Talloze details gelekt: ‘Deze drie AI-wearables heeft Apple in de maak’

Apple gaat het komende jaar volop inzetten op AI-producten. Er wordt momenteel hard gewerkt aan drie verschillende AI-wearables: een bril, een draagbare speld en nieuwe AirPods.

Terwijl AI op dit moment nog vooral een softwareproduct is, komen er ook steeds meer producten op de markt die volledig draaien op AI-functies. Zo verscheen er eerder de geflopte Humane AI Pin en werkt OpenAI (samen met voormalig Apple-designer Jony Ive) aan het eerste AI-product. Apple hobbelt al jaren een beetje achter de AI-trend aan, maar zet er nu flink gas op. Bloomberg meldt dat er nu druk gewerkt wordt aan drie AI-wearables en deelt allerlei details.

Apple’s AI-wearables: bril, speld en AirPods

In het rapport bespreekt Mark Gurman de drie aankomende producten, waarvan er in ieder geval eentje nog in 2027 zal verschijnen. Van alle drie de producten hebben we in het geruchtencircuit al eerder gehoord, maar er zitten ook een paar nieuwe details bij. Alle genoemde wearables zouden verbonden zijn met de iPhone en gebouwd zijn rondom de nieuwe versie van Siri. In een meeting van Tim Cook met medewerkers, zou de CEO gezegd hebben dat er gewerkt wordt aan een “categorie van nieuwe producten”, waar Apple “extreem opgewonden over is”.

Apple’s slimme bril

Geruchten over een slimme AI-bril van Apple gaan al jaren en zouden een directe concurrent worden voor de Ray-Ban brillen van Meta. Apple overwoog hiervoor, net als Meta, samen te werken met een bestaande brillenfabrikant, maar zou uiteindelijk toch besloten hebben om zelf monturen te gaan maken. De bril heeft hoge resolutie camera’s, waarmee je foto’s en video’s kan maken. Er gaan diverse prototypes rondt, die voorzien zijn van speakers, microfoons en dus camera’s. Er zit geen display in, dus de bediening gaat vooral via Siri.

De vroege prototypes zijn via een kabel verbonden aan een externe accu en een iPhone, maar met het uiteindelijke product zou de batterij ingebouwd zijn. Er wordt volgens de bron gebruikgemaakt van diverse luxe materialen en er zou gesproken worden over verschillende stijlen. Dit klinkt vergelijkbaar met de Apple Watch, die naast aluminium ook beschikbaar is in titanium en in het verleden ook roestvrij staal en keramiek.

Er zitten twee camera’s in, elk met hun eigen functie. De ene is bedoeld voor foto’s en video’s, maar de andere heeft als functie dat de bril bewust is van de omgeving. De techniek zou vergelijkbaar zijn met die in de Vision Pro-headset. Zo ziet de bril waar je naar kijkt en kan zo taken voor je uitvoeren. Bijvoorbeeld als je naar een ingrediëntenlijst kijkt, waarna de bril je kan helpen met koken. Het is dan ook vooral een AI-hulpje, dat ook gebruikt kan worden tijdens bijvoorbeeld navigeren.

AI-speldje: afgeleide van de bril

Het idee van het AI-speldje in het formaat van een AirTag zou ontstaan zijn tijdens het werk aan de AI-bril. Het is een iPhone-accessoire dat je om je nek kan dragen of bevestigen aan je kleding. Qua rekenkracht is hij vergelijkbaar met de AirPods en al het denkwerk wordt door de iPhone gedaan. Er zit geen projector of scherm op, maar wel een microfoon om commando’s te geven en een camera om je omgeving te zien. Intern zou er nog discussie zijn of er een speaker in zit.

Of dit speldje er ook echt komt, is nog niet helemaal helder. Apple kan nog besluiten om het project te annuleren, maar als ze er wel mee doorgaan is een release in 2027 niet ondenkbaar. Eerder waren er plannen om aan de Apple Watch een camera toe te voegen, maar dat bleek tijdens het testen onpraktisch. Niet alleen kan je mouw van je kleding in de weg zitten, maar ook de kijkhoek is vaak onhandig. Een AI-speldje zou daarom als alternatief gezien worden.

AirPods met camera

Geruchten over de AirPods met camera gaan al jaren en zouden al dit jaar kunnen verschijnen. Daarmee worden de AirPods zich meer bewust van je omgeving, zodat ze bijvoorbeeld informatie kunnen geven over voorwerpen in de buurt. Apple zou het ook kunnen gebruiken voor handgebaren, zodat je de AirPods op een nieuwe manier kan bedienen.

Bloomberg benadrukt dat alle plannen nog niet definitief zijn en dat eigenschappen nog kunnen wijzigen, maar het laat desalniettemin zien dat Apple de komende jaren de ambitie heeft om met allerlei volledig nieuwe producten op de markt te komen.

