In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Drops of God (seizoen 2)
Terwijl de wijnwereld rouwt om het overlijden van Alexandre Léger ontdekt zijn vervreemde dochter Camille dat zijn uitzonderlijke collectie nu van haar is. Maar voordat ze de erfenis krijgt, moet Camille Alexandres beste protegé, Issei, zien te verslaan in een smaaktest.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Terwijl hij balanceert op de rand van wereldwijde doorbraak, worstelt de jonge Springsteen met de druk van zijn succes en de demonen uit zijn verleden. Gewapend met slechts een 4-sporenrecorder in zijn slaapkamer, legt hij de basis voor een van zijn meest iconische albums.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Blind Sherlock (seizoen 1)
Met zijn uitzonderlijke gehoor weet de blinde Roman Mertens zijn droom te verwezenlijken: een functie bij de afluisterunit van de politie. Zijn scherp ontwikkelde luistervaardigheden maken hem tot een onmisbare kracht in het opsporen van cruciale informatie. Wat in eerste instantie als een unieke kans en een professionele uitdaging lijkt, verandert echter al snel in een gevaarlijke onderneming. Roman ontdekt dat het werk niet alleen vraagt om concentratie en precisie, maar hem ook blootstelt aan risico’s die hij nooit had voorzien. Terwijl hij zich steeds dieper in complexe en potentieel levensbedreigende zaken begeeft, wordt duidelijk dat zijn talent zowel zijn grootste troef als zijn kwetsbaarste punt kan zijn.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
LOL: Last One Laughing Nederland (seizoen 4)
LOL: Last One Laughing of LOL is een Prime Video-programma dat wereldwijd wordt uitgezonden. In het programma zitten komieken met elkaar in een huis waar ze niet mogen lachen. In het programma verblijven tien komieken zes uur lang in een huis dat volhangt met camera’s. De bedoeling is dat ze niet lachen om hun collega’s: bij de eerste keer lachen gebeurt er niks, maar bij de tweede keer ligt diegene uit het spel. Degene die als laatste overblijft wint 50.000 euro voor het goede doel.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (seizoen 1)
Een eeuw vóór de gebeurtenissen van ‘Game of Thrones’ dwaalden twee onwaarschijnlijke helden door Westeros… een jonge, naïeve maar moedige ridder, Ser Duncan the Tall,, en zijn kleine schildknaap, Egg. Het speelt zich af in een tijdperk waarin de Targaryen-linie nog steeds de ijzeren troon in handen heeft en de herinnering aan de laatste draak nog niet uit de levende herinnering is verdwenen. Grote lotsbestemmingen, krachtige vijanden en gevaarlijke heldendaden wachten allemaal op deze onwaarschijnlijke en onvergelijkbare vrienden.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Strangers
Op zoek naar wraak op haar mishandelende echtgenoot, neemt het leven van een vrouw een donkere wending wanneer ze een mysterieuze huurmoordenaar ontmoet. Ze wordt meegesleept in een wervelende romance en belandt in een gevaarlijke burgerwacht. Terwijl het aantal doden stijgt, begint ze de ware aard van haar partner te ontrafelen en de geheimen die ze allebei verbergen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Elsbeth (seizoen 1)
Na haar succesvolle carrière in Chicago gebruikt Elsbeth Tascioni, een scherpzinnige maar onconventionele advocaat, haar bijzondere standpunt om unieke observaties te doen en briljante criminelen in het nauw te drijven.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
The Mastermind
James Mooney orkestreert een gedurfde kunstoverval tegen de achtergrond van de Vietnamoorlog en de snelgroeiende vrouwenbevrijdingsbeweging in het land. Terwijl hij zich bezighoudt met deze gewaagde criminele onderneming, moet hij navigeren in een wereld die wordt gekenmerkt door veranderende sociale en politieke dynamieken.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl
