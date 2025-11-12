Nomad Tracking Card Pro

Dit AirTag-alternatief is vermomd als creditcard

Nomad heeft nu de Tracking Card Pro, een alternatief voor de AirTag dat vermomd is als creditcard. Door het ontwerp valt hij mooi weg tussen je andere pasjes.
Benjamin Kuijten -

Er zijn talloze AirTag-alternatieven, waarvan sommige al het formaat van een creditcard of pinpas hebben. Accessoiremaker Nomad had al de Tracking Card, maar nu is er de Tracking Card Pro. Het belangrijkste verschil zit hem in het ontwerp en in de batterijduur.

Nomad Tracking Card Pro lijkt op een creditcard

De Nomad Tracking Card Pro is qua design nog het best te vergelijken met de Apple Card, Apple’s eigen creditcard die alleen in de VS beschikbaar is. Aan de voorkant staat alleen het Nomad-logo en een opdruk van een chip gedrukt. Met name deze neppe chip zorgt ervoor dat het op een echte creditcard lijkt. Deze vermomming zorgt ervoor dat een dief hem niet zo snel als tracker zal herkennen. De Tracking Card Pro is echter wel flink dikker dan een standaard pasje: waar een normale creditcard nog geen millimeter dik is, is de Tracking Card Pro 2,5 millimeter dik. Hij is alsnog drie keer zo dun dan een AirTag.

Nomad Tracking Card Pro

Deze dikte is vooral toegepast om de batterijduur te verlengen. De Tracking Card Pro heeft een ingebouwde batterij die zo’n zestien maanden mee gaat. Het voordeel van deze tracker is dat je hem draadloos kan opladen met Qi of Qi2 en hij plakt ook magnetisch vast aan een MagSafe-oplader. Verder werkt hij uiteraard met de Zoek mijn-app, zodat je de locatie ervan kan opzoeken op je iPhone of ander Apple-apparaat. Toch ontbreken er twee zaken: een speaker en nauwkeurig zoeken met Ultra Wideband.

De Nomad Tracking Card Pro kost €45,- en je kan kiezen tussen wit of zwart. De eerder uitgebrachte Tracking Card is ook nog steeds beschikbaar voor €35,-. Deze heeft een batterijduur van vijf maanden.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

AirTag

De AirTag is Apple's Bluetooth-tracker voor het terugvinden van zoekgeraakte voorwerpen. De AirTag werkt samen met het Zoek mijn-netwerk van Apple om je voorwerpen terug te vinden, ook als je zelf buiten bereik bent. Je kunt tot op de centimeter de locatie bepalen, dankzij Ultra-Wideband. Lees alles over AirTag kopen en accessoires voor de AirTag. Ook zijn er diverse AirTag-alternatieven voor het Zoek mijn-netwerk.

airtag-hangers-apple

Ook interessant

Chipolo One Spot met man

Goedkope AirTags: deze alternatieven werken met Apple’s Zoek mijn-netwerk

Gidsen
25-10-2025
Chipolo LOOP en CARD

Review Chipolo CARD en Chipolo LOOP: is dit hét AirTag-alternatief?

Reviews
22-10-2025

[Praat mee] Deze producten heeft Apple aangekondigd (en komen er dit jaar nog aan)

Nieuws 6 reacties
15-10-2025
Apple producten: iPhone, iPad, Mac en Apple Watch

Deze Apple-producten hebben het langste geen update gehad

Nieuws 1 reacties
08-10-2025
Banner iPhone 17 Awe Dropping-event

Samenvatting: dit heeft Apple aangekondigd tijdens het iPhone 17-event 

Specials
09-09-2025
Apple Event uitnodiging september 2025

Het iPhone 17-event is vandaag: deze aankondigingen kun je verwachten (met last-minute geruchten)

Nieuws 1 reacties
09-09-2025

Plaats een reactie

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren?
Laat het ons weten!

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.