis is. Vind je het niks, dan gooi je hem gewoon weer weg. Dat de app gratis is maakt het voor iedereen makkelijk om lekker te experimenteren.

NanoStudio 2

De fans van digitale muziek worden waarschijnlijk heel blij van NanoStudio 2. Draai een track in elkaar met samples, voeg effecten toe zoals reverb en sidechain compressie en maak er een geheel van met de mixer. Deze mixer kan oneindig veel sporen aan, dus je wordt niet beperkt in je creativiteit. Ben je serieus bezig met muziek, dan kun je via de MIDI-exportfunctie de track op je desktop zetten en er daar mee verder werken. Je kunt ook de hele track op je toestel maken en een mixdown maken.

GarageBand

Als je een nieuwe iPhone of iPad activeert zul je zien dat een aantal creatieve en productieve apps standaard is geïnstalleerd. Eén daarvan is GarageBand. Deze app van Apple bestaat al heel lang, maar wordt nog steeds met enige regelmaat bijgewerkt. GarageBand is gratis te gebruiken en biedt een heleboel instrumenten, en varianten op die instrumenten. Je iPhone wordt dus niet één muziekinstrument, maar een heel orkest! We weten zeker dat er wel een muziekinstrument voor jou bij zit. Je kunt zelf opnames maken en afmixen op verschillende sporen. Ook heb je de optie om MIDI-controllers te koppelen. Apple biedt met Apple Loops ook een hoop geluiden die je mag gebruiken in jouw nummers.

Naast apps zijn er ook nog allerlei accessoires waarmee je via je iPhone muziek kan maken. Je iPhone wordt dan niet per se een muziekinstrument, maar het helpt je wel om je eigen creaties te maken. Een voorbeeld daarvan is de Soli Lightpad Block, een vierkant blokje met druksensoren waarmee je met coole lichteffecten grappige deuntjes kan maken. In onze review van de Soli Lightpad Block lees je onze ervaringen.