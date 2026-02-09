Safari is al jarenlang de standaardbrowser van iPad, iPhone en Mac en is in al die jaren qua opzet nauwelijks veranderd. Terwijl AI-browsers langzaamaan terrein winnen. Apple zou bezig geweest zijn met een grote make-over van Safari, met de focus op AI, maar dit project is mogelijk op de lange baan gezet.

Apple had grootse plannen voor een totaal vernieuwde versie van Safari, waarbij het gebruik van AI centraal staat. De browser zou het op moeten nemen tegen andere recente AI-browsers, waarbij het gebruik van kunstmatige intelligentie veel meer een rol speelt in het verzamelen van informatie, zo zegt Bloomberg. Maar er is twijfel of dit project nog wel van de grond komt.

Volgens bronnen binnen Apple werkte het bedrijf aan een versie van Safari die klaar is voor het AI-tijdperk. De browser zou een feitenbank krijgen – vergelijkbaar met ChatGPT – die direct antwoord geeft op je vragen, plus tools die de betrouwbaarheid van websites beoordelen en informatie uit meerdere bronnen naast elkaar zetten. Het idee: Safari moet meer worden dan alleen een browser, zodat Apple kan concurreren met AI-first browsers als OpenAI’s Atlas en Dia. Die denken met je mee als een assistent en geven extra context bij wat je ziet.

Bekijk ook AI-browser Dia nu beschikbaar voor alle Mac-gebruikers De AI-browser Dia is nu publiek beschikbaar voor Mac-gebruikers. Dia combineert browsen met een ingebouwde AI-chat en slimme Skills, waarmee je snel taken kunt uitvoeren zoals samenvatten, plannen of analyseren.

Voor wie uitkeek naar zo’n AI-safari is er slecht nieuws, want volgens bronnen heeft Apple de ontwikkeling van deze slimme versie van Safari voorlopig stilgelegd. Apple zou werken aan een bredere AI-make-over voor meerdere apps, maar kiest er nu voor om de focus te leggen op een vernieuwde versie van Siri. Deze nieuwe versie van Siri zou meer geïntegreerd worden in Apple’s belangrijkste apps.

In plaats van AI overal tegelijk uit te rollen, kiest Apple voor één duidelijke prioriteit: Siri moet eerst echt goed worden. De digitale assistent is over de jaren een zwakke plek geworden, terwijl diensten zoals Google’s Gemini een grote voorsprong hebben genomen. Daarom is Apple nu van plan om de nieuwe versie van Siri – gebaseerd op Google Gemini – dit voorjaar uit te rollen. Intern is dit project zo belangrijk dat er ontwikkelaars van andere AI-initiatieven, waaronder de Safari-vernieuwing, naartoe worden verplaatst.

Belangrijk om te weten: de AI-plannen voor Safari zijn niet geschrapt, maar uitgesteld. Apple zou het project op de lange baan hebben geschoven, met de bedoeling het op een later moment weer op te pakken. Tegelijkertijd werkt Apple al langer aan een AI-zoekfunctie die vragen direct kan beantwoorden en informatie kan beoordelen op betrouwbaarheid. Die technologie moet uiteindelijk ook een rol gaan spelen in Safari, zodat de browser slimmer omgaat met informatie op het web.

Onlangs werd ook duidelijk dat de betaalde versie van de Gezondheid-app, genoemd Health+, ook uitgesteld is. Apple lijkt daarom alles op alles te zetten om vooral Siri beter te maken en tegelijkertijd ook iOS zelf te verbeteren. Zo zou de focus bij iOS 27 liggen op bugfixes en kwaliteit, en minder op nieuwe functies.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple focust met iOS 27 op bugfixes en kwaliteit (met weinig nieuwe functies)’ Apple zou voor iOS 27 hetzelfde trucje willen toepassen als destijds met Max OS X Snow Leopard: het draait vooral om bugfixes en betere prestaties. Toch komt er ook nog wel wat nieuws.

Totdat die nieuwe functies er zijn, blijft Safari met geavanceerde AI voorlopig toekomstmuziek. Eerst komt er een veel slimmere versie van Siri, waarop nu alle focus gelegd is. Wel is Apple al langere tijd bezig met het invoegen van AI in meerdere systeemapps. In het voorjaar van 2025 kwam ook al een vacature naar voren die erop wees dat ook de Agenda-app een herontwerp kreeg, met daarin slimme AI-functies.