De iPhone 18 Pro wordt niet alleen dikker dan de iPhone 17 Pro, maar krijgt ook een groter cameraplateau. Dat meldt de veelvuldige leaker Fixed Focus Digital op Weibo. Volgens de bron groeit de totale dikte met zo’n 2 millimeter, wat op de schaal van een iPhone een flinke toename is.
‘Zo dik wordt de iPhone 18 Pro’
De totale dikte komt volgens de bron naar verwachting uit tussen de 9,9 en 10,9 millimeter. Ter vergelijking: de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max zijn 8,75 millimeter dik. Dat zou dus een flinke toename zijn. Een exact cijfer noemt de bron nog niet, maar volgens hem zal de uiteindelijke dikte “enigszins verrassend” zijn.
Die grotere behuizing sluit aan bij eerdere geruchten. In april verschenen al dummy’s waarop te zien was dat het camera-eiland van de iPhone 18 Pro Max groeide naar 11,54 millimeter, tegenover 11,23 millimeter bij de iPhone 17 Pro Max. Volgens dezelfde bron behoudt de iPhone 18 Pro bovendien het aluminium frame van de iPhone 17 Pro. Een terugkeer naar titanium lijkt er dus voorlopig niet in te zitten.
Vernieuwde camera is de boosdoener
De grotere dikte hangt mogelijk samen met het vernieuwde camerasysteem. Volgens meerdere geruchten krijgt de iPhone 18 Pro als eerste iPhone een hoofdcamera met een variabel diafragma. Daarmee kan de lensopening automatisch of handmatig worden aangepast aan de omstandigheden, wat meer controle over de scherptediepte en betere prestaties bij weinig licht oplevert. Volgens eerdere berichten is deze cameramodule ongeveer 50% duurder dan de huidige variant met een vast diafragma.
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De extra ruimte in de behuizing biedt ook de mogelijkheid voor een grotere batterij. Uit Chinese registratiedocumenten blijkt dat vooral de iPhone 18 Pro Max erop vooruitgaat. Dat model krijgt naar verluidt een accu van 5.391 mAh, ongeveer 11% meer dan de 4.832 mAh van de iPhone 17 Pro Max. Bij de gewone iPhone 18 Pro blijft de accucapaciteit vrijwel gelijk: 4.056 mAh tegenover 3.988 mAh bij de huidige generatie.
Wanneer komt de iPhone 18 Pro?
Apple presenteert traditiegetrouw in het najaar nieuwe iPhones, maar dit jaar verloopt dat volgens geruchten anders dan gebruikelijk. Naar verwachting verschijnen in het najaar van 2026 alleen de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de nieuwe iPhone Fold – Apple’s eerste opvouwbare iPhone. De gewone iPhone 18 en iPhone 18e zouden pas in het voorjaar van 2027 volgen.
Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:
- 6,1-inch iPhone 17e: maart 2026 (reeds verschenen)
- 6,3-inch iPhone 18 Pro: najaar 2026
- 6,9-inch iPhone 18 Pro Max: najaar 2026
- Eerste opvouwbare iPhone Fold: najaar 2026
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iPhone 18 Pro
De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.
1 reactie
Rene
Duurder, dikker, weinig innovatie, niks nieuws, alles half werkzaam, etc. Apple stond jarenlang op eenzame hoogte, maar is inmiddels basic en idioot duur. Zo jammer! Teloorgang van een prachtig merk.