Dit AirTag-alternatief is vermomd als creditcard

Er zijn talloze AirTag-alternatieven, waarvan sommige al het formaat van een creditcard of pinpas hebben. Accessoiremaker Nomad had al de Tracking Card, maar nu is er de Tracking Card Pro. Het belangrijkste verschil zit hem in het ontwerp en in de batterijduur.
Nomad Tracking Card Pro lijkt op een creditcard
De Nomad Tracking Card Pro is qua design nog het best te vergelijken met de Apple Card, Apple’s eigen creditcard die alleen in de VS beschikbaar is. Aan de voorkant staat alleen het Nomad-logo en een opdruk van een chip gedrukt. Met name deze neppe chip zorgt ervoor dat het op een echte creditcard lijkt. Deze vermomming zorgt ervoor dat een dief hem niet zo snel als tracker zal herkennen. De Tracking Card Pro is echter wel flink dikker dan een standaard pasje: waar een normale creditcard nog geen millimeter dik is, is de Tracking Card Pro 2,5 millimeter dik. Hij is alsnog drie keer zo dun dan een AirTag.
Deze dikte is vooral toegepast om de batterijduur te verlengen. De Tracking Card Pro heeft een ingebouwde batterij die zo’n zestien maanden mee gaat. Het voordeel van deze tracker is dat je hem draadloos kan opladen met Qi of Qi2 en hij plakt ook magnetisch vast aan een MagSafe-oplader. Verder werkt hij uiteraard met de Zoek mijn-app, zodat je de locatie ervan kan opzoeken op je iPhone of ander Apple-apparaat. Toch ontbreken er twee zaken: een speaker en nauwkeurig zoeken met Ultra Wideband.
De Nomad Tracking Card Pro kost €45,- en je kan kiezen tussen wit of zwart. De eerder uitgebrachte Tracking Card is ook nog steeds beschikbaar voor €35,-. Deze heeft een batterijduur van vijf maanden.
AirTag
De AirTag is Apple's Bluetooth-tracker voor het terugvinden van zoekgeraakte voorwerpen. De AirTag werkt samen met het Zoek mijn-netwerk van Apple om je voorwerpen terug te vinden, ook als je zelf buiten bereik bent. Je kunt tot op de centimeter de locatie bepalen, dankzij Ultra-Wideband. Lees alles over AirTag kopen en accessoires voor de AirTag. Ook zijn er diverse AirTag-alternatieven voor het Zoek mijn-netwerk.
