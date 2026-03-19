Apple waarschuwt: werk zo snel mogelijk je iPhone bij naar de nieuwste update (ook je oudere toestel)

Apple heeft in een supportdocument een waarschuwing afgegeven voor iPhone-gebruikers. Iedereen wordt opgeroepen zijn of haar iPhone bij te werken naar de nieuwste beschikbare iOS-versie en dit is waarom.

Apple heeft de laatste tijd veel (kleine) updates uitgebracht, ook voor oudere toestellen. Deze updates draaien om verbeterde beveiliging en bugfixes, maar met name dat eerste is nu van belang. Apple waarschuwt namelijk voor online aanvallen die gericht zijn op gebruikers die niet de laatste beschikbare iOS-versie draaien. Daarbij loop je kans dat je data gestolen wordt.

Het gaat specifiek om exploits als Coruna en DarkSword. Deze aanvallen misbruiken bepaalde kwetsbaarheden in de beveiliging van iOS om gegevens van gebruikers te stelen, door ze bijvoorbeeld te laten klikken op schadelijke links op het web. Bijvoorbeeld op een phishingwebsite, die zich voordoet als een eerlijke en veilige website, maar zo ingericht zijn om je gegevens buit te maken.

In het supportdocument benadrukt Apple de urgentie van het updaten van je toestel. Als je iPhone up-to-date is (oftewel: je ziet geen nieuwe update via Instellingen > Algemeen > Software-update), dan betekent het dat je beschermd bent. Iedereen met de nieuwste versie van iOS 15, iOS 16, iOS 18 en iOS 26 is beschermd tegen deze twee specifieke aanvallen. Dat zijn de volgende versies:

iOS 15.8.7

iOS 16.7.15

iOS 18.7.5

iOS 26.3.1 (a)

Apple bracht iOS 15.8.7 en iOS 16.7.15 vorige week uit, vooral bedoeld voor mensen met een ouder toestel. Denk aan de iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 en iPhone X. De reden dat er geen nieuwe versie van iOS 17 is, is omdat alle toestellen die iOS 17 kunnen draaien, ook bijgewerkt kunnen worden naar iOS 18. Werk dit toestel daarom bij naar minimaal iOS 18.7.5. Op onze pagina kun je checken wat de meest recente iOS-versie voor jouw iPhone is.

Heb je een toestel dat nog niet over is naar iOS 26 en dus is blijven steken op een eerdere versie van iOS 18, terwijl deze wel geschikt is voor iOS 26 en nieuwer, dan kan het zo zijn dat je nog een oudere kwetsbare versie van iOS 18 hebt. Apple biedt iOS 18.7.5 namelijk niet altijd aan aan toestellen die nog wel mee kunnen naar iOS 26.

Oproep: werk je oude toestel bij

Apple benadrukt dat oudere toestellen met iOS 13 en iOS 14 bijgewerkt moeten worden naar iOS 15 om beschermd te blijven. Er zijn geen iPhones die zijn blijven steken op iOS 13 of iOS 14, dus die kun je allemaal zonder problemen bijwerken naar de nieuwste versie van iOS 15 (momenteel dus iOS 15.8.7).

Kun je je toestel toch niet bijwerken of wil je dit niet, dan kun je ook de speciale isolatiemodus op je iPhone inschakelen. Deze schakelt extra strenge beveiliging in, maar zorgt ook voor beperkingen in het gebruik. Meer daarover lees je in onze tip.