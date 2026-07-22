Breid je foto’s uit op iPhone: zo gebruik je de nieuwe AI-functie in iOS 27
Met Breid uit in de Foto’s-app kun je foto’s uitzoomen zonder dat je opnieuw hoeft te fotograferen. Apple Intelligence vult de randen van een afbeelding automatisch aan, zodat een te krap uitgesneden foto meer beeld krijgt. In deze tip laten we zien hoe je de functie gebruikt.
Breid uit in Foto’s
Heb je een foto die net iets te krap is uitgesneden? Met Breid uit in de Foto’s-app kun je een afbeelding eenvoudig groter maken. Apple Intelligence vult de randen van de foto automatisch aan met nieuwe beeldinformatie, zodat het lijkt alsof de foto oorspronkelijk een groter beeld liet zien. De functie werkt vooral goed bij eenvoudige achtergronden, zoals lucht, muren, planten en water.
Breid uit is een van de nieuwe Apple Intelligence-functies in iOS 27. Met deze AI-tools kun je foto’s achteraf bewerken zonder dat je daarvoor een aparte app nodig hebt. Naast Breid uit bevat de Foto’s-app in iOS 27 ook een verbeterde versie van Ruim op, waarmee je ongewenste objecten verwijdert, en Herkader, waarmee AI de hoek van een foto kan aanpassen.
Om Breid uit te gebruiken heb je een apparaat nodig dat Apple Intelligence ondersteunt. Dat zijn de volgende modellen:
- iPhone 15 Pro of nieuwer
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad Air (M1) of nieuwer
- iPad Pro (M1) of nieuwer
- Mac met M1 of nieuwer
Een foto uitbreiden met Breid uit
Dit is hoe je je foto uit kan breiden in de Foto’s app:
- Open de Foto’s-app en kies de foto die je wilt bewerken.
- Tik onderin op de icoontjes met de schakelaars.
- Tik op Tools.
- Selecteer hier Breid uit.
- Sleep de foto zoals je deze wil uitbreiden.
- Tik op Breid uit en laat Apple Intelligence zijn gang gaan.
- Tevreden? Tik dan op het vinkje. Nog niet tevreden, dan kan je op het kruisje drukken om terug te gaan.
Meer over iOS 27 en iPadOS 27
iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.
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Apple Intelligence en AI van Apple
Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.