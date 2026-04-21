Apple heeft de Apple Sports-app voor iPhone bijgewerkt met ondersteuning voor CarPlay in de vorm van een widget. Daarmee kun je tijdens het rijden sneller je favoriete teams en competities volgen, zonder dat je je iPhone hoeft te pakken. Daarnaast zijn er nieuwe functies voor F1-fans en wordt nog eens benadrukt dat je met Apple Sports eenvoudig de wedstrijden van het WK 2026 kan volgen.

Apple Sports krijgt CarPlay-widget

In versie 3.10 van de Apple Sports-app zijn voor het eerst grote CarPlay-functies toegevoegd. Er is nog geen aparte CarPlay-app, maar je kunt nu wel sportinfo tonen via widgets in het CarPlay-scherm. Apple Sports biedt in CarPlay twee kleine widgets: Mijn Teams en Competitie. De Mijn Teams-widget toont wedstrijden en informatie van teams die je als favoriet hebt ingesteld in de Apple Sports-app op je iPhone.

De Competitie-widget laat info zien van competities die je zelf selecteert, zoals bijvoorbeeld de Formule 1 of het WK Voetbal. Tot nu toe verscheen Apple Sports in CarPlay alleen als Live Activiteit tijdens een wedstrijd of evenement. Dankzij de nieuwe widgets heb je nu ook buiten live wedstrijden om sportinformatie in beeld.

Hieronder de releasenotes van Apple Sports versie 3.10: Bereid je voor op het WK 2026 – volg je favoriete teams en bekijk de groepen in de Apple Sports-app voordat het toernooi in juni begint.

F1-fans kunnen nu de weersomstandigheden voor elke Grand Prix bekijken. Bekijk onder andere de baantemperatuur en windsnelheid.

Er zijn nu kleinere widgets beschikbaar voor Apple Sports, zodat je je favoriete teams en competities op meer plekken kunt volgen, waaronder CarPlay.

Zo stel je Apple Sports-widgets in op CarPlay

Om de nieuwe widgets te gebruiken, moet je eerst de Apple Sports-app op je iPhone updaten naar versie 3.10 via de App Store. Daarna kan je op je iPhone de widget instellen. Dat doe je als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Algemeen > CarPlay. Tik op je auto en tik vervolgens op Widgets. Tik op Voeg widget toe en zoek daarna naar Sport. Selecteer welke widget je wil en tik op Voeg widget toe

De Mijn Teams-widget toont automatisch de teams die je in Apple Sports als favoriet hebt gemarkeerd. Voor de Competitie-widget kun je in het CarPlay-widgetscherm op het ‘i’-icoontje tikken en kiezen welke competities in de widget zichtbaar zijn. Op de iPhone zelf zijn er daarnaast vier extra Apple Sports-widgets beschikbaar, met middelgrote en grote versies van My Teams en Leagues voor het beginscherm of Vandaag-scherm.