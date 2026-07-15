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Je betaalt te veel voor je abonnement: hier betaal je slechts €2,50 voor een sim only

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Op zoek naar een voordelig mobiel abonnement? Simpel heeft momenteel een opvallende sim only-deal waarbij je tijdelijk slechts €2,50 per maand betaalt. Ontdek waarom deze actie interessant is voor wie wil besparen.
Jane van Brakel -

Tijdelijk goedkoop bellen en internetten: dat doe je bij deze provider

Wie op zoek is naar een voordelig mobiel abonnement kan momenteel profiteren van een opvallende sim only-deal. Simpel biedt tijdelijk abonnementen aan voor slechts €2,50 per maand gedurende de eerste twaalf maanden. De actie geldt zowel voor kleinere bundels als uitgebreidere abonnementen met meer data en belminuten. Daarmee is het een interessante keuze voor iedereen die wil besparen op de maandelijkse telefoonkosten, zonder dat je hoeft in te leveren op de inhoud van je bundel.

De actie is vooral interessant voor mensen die hun huidige abonnement te duur vinden of toe zijn aan een nieuw sim only-abonnement. In plaats van jarenlang hetzelfde bedrag te blijven betalen, kun je nu tijdelijk profiteren van een extra lage prijs. Na de eerste twaalf maanden verandert het maandbedrag weer naar het reguliere tarief.

Scoor een sim only met korting

Zo scoor je een sim only voor slechts €2,50 per maand

Bij deze tijdelijke aanbieding betaal je het eerste jaar slechts €2,50 per maand voor je sim only-abonnement. Dat betekent dat je gedurende twaalf maanden profiteert van een flinke korting op de normale abonnementsprijs. Hierdoor behoort dit abonnement momenteel tot één van de voordeligere keuzes. Hieronder hebben we de abonnementen overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.

Bekijk alle abonnementen
DataBellen & sms’enActie
prijs		 Regulier tarief
5 GB250 minuten + 500 sms’jes€2,50€6,50
10 GB250 minuten + 500 sms’jes€2,50€7,50
18 GB250 minuten + 500 sms’jes€2,50€9,00
30 GB250 minuten + 500 sms’jes€2,50€10,00
40 GB Onbeperkt bellen + 500 sms’jes€2,50€11,00
60 GBOnbeperkt bellen + 500 sms’jes€2,50€14,00

Waarom steeds meer mensen kiezen voor een sim only van Simpel

De populariteit van sim only-abonnementen blijft groeien. Steeds meer mensen gebruiken hun smartphone langer en zien daardoor minder reden om iedere één of twee jaar een nieuw toestel aan te schaffen. Een abonnement zonder telefoon wordt hierdoor steeds aantrekkelijker, omdat je alleen betaalt voor je mobiele diensten en vaak profiteert van lagere maandlasten.

Over Simpel als provider

Ook de stijgende kosten van dagelijkse uitgaven zorgen ervoor dat consumenten kritischer kijken naar hun vaste lasten. Een mobiel abonnement is een kostenpost waarop eenvoudig kan worden bespaard, zonder dat je minder bereikbaar hoeft te zijn. Een tijdelijke actie zoals deze sim only-deal van €2,50 per maand maakt de overstap dan ook extra interessant.

Simpel speelt hierop in met betaalbare sim only-abonnementen en richt zich op klanten die vooral op zoek zijn naar een voordelige en overzichtelijke bundel. De provider maakt gebruik van het netwerk van Odido en biedt verschillende abonnementen aan met uiteenlopende hoeveelheden data en belminuten.

Scoor een sim only met korting

Informatie

Laatst bijgewerkt
15 juli 2026 om 18:00
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