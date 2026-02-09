Apple had grootse plannen voor een totaal vernieuwde versie van Safari, waarbij het gebruik van AI centraal staat. De browser zou het op moeten nemen tegen andere recente AI-browsers, waarbij het gebruik van kunstmatige intelligentie veel meer een rol speelt in het verzamelen van informatie, zo zegt Bloomberg. Maar er is twijfel of dit project nog wel van de grond komt.
AI-update voor Safari
Volgens bronnen binnen Apple werkte het bedrijf aan een versie van Safari die klaar is voor het AI-tijdperk. De browser zou een feitenbank krijgen – vergelijkbaar met ChatGPT – die direct antwoord geeft op je vragen, plus tools die de betrouwbaarheid van websites beoordelen en informatie uit meerdere bronnen naast elkaar zetten. Het idee: Safari moet meer worden dan alleen een browser, zodat Apple kan concurreren met AI-first browsers als OpenAI’s Atlas en Dia. Die denken met je mee als een assistent en geven extra context bij wat je ziet.
Voor wie uitkeek naar zo’n AI-safari is er slecht nieuws, want volgens bronnen heeft Apple de ontwikkeling van deze slimme versie van Safari voorlopig stilgelegd. Apple zou werken aan een bredere AI-make-over voor meerdere apps, maar kiest er nu voor om de focus te leggen op een vernieuwde versie van Siri. Deze nieuwe versie van Siri zou meer geïntegreerd worden in Apple’s belangrijkste apps.
In plaats van AI overal tegelijk uit te rollen, kiest Apple voor één duidelijke prioriteit: Siri moet eerst echt goed worden. De digitale assistent is over de jaren een zwakke plek geworden, terwijl diensten zoals Google’s Gemini een grote voorsprong hebben genomen. Daarom is Apple nu van plan om de nieuwe versie van Siri – gebaseerd op Google Gemini – dit voorjaar uit te rollen. Intern is dit project zo belangrijk dat er ontwikkelaars van andere AI-initiatieven, waaronder de Safari-vernieuwing, naartoe worden verplaatst.
Wanneer komt de Safari-update?
Belangrijk om te weten: de AI-plannen voor Safari zijn niet geschrapt, maar uitgesteld. Apple zou het project op de lange baan hebben geschoven, met de bedoeling het op een later moment weer op te pakken. Tegelijkertijd werkt Apple al langer aan een AI-zoekfunctie die vragen direct kan beantwoorden en informatie kan beoordelen op betrouwbaarheid. Die technologie moet uiteindelijk ook een rol gaan spelen in Safari, zodat de browser slimmer omgaat met informatie op het web.
Onlangs werd ook duidelijk dat de betaalde versie van de Gezondheid-app, genoemd Health+, ook uitgesteld is. Apple lijkt daarom alles op alles te zetten om vooral Siri beter te maken en tegelijkertijd ook iOS zelf te verbeteren. Zo zou de focus bij iOS 27 liggen op bugfixes en kwaliteit, en minder op nieuwe functies.
Totdat die nieuwe functies er zijn, blijft Safari met geavanceerde AI voorlopig toekomstmuziek. Eerst komt er een veel slimmere versie van Siri, waarop nu alle focus gelegd is. Wel is Apple al langere tijd bezig met het invoegen van AI in meerdere systeemapps. In het voorjaar van 2025 kwam ook al een vacature naar voren die erop wees dat ook de Agenda-app een herontwerp kreeg, met daarin slimme AI-functies.
