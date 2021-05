Siri Shortcuts nu veel sneller

Vooral uitgebreide automatiseringen blijken het in iOS 14.6 veel beter te doen, waarbij de wachttijd is gehalveerd. Zo is er iemand die een Shortcut met 700 stappen heeft gemaakt voor het scrapen van websites. Normaal nam dit 30 seconden in beslag en nu nog maar 13 seconden. Gebruikers op Reddit merken op dat de verbeterde snelheid vooral merkbaar is bij Shortcuts die honderden stappen bevatten. Eenvoudige automatiseringen van een paar stappen voelen nét iets vlotter aan, maar het verschil is daarbij niet echt meetbaar. Apple’s eigen systeeminstellingen zouden ook sneller zijn geworden.



Apple heeft bij de release van iOS 14.6 niet aangegeven dat er aanpassingen in Shortcuts zijn gedaan, of in het achterliggende systeem, maar noemt wel de gebruikelijke performanceverbeteringen. Die worden echter niet nader gespecificeerd.

Met Shortcuts kun je allerlei acties automatiseren via de Opdrachten-app. Het bestaat sinds 2018 en is gebaseerd op een dienst die Apple eerder had overgenomen, Workflow. Met Siri-commando’s kun je bijvoorbeeld dingen automatiseren die normaal niet mogelijk zijn. Behalve met je stem kun je ook gewoon op een tegel in de Opdrachten-app tikken. Je kunt zelfs Shortcuts op de Apple Watch gebruiken.

iOS 14.6 bevat nog meer nieuwe functies, zoals het delen van een Apple Card binnen het gezin (nog niet in Nederland), verbeteringen voor AirTag en de mogelijkheid om je favoriete podcaster financieel te steunen.