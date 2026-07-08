De iPhone 18 Pro krijgt volgens nieuwe geruchten een aanzienlijk dikkere behuizing. Dat zou vooral te maken hebben met een grote upgrade van de camera.

De iPhone 18 Pro wordt niet alleen dikker dan de iPhone 17 Pro, maar krijgt ook een groter cameraplateau. Dat meldt de veelvuldige leaker Fixed Focus Digital op Weibo. Volgens de bron groeit de totale dikte met zo’n 2 millimeter, wat op de schaal van een iPhone een flinke toename is.

‘Zo dik wordt de iPhone 18 Pro’

De totale dikte komt volgens de bron naar verwachting uit tussen de 9,9 en 10,9 millimeter. Ter vergelijking: de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max zijn 8,75 millimeter dik. Dat zou dus een flinke toename zijn. Een exact cijfer noemt de bron nog niet, maar volgens hem zal de uiteindelijke dikte “enigszins verrassend” zijn.

Die grotere behuizing sluit aan bij eerdere geruchten. In april verschenen al dummy’s waarop te zien was dat het camera-eiland van de iPhone 18 Pro Max groeide naar 11,54 millimeter, tegenover 11,23 millimeter bij de iPhone 17 Pro Max. Volgens dezelfde bron behoudt de iPhone 18 Pro bovendien het aluminium frame van de iPhone 17 Pro. Een terugkeer naar titanium lijkt er dus voorlopig niet in te zitten.



Vernieuwde camera is de boosdoener

De grotere dikte hangt mogelijk samen met het vernieuwde camerasysteem. Volgens meerdere geruchten krijgt de iPhone 18 Pro als eerste iPhone een hoofdcamera met een variabel diafragma. Daarmee kan de lensopening automatisch of handmatig worden aangepast aan de omstandigheden, wat meer controle over de scherptediepte en betere prestaties bij weinig licht oplevert. Volgens eerdere berichten is deze cameramodule ongeveer 50% duurder dan de huidige variant met een vast diafragma.

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De extra ruimte in de behuizing biedt ook de mogelijkheid voor een grotere batterij. Uit Chinese registratiedocumenten blijkt dat vooral de iPhone 18 Pro Max erop vooruitgaat. Dat model krijgt naar verluidt een accu van 5.391 mAh, ongeveer 11% meer dan de 4.832 mAh van de iPhone 17 Pro Max. Bij de gewone iPhone 18 Pro blijft de accucapaciteit vrijwel gelijk: 4.056 mAh tegenover 3.988 mAh bij de huidige generatie.

Bekijk ook Meevaller: ‘iPhone 18 Pro Max krijgt veel grotere batterij dan voorganger’ Een langere batterijduur is de afgelopen jaren een vast speerpunt van Apple. Dat vertaalt zich niet overal even sterk: waar de iPhone 18 Pro er maar beperkt op vooruit lijkt te gaan, krijgt de iPhone 18 Pro Max een flink grotere batterij.

Wanneer komt de iPhone 18 Pro?

Apple presenteert traditiegetrouw in het najaar nieuwe iPhones, maar dit jaar verloopt dat volgens geruchten anders dan gebruikelijk. Naar verwachting verschijnen in het najaar van 2026 alleen de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de nieuwe iPhone Fold – Apple’s eerste opvouwbare iPhone. De gewone iPhone 18 en iPhone 18e zouden pas in het voorjaar van 2027 volgen.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026: