Finding Harmony: A King’s Vision

De documentaire Finding Harmony: A King’s Vision vertelt het verhaal van Zijne Majesteit de Koning Charles III en zijn levenslange toewijding om de natuur en het milieu onder de aandacht te brengen. Van de bossen van Guyana tot duurzame gemeenschappen in India: de mensheid en de natuur zijn één, waar dan ook ter wereld. In deze docu, die is ontwikkeld door Prime Video en The King’s Foundation, worden kijkers opgeroepen om onze planeet te beschermen en een duurzamere toekomst te creëren voor volgende generaties. Oscarwinnares Kate Winslet vertelt dit verhaal aan de hand van het essentiële werk van The King’s Foundation.