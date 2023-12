De Amerikaanse Dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) heeft Apple uitgeroepen tot Bedrijf van het Jaar 2023. Dit komt vooral omdat Apple is gestopt met de verkoop van leren accessoires. Maar de organisatie prijst Apple ook vanwege plannen om volledige CO2-neutraal te worden. Het is “een geweldig voorbeeld” voor andere grote bedrijven, vinden de direnliefhebbers.

‘Apple geeft het goede voorbeeld’

PETA vindt dat Apple met deze beslissing tegemoet komt aan de vraag van consumenten naar duurzamere producten. Hiermee worden talloze dierenlevens gespaard en wordt de klimaatcatastrofe beperkt, schrijft PETA in een blogposting. Door alleen leervrije accessoires aan te bieden kunnen consumenten iets kopen waar ze een goed gevoel van krijgen. Het is beter voor de dieren én voor het milieu. PETA prijst ook Apple’s nieuwe FineWoven-accesoires, waarvan de productie minder uitstoot oplevert. Toch hebben de FineWoven-hoesjes bij de introductie ook de nodige kritiek gekregen, omdat ze al snel slijtage vertonen.

Ook deze koe is blij met de nieuwe niet-leren hoesjes van Apple.

Toch hebben andere fabrikanten nog niet Apples’ voorbeeld gevolgd. Er zijn nog diverse fabrikanten van hoesjes (zoals Nomad en Mujjo) die vasthouden aan de productie van leer. en Apple heeft weliswaar de leren horlogebandjes van Hermès uit het assortiment gehaald, maar zelf heeft Hermès wel weer een nieuwe collectie leren bandjes uitgebracht. Die zijn alleen niet te zien op de website van Apple.

Bekijk ook Review: FineWoven-case voor iPhone 15 (Pro), niet zo premium als beloofd Apple heeft de leren hoesjes verbannen en komt met een compleet nieuw materiaal: FineWoven. Wat kun je verwachten van deze accessoires van textiel? We hebben het FineWoven-hoesje voor de iPhone 15 (Pro) nu een paar dagen in gebruik en vertellen over onze ervaringen.

PETA: “Leerproductie is vervuilend’

De blogposting van PETA bevat verder nog wat verontrustende informatie. Zo wordt 80% van de ontbossing in de regenwouden van de Amazone veroorzaakt door veeteelt, voor de productie van vlees en leer. Mocht je nog niet gestopt zijn met het kopen van leren producten, dan kan PETA je wellicht overtuigen. De organisatie is vooral bekend geworden van protesten tegen bont, maar richt zich nu ook op de leerproductie. Hier komen veel chemicaliën aan te pas, waardoor medewerkers ziek raken. Fabrikanten zoals Mujjo beweren dat hun bewerkingsproces wél milieuvriendelijk is en Nomad compenseert het vervuilende productieproces door “bomen te planten”.

