Pioneer SPHERA met Dolby Atmos in CarPlay

Pioneer komt met eerste CarPlay-radio met Dolby Atmos (en werkt met je huidige speakers) [CES 2026]

Nieuws Accessoires
Pioneer heeft tijdens de CES 2026 een nieuwe aftermarket CarPlay-radio aangekondigd met ondersteuning voor een wel heel bijzondere functie. Het is namelijk de eerste losse radio met ondersteuning voor Dolby Atmos.
Benjamin Kuijten -

Heel veel auto’s hebben tegenwoordig standaard CarPlay ingebouwd, maar er zijn ook nog steeds merken die zogenaamde aftermarket CarPlay-radio’s uitbrengen. Pioneer is daar misschien wel de bekendste van en tijdens de CES heeft het merk haar eerste CarPlay-radio met Dolby Atmos onthuld. Daarmee voeg je ruimtelijke audio toe aan je auto, gewoon met je huidige speakers.

CarPlay met Dolby Atmos dankzij Pioneer

Al enige tijd is het voor autofabrikanten mogelijk om Dolby Atmos in CarPlay te ondersteunen, maar dat wordt nog niet met grote getallen gedaan. Dankzij de nieuwe SPHERA-radio van Pioneer komt de audiostandaard in een keer voor miljoenen auto’s beschikbaar. De nieuwe Pioneer SPHERA maakt gebruik van je bestaande audio-apparatuur in de auto. Volgens de maker gebruikt de nieuwe unit een speciaal geoptimaliseerde vierkanaalsconfiguratie, waardoor ruimtelijke audio mogelijk is met de standaard voorste en achterste speakers in een auto. Er zijn dus geen extra speakers nodig. Pioneer combineert dit verder met de eigen Pure Autotuning-technologie, dat het geluid passend maakt voor de akoestiek van jouw auto.

Pioneer SPHERA Dolby Atmos

Het is natuurlijk nog wel de vraag hoe de kwaliteit van de Dolby Atmos-audio precies is, want ook daar is onderling nog wel verschil in te merken. Apple’s eigen AirPods ondersteunen ook Dolby Atmos, maar die klinken toch een stuk minder indrukwekkend dan een hele dure hifi-set met Dolby Atmos-support. Hoewel het geluid dankzij deze Pioneer-radio ongetwijfeld veel ruimtelijker klinkt, vermoeden we dat een auto met een speciaal Dolby Atmos-speakersysteem beter klinkt.

De nieuwe Pioneer SPHERA heeft een 10,1-inch HD capacitive touchscreen. Het ondersteunt draadloze CarPlay en is dus achteraf in te bouwen in auto’s die ruimte hebben voor een dergelijke radio. De nieuwe radio deze zomer op de markt (in ieder geval in de VS) en kost daar zo’n $1.300,-. Daarmee is de SPHERA wel aan de dure kant.

Bekijk ook
Sony CarPlay systeem

CarPlay inbouwen? Deze CarPlay-systemen zijn aftermarket te koop

Heb je al een auto en wil je graag CarPlay gebruiken? Met deze aftermarket CarPlay-radio’s maak je je auto geschikt voor CarPlay, zodat je geschikte iPhone-apps in de auto kan gebruiken.

Het laatste nieuws over accessoires van iCulture

Belkin kondigt line-up voor 2026 aan – talloze nieuwe powerbanks en meer [CES 2026]
05-01-2026
iOS 26.3 maakt koppelen van accessoires makkelijker (net als bij de AirPods)
23-12-2025
Apple's smart home-display komt eraan: dit zijn de verwachte functies
12-12-2025
Waarom een screenprotector op de iPhone 17 misschien geen goed idee is
05-12-2025
IKEA kondigt nieuwe kleurrijke Bluetooth-speakers aan (en eentje ziet er wel heel bekend uit)
25-11-2025

CarPlay

Apple CarPlay zorgt ervoor dat je allerlei belangrijke iPhone-functies veilig kunt gebruiken in de auto. Je kan ermee navigeren, muziek bedienen, bellen, berichten sturen en meer. Er zijn diverse apps voor CarPlay beschikbaar, waaronder WhatsApp op CarPlay, Spotify en Google Maps. Haal meer uit CarPlay met deze tips en apps! Inmiddels is er ook een volledige nieuwe generatie CarPlay, waarbij alle schermen van een auto (indien aanwezig) aangestuurd en aangepast kunnen worden. Daarbij zijn er ook veel meer widgets en kan CarPlay standaardfuncties van de auto bedienen, zoals de klimaatbeheersing en radio.

CarPlay in iOS 16 met achtergrond.
Wat is CarPlay en wat kun je ermee? De beste tips voor CarPlay CarPlay Dashboard gebruiken CarPlay-apps en notificaties instellen De beste CarPlay-apps De beste navigatie-apps met CarPlay Tanken met CarPlay Parkeren met CarPlay De beste radio- en podcast-apps voor CarPlay Deze autoradio's hebben CarPlay Apple Kaarten gebruiken met CarPlay CarPlay 2.0: de volgende generatie CarPlay CarPlay-apps voor elektrische auto's Android Auto vs CarPlay

Ook interessant

Review AAWireless TWO+: Instapklare draadloze CarPlay

Reviews 4 reacties
27-11-2025
Tesla infotainment

Gerucht: ‘CarPlay werkt binnenkort ook op Tesla’s’

Nieuws 2 reacties
14-11-2025
Dolby Atmos Apple Music

Dolby Atmos luisteren op de iPhone, iPad en Mac

Tips
21-10-2025

Dongles om Apple CarPlay draadloos te maken: dit zijn onze aanraders

Deals
13-10-2025
Beginscherm van CarPlay in iOS 26

Screenshot maken van CarPlay: zo doe je dat (ook met iOS 26)

Tips
10-10-2025
Beginscherm van CarPlay in iOS 26

Grotere tekst instellen in CarPlay: zo maak je het beter leesbaar in iOS 26

Tips
09-10-2025

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.