Pioneer heeft tijdens de CES 2026 een nieuwe aftermarket CarPlay-radio aangekondigd met ondersteuning voor een wel heel bijzondere functie. Het is namelijk de eerste losse radio met ondersteuning voor Dolby Atmos.

Heel veel auto’s hebben tegenwoordig standaard CarPlay ingebouwd, maar er zijn ook nog steeds merken die zogenaamde aftermarket CarPlay-radio’s uitbrengen. Pioneer is daar misschien wel de bekendste van en tijdens de CES heeft het merk haar eerste CarPlay-radio met Dolby Atmos onthuld. Daarmee voeg je ruimtelijke audio toe aan je auto, gewoon met je huidige speakers.

CarPlay met Dolby Atmos dankzij Pioneer

Al enige tijd is het voor autofabrikanten mogelijk om Dolby Atmos in CarPlay te ondersteunen, maar dat wordt nog niet met grote getallen gedaan. Dankzij de nieuwe SPHERA-radio van Pioneer komt de audiostandaard in een keer voor miljoenen auto’s beschikbaar. De nieuwe Pioneer SPHERA maakt gebruik van je bestaande audio-apparatuur in de auto. Volgens de maker gebruikt de nieuwe unit een speciaal geoptimaliseerde vierkanaalsconfiguratie, waardoor ruimtelijke audio mogelijk is met de standaard voorste en achterste speakers in een auto. Er zijn dus geen extra speakers nodig. Pioneer combineert dit verder met de eigen Pure Autotuning-technologie, dat het geluid passend maakt voor de akoestiek van jouw auto.

Het is natuurlijk nog wel de vraag hoe de kwaliteit van de Dolby Atmos-audio precies is, want ook daar is onderling nog wel verschil in te merken. Apple’s eigen AirPods ondersteunen ook Dolby Atmos, maar die klinken toch een stuk minder indrukwekkend dan een hele dure hifi-set met Dolby Atmos-support. Hoewel het geluid dankzij deze Pioneer-radio ongetwijfeld veel ruimtelijker klinkt, vermoeden we dat een auto met een speciaal Dolby Atmos-speakersysteem beter klinkt.

De nieuwe Pioneer SPHERA heeft een 10,1-inch HD capacitive touchscreen. Het ondersteunt draadloze CarPlay en is dus achteraf in te bouwen in auto’s die ruimte hebben voor een dergelijke radio. De nieuwe radio deze zomer op de markt (in ieder geval in de VS) en kost daar zo’n $1.300,-. Daarmee is de SPHERA wel aan de dure kant.