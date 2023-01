Volgens meerdere bronnen werkt Apple aan een nieuwe grotere HomePod. Maar wanneer verschijnt deze HomePod 2 (of HomePod Max)? Dit is wat we weten over de release van een nieuwe grotere HomePod 2.

In 2018 bracht Apple de eerste HomePod uit, gevolgd door de HomePod mini in 2020. Maar in het voorjaar van 2021 stopte Apple weer met de grote HomePod, om vervolgens alleen door te gaan met de kleine variant. De reden? De grote HomePod was te duur en sloeg niet aan, terwijl de kleinere versie het een stuk beter deed. Maar het lijkt erop dat Apple de grotere HomePod toch weer terug gaat brengen, want de afgelopen tijd zijn daar al meerdere berichten over geweest. Ook over de release van de grote HomePod 2.0 is al het één en ander gezegd en dit is wanneer je hem kan verwachten.



Release nieuwe grote HomePod 2 in 2023 verwacht

Al in juni 2022 schreven we dat Apple in 2023 plannen heeft voor een nieuwe HomePod. Analist Ming-Chi Kuo zei dat Apple uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 een nieuwe HomePod met S8-chip uit zou gaan brengen. Onlangs herhaalde Mark Gurman van Bloomberg dat Apple voor 2023 nog steeds een nieuwe grote HomePod op de planning heeft. Het zou kunnen dat dit model al relatief snel verschijnt, bijvoorbeeld tijdens een event in het voorjaar. Of komt de nieuwe grote HomePod nog sneller dan we dachten?

In een tweet zegt Gurman dat de “volgende HomePod ook vrij snel moet komen”. Dit volgt op het nieuws dat Apple op dinsdag 17 januari, vandaag dus, een nieuw product gaat aankondigen. Of dit inderdaad de nieuwe HomePod is, valt nog te betwijfelen. Het lijkt logischer dat Apple de nieuwe MacBook Pro met M2 Pro/Max-chip gaat aankondigen.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple kondigt dinsdag eerste nieuwe product van 2023 aan' Volgens geruchten gaat Apple op dinsdag 17 januari iets aankondigen via een persbericht. Ook zouden er briefings gepland staan.

De nieuwe grotere HomePod 2 wordt, zo lijkt het, een directe opvolger van de originele speaker. De belangrijkste kenmerken zijn een nieuwe chip (S8-chip uit de Apple Watch Series 8, in plaats van de A8-chip in de eerste HomePod), een vernieuwd display bovenop en een lagere prijs. Wat die prijs dan wordt, is nog niet bekend. Het display zou bijvoorbeeld meer informatie kunnen tonen, al kan Apple er ook voor kiezen om het schermpje simpelweg gelijk te trekken met die van de HomePod mini. Daarbij zijn de plus- en min-toetsen bijvoorbeeld altijd zichtbaar.

Het is onwaarschijnlijk dat Apple op korte termijn een nieuwe HomePod mini uit gaat brengen. De HomePod mini is afgelopen december nog in een aantal nieuwe landen uitgebracht en staat voor later dit voorjaar nog op de planning in Denemarken, zo is te lezen op Apple’s eigen website. Het gaat daarbij om het huidige model uit 2020, dus een nieuwe versie van de HomePod mini verwachten we op z’n vroegst dit najaar.

