In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Oude kijktip: Killers of the Flower Moon
Er is deze week geen nieuwe serie op Apple TV, maar wat dacht je van de film Killers of the Flower Moon? Deze Apple TV-productie heeft een Oscar gewonnen en is veel leuker dan je op basis van de korte beschrijving zou denken. Nog niet gezien? Wat ons betreft is het een absolute aanrader om deze week op Apple TV in te halen.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
The Muppet Show
Muziek, komedie en een flinke dosis chaos staan centraal wanneer de Muppets opnieuw het podium van het originele Muppet Theatre betreden met hun zeer speciale gast, Sabrina Carpenter!
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
The Lincoln Lawyer (seizoen 4)
The Lincoln Lawyer is een meeslepende Netflix-serie gebaseerd op de boeken van Michael Connelly. Het verhaal volgt Mickey Haller, een charismatische advocaat die zijn praktijk runt vanuit de achterbank van zijn Lincoln-auto. De serie combineert spannende rechtbankdrama’s met complexe persoonlijke verhalen, waarbij Haller altijd op het randje van de wet balanceert om zijn cliënten te verdedigen.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Finding Harmony: A King’s Vision
De documentaire Finding Harmony: A King’s Vision vertelt het verhaal van Zijne Majesteit de Koning Charles III en zijn levenslange toewijding om de natuur en het milieu onder de aandacht te brengen. Van de bossen van Guyana tot duurzame gemeenschappen in India: de mensheid en de natuur zijn één, waar dan ook ter wereld. In deze docu, die is ontwikkeld door Prime Video en The King’s Foundation, worden kijkers opgeroepen om onze planeet te beschermen en een duurzamere toekomst te creëren voor volgende generaties. Oscarwinnares Kate Winslet vertelt dit verhaal aan de hand van het essentiële werk van The King’s Foundation.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Outlander: Blood of My Blood (seizoen 1)
Van de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog tot de ruige hooglanden van het 18e-eeuwse Schotland: twee voorbestemde echtparen moeten het opnemen tegen de krachten die hen uit elkaar willen drijven. In dit romantische verhaal, dat zich door de tijd heen afspeelt, ontvouwen zich verrassende en onvoorziene ontwikkelingen.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Jurassic World: Rebirth
Vijf jaar na de gebeurtenissen in Jurassic World Dominion wordt geheime operatie-expert Zora Bennett gecontracteerd om een bekwaam team te leiden op een uiterst geheime missie om genetisch materiaal van ’s werelds drie meest massieve dinosaurussen veilig te stellen. Wanneer Zora’s operatie kruist met een burgerfamilie wiens bootexpeditie kapseisde, stranden ze allemaal op een eiland waar ze oog in oog komen te staan met een sinistere, schokkende ontdekking die al tientallen jaren voor de wereld verborgen is gehouden.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Willem-Alexander & Máxima
Het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima leest als een sprookje, maar dan één waarin liefde, plicht en publieke opinie voortdurend met elkaar botsen. Insiders, intimi en experts vertellen hoe de relatie onder druk komt te staan zodra privékeuzes publieke consequenties krijgen.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
The Running Man
In een samenleving in de nabije toekomst wordt de bevolking gecontroleerd via gewelddadige reality tv-shows. Als laatste redmiddel om zijn stervende dochter te redden, doet huisvader Ben Richards mee aan de kijkcijferhit ‘The Running Man’ onder de charmante, maar meedogenloze leiding van producer Dan Killian. Het doel van deze dodelijke spelshow: 30 dagen overleven terwijl je wordt opgejaagd door professionele hunters die zijn ingehuurd om de kandidaat te doden. Elke stap wordt uitgezonden en elke dag langer in leven blijven, levert meer prijzengeld op. Bens koppigheid, instinct en vechtlust maken hem onverwacht tot een publieksfavoriet … én tot een bedreiging voor het hele systeem.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl
