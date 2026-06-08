Officieel: iPadOS 27 aangekondigd door Apple
Zoals verwacht was het na iOS 27 de beurt aan iPadOS 27 op Apple’s digitale WWDC 2026-podium. De nieuwste versie van iPadOS bevat veel functies die iOS 27 ook heeft gekregen, maar met wat extra’s voor het grote scherm. We vatten het hier voor je samen.
Volg ook ons liveblog voor alle actuele updates van alle WWDC-aankondigingen. Daarin vind je ook achteraf een uitgebreide samenvatting en bekijk je de volledige videopresentatie.
iPadOS 27 in het kort
De update naar iPadOS 27 zal net als met iOS 27 minder groot zijn qua functies. De focus ligt vooral op het verbeteren van de systeemprestaties. Zo gaan taken sneller en gaat de iPad beter om met het energieverbruik.
Veel iOS 27 functies ook op de iPad
Echt veel unieke functies krijgt de iPad niet vaak. De verbeteringen die Apple doorvoert in iOS vinden ook hun weg naar iPadOS. Omdat ook iOS 27 is aangekondigd, kun je op onze pagina daarover meer lezen over de grootste nieuwe functies.
Beschikbaarheid iPadOS 27
Apple brengt vanavond nog de eerste iPadOS 27 ontwikkelaarsbeta uit. Voor de publieke beta moet je naar verwachting nog anderhalf tot twee maanden wachten. De definitieve release van iPadOS 27 volgt in het najaar. Naar alle waarschijnlijkheid in de week van 14 september.
Dit artikel wordt nog verder aangevuld.
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3 reacties
L8
Tsja… spijtig. Kleine lettertjes!
Siri AI
Siri AI will be available In beta later this year and requires an Apple Intelligence–enabled device
Available on iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPad models with M4 and later and at least 12GB of unified memory, Mac models with M3 and later and at least 12GB of unified memory, and Apple Vision Pro (M5).
2. Unfortunately not for European customers.
3. Niks over Health app ? 😐
Benjamin Kuijten iCulture
De vereiste van Siri AI voor iPhone 17 Pro en nieuwer gelden alleen voor het aanpassen en afstemmen van de Siri-stemmen. Siri AI in het algemeen werkt op alle modellen met Apple Intelligence (iPhone 15 Pro en nieuwer). Maar dus nog niet in de EU of in het Nederlands.
L8
Klopt helemaal Benjamin! Iets te snel gelezen. Gaat idd enkel over high LLM voice models.