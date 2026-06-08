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Officieel: iPadOS 27 aangekondigd door Apple

Nieuws iOS en iPadOS 3 reacties
Apple heeft op maandagavond de volgende grote versie van iPadOS aangekondigd. In iPadOS 27 zitten weer nieuwe functies die we in dit artikel bespreken.
Daniel Vischjager -

Zoals verwacht was het na iOS 27 de beurt aan iPadOS 27 op Apple’s digitale WWDC 2026-podium. De nieuwste versie van iPadOS bevat veel functies die iOS 27 ook heeft gekregen, maar met wat extra’s voor het grote scherm. We vatten het hier voor je samen.

Inhoudsopgave

Volg ook ons liveblog voor alle actuele updates van alle WWDC-aankondigingen. Daarin vind je ook achteraf een uitgebreide samenvatting en bekijk je de volledige videopresentatie.

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Het gaat beginnen: de WWDC! Op deze pagina lees je alles wat je moet weten én volg je vandaag de aankondigingen van de WWDC 2026 live. Zo mis je helemaal niks van iOS 27 en meer.

iPadOS 27 in het kort

De update naar iPadOS 27 zal net als met iOS 27 minder groot zijn qua functies. De focus ligt vooral op het verbeteren van de systeemprestaties. Zo gaan taken sneller en gaat de iPad beter om met het energieverbruik.

Veel iOS 27 functies ook op de iPad

Echt veel unieke functies krijgt de iPad niet vaak. De verbeteringen die Apple doorvoert in iOS vinden ook hun weg naar iPadOS. Omdat ook iOS 27 is aangekondigd, kun je op onze pagina daarover meer lezen over de grootste nieuwe functies.

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Apple komt binnenkort met iPadOS 27, de grote nieuwe update voor de iPad. Maar op welke iPads kun je die update straks installeren? Dit is wat we verwachten.

Beschikbaarheid iPadOS 27

Apple brengt vanavond nog de eerste iPadOS 27 ontwikkelaarsbeta uit. Voor de publieke beta moet je naar verwachting nog anderhalf tot twee maanden wachten. De definitieve release van iPadOS 27 volgt in het najaar. Naar alle waarschijnlijkheid in de week van 14 september.

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Dit artikel wordt nog verder aangevuld.

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Lees de 3 reacties

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Tsja… spijtig. Kleine lettertjes!

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Available on iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPad models with M4 and later and at least 12GB of unified memory, Mac models with M3 and later and at least 12GB of unified memory, and Apple Vision Pro (M5).

2. Unfortunately not for European customers.

3. Niks over Health app ? 😐

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