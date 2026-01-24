Blind Sherlock (seizoen 1)

Met zijn uitzonderlijke gehoor weet de blinde Roman Mertens zijn droom te verwezenlijken: een functie bij de afluisterunit van de politie. Zijn scherp ontwikkelde luistervaardigheden maken hem tot een onmisbare kracht in het opsporen van cruciale informatie. Wat in eerste instantie als een unieke kans en een professionele uitdaging lijkt, verandert echter al snel in een gevaarlijke onderneming. Roman ontdekt dat het werk niet alleen vraagt om concentratie en precisie, maar hem ook blootstelt aan risico’s die hij nooit had voorzien. Terwijl hij zich steeds dieper in complexe en potentieel levensbedreigende zaken begeeft, wordt duidelijk dat zijn talent zowel zijn grootste troef als zijn kwetsbaarste punt kan zijn.