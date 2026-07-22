De Foto's-app krijgt in iOS 27 nieuwe AI-functies. Zo kun je met Apple Intelligence foto's uitbreiden door automatisch beeld buiten de oorspronkelijke foto te laten genereren.

Met Breid uit in de Foto’s-app kun je foto’s uitzoomen zonder dat je opnieuw hoeft te fotograferen. Apple Intelligence vult de randen van een afbeelding automatisch aan, zodat een te krap uitgesneden foto meer beeld krijgt. In deze tip laten we zien hoe je de functie gebruikt.

Breid uit in Foto’s

Heb je een foto die net iets te krap is uitgesneden? Met Breid uit in de Foto’s-app kun je een afbeelding eenvoudig groter maken. Apple Intelligence vult de randen van de foto automatisch aan met nieuwe beeldinformatie, zodat het lijkt alsof de foto oorspronkelijk een groter beeld liet zien. De functie werkt vooral goed bij eenvoudige achtergronden, zoals lucht, muren, planten en water.

Breid uit is een van de nieuwe Apple Intelligence-functies in iOS 27. Met deze AI-tools kun je foto’s achteraf bewerken zonder dat je daarvoor een aparte app nodig hebt. Naast Breid uit bevat de Foto’s-app in iOS 27 ook een verbeterde versie van Ruim op, waarmee je ongewenste objecten verwijdert, en Herkader, waarmee AI de hoek van een foto kan aanpassen.

Om Breid uit te gebruiken heb je een apparaat nodig dat Apple Intelligence ondersteunt. Dat zijn de volgende modellen:

Een foto uitbreiden met Breid uit

Dit is hoe je je foto uit kan breiden in de Foto’s app: Open de Foto’s-app en kies de foto die je wilt bewerken. Tik onderin op de icoontjes met de schakelaars. Tik op Tools. Selecteer hier Breid uit. Sleep de foto zoals je deze wil uitbreiden. Tik op Breid uit en laat Apple Intelligence zijn gang gaan. Tevreden? Tik dan op het vinkje. Nog niet tevreden, dan kan je op het kruisje drukken om terug te gaan.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.