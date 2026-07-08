Uitgelicht - Alles over de WWDC
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
Hands-on met iPhone Air en iPhone 17 Pro

Gerucht: ‘iPhone 18 Pro wordt fors dikker’ – dit is waarom

Nieuws Geruchten iDevices 1 reactie
De iPhone 18 Pro krijgt volgens nieuwe geruchten een aanzienlijk dikkere behuizing. Dat zou vooral te maken hebben met een grote upgrade van de camera.
Sasha Koevoets -

De iPhone 18 Pro wordt niet alleen dikker dan de iPhone 17 Pro, maar krijgt ook een groter cameraplateau. Dat meldt de veelvuldige leaker Fixed Focus Digital op Weibo. Volgens de bron groeit de totale dikte met zo’n 2 millimeter, wat op de schaal van een iPhone een flinke toename is.

‘Zo dik wordt de iPhone 18 Pro’

De totale dikte komt volgens de bron naar verwachting uit tussen de 9,9 en 10,9 millimeter. Ter vergelijking: de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max zijn 8,75 millimeter dik. Dat zou dus een flinke toename zijn. Een exact cijfer noemt de bron nog niet, maar volgens hem zal de uiteindelijke dikte “enigszins verrassend” zijn.

Die grotere behuizing sluit aan bij eerdere geruchten. In april verschenen al dummy’s waarop te zien was dat het camera-eiland van de iPhone 18 Pro Max groeide naar 11,54 millimeter, tegenover 11,23 millimeter bij de iPhone 17 Pro Max. Volgens dezelfde bron behoudt de iPhone 18 Pro bovendien het aluminium frame van de iPhone 17 Pro. Een terugkeer naar titanium lijkt er dus voorlopig niet in te zitten.

Vernieuwde camera is de boosdoener

De grotere dikte hangt mogelijk samen met het vernieuwde camerasysteem. Volgens meerdere geruchten krijgt de iPhone 18 Pro als eerste iPhone een hoofdcamera met een variabel diafragma. Daarmee kan de lensopening automatisch of handmatig worden aangepast aan de omstandigheden, wat meer controle over de scherptediepte en betere prestaties bij weinig licht oplevert. Volgens eerdere berichten is deze cameramodule ongeveer 50% duurder dan de huidige variant met een vast diafragma.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar

De extra ruimte in de behuizing biedt ook de mogelijkheid voor een grotere batterij. Uit Chinese registratiedocumenten blijkt dat vooral de iPhone 18 Pro Max erop vooruitgaat. Dat model krijgt naar verluidt een accu van 5.391 mAh, ongeveer 11% meer dan de 4.832 mAh van de iPhone 17 Pro Max. Bij de gewone iPhone 18 Pro blijft de accucapaciteit vrijwel gelijk: 4.056 mAh tegenover 3.988 mAh bij de huidige generatie.

Bekijk ook
iPhone 18 Pro kleuren gerucht MacRumors

Meevaller: ‘iPhone 18 Pro Max krijgt veel grotere batterij dan voorganger’

Een langere batterijduur is de afgelopen jaren een vast speerpunt van Apple. Dat vertaalt zich niet overal even sterk: waar de iPhone 18 Pro er maar beperkt op vooruit lijkt te gaan, krijgt de iPhone 18 Pro Max een flink grotere batterij.

Wanneer komt de iPhone 18 Pro?

Apple presenteert traditiegetrouw in het najaar nieuwe iPhones, maar dit jaar verloopt dat volgens geruchten anders dan gebruikelijk. Naar verwachting verschijnen in het najaar van 2026 alleen de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de nieuwe iPhone Fold – Apple’s eerste opvouwbare iPhone. De gewone iPhone 18 en iPhone 18e zouden pas in het voorjaar van 2027 volgen.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

iPhone 16e zwart achterkant

Alles over de iPhone 17e

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Alles over de iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max oranje

Alles over de iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Alles over de iPhone Fold

Bekijk ook
iPhone 17 Pro, iPhone Air en iPhone 17

iPhone in 2026: dit wordt de line-up van huidige én nieuwe modellen – hoelang blijven ze in het assortiment?

Hoe ziet de iPhone line-up er in 2026 uit? In deze round-up zetten we alle huidige iPhone-modellen op een rij, maar werpen we ook een blik op de modellen die komen gaan. En hoe lang blijven de huidige modellen nog in het assortiment?
Lees 1 reactie

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

Nu te downloaden: vierde publieke beta van watchOS 26.6
Gerucht: 'iPhone Air 2 krijgt grotere batterij (en lost daarmee een van de grootste minpunten op)'
Apple brengt derde beta van watchOS 27 uit: dit moet je weten
Apple brengt derde beta van tvOS 27 uit voor ontwikkelaars
Meevaller: 'iPhone 18 Pro Max krijgt veel grotere batterij dan voorganger'

iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.

Review: iPhone 17 Pro in de hand
Alles over de iPhone 18 Pro Alles over de grotere iPhone 18 Pro Max Apple past iPhone 18 Pro-design aan iPhone 18 Pro kleuren Camera in iPhone 18 Pro: dit weten we al iPhones vergelijken iPhone 2026 line-up: dit zijn de modellen Nieuwe iPhone nodig? Hier kun je uit kiezen

Ook interessant

iPhone 18 Pro kleuren gerucht MacRumors

Meevaller: ‘iPhone 18 Pro Max krijgt veel grotere batterij dan voorganger’

Nieuws
A20 Pro-chip mockup

‘Gelekte A20 Pro-chip wijst op snellere iPhone 18 Pro: dit zijn de verbeteringen’

Nieuws
iPhone 18 Pro kleuren dummy modellen Sonny Dickson

Gelekt: ‘Video toont grijze iPhone 18 Pro met gewijzigde achterkant’

Nieuws 1 reactie
John Ternus in mei 2024

Datum iPhone-event van 2026: ‘Dit is wanneer Apple de iPhone 18 Pro en iPhone Ultra onthult’

Nieuws
iPhone 18 Pro kleuren gerucht MacRumors

Gerucht: ‘iPhone 18 Pro wordt duurder, maar de schade blijft beperkt’

Nieuws 2 reacties
Review: iPhone 17 Pro achterkant

Dit kun je doen als de iPhone-flitser niet werkt

Tips

1 reactie

Duurder, dikker, weinig innovatie, niks nieuws, alles half werkzaam, etc. Apple stond jarenlang op eenzame hoogte, maar is inmiddels basic en idioot duur. Zo jammer! Teloorgang van een prachtig merk.

Reageer op Rene Rene citeren

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar