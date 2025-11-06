iPhone Air camera

Gerucht: ‘Apple werkt aan iPhone Air 2 met dubbele camera’

Apple zou naar verluidt bezig zijn met de tweede generatie iPhone Air, met daarin een belangrijke ontwikkeling. Deze krijgt volgens een bron een tweede cameralens.
Sasha Koevoets -

Hoewel de iPhone Air tot dusver verre van het populairste toestel van 2025 is, is Apple volgens leaker Digital Chat Station toch aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de iPhone Air 2. Deze zou volgens planning in het najaar van 2026 moeten verschijnen. Daarbij zou Apple in ieder geval een kritiekpunt willen oplossen: een tweede cameralens aan de achterkant.

‘iPhone Air 2 krijgt twee lenzen’

De ondertussen enigszins bekende leaker Digital Chat Station weet dus nu te melden dat de nieuwe iPhone Air – ook wel iPhone 18 Air genoemd – in het gebruikelijke stadium van ontwikkeling is voor een onthulling volgend najaar. Daarbij weet hij ook te delen dat deze tweede generatie iPhone Air een tweede camera aan de achterkant krijgt.

iPhone Air-modellen

Deze iPhone Air 2 krijgt – net zoals zijn voorganger – een 6,5-inch OLED-scherm en houdt volgens hen hetzelfde kenmerkende design met het uitgestrekte cameraplateau zoals we dat nu al kennen op de eerste generatie iPhone Air. Dit toestel wordt daarnaast dus uitgerust met een tweede lens, waardoor deze naast een 48-megapixel groothoeklens ook nog een 48-megapixel ultragroothoeklens krijgt. Dit zorgt ervoor dat dit toestel ook 0,5x zoom kan gaan gebruiken. Daarmee zou het camera-aanbod gelijk liggen met het standaardmodel, dat al veel langer een dubbele camera heeft.

Waar komt de camera op de iPhone Air 2?

Het is echter nog de vraag hoe Apple die tweede lens achterop de iPhone Air gaat verwerken. Op het huidige model zit de enkele lens op een smal cameraplateau. Bepaalde bronnen zeggen dat deze lens naast de al bestaande lens op het cameraplateau wordt geplaatst, maar dat lijkt ons niet zo waarschijnlijk.

iPhone Air kleuren
Zo ziet de iPhone Air er vanbinnen uit

Waarom dit onwaarschijnlijk is, heeft voor ons een aantal redenen. De iPhone Air is juist zo dun geworden, doordat een aantal onderdelen in dat cameraplateau geplaatst is. Door naast de al bestaande camera nog een lens te stoppen, houdt je een aanzienlijk kleiner gedeelte over waar je onderdelen in kan verwerken.

Wat het verder nog onwaarschijnlijker maakt dat deze twee lenzen naast elkaar komen is het feit dat Apple dit al sinds de iPhone 8 Plus niet meer gedaan heeft. In de recentere toestellen heeft de plaatsing onder elkaar een goede reden, omdat je je iPhone horizontaal moet houden bij het maken van ruimtelijke foto’s. Daarbij moeten de lenzen dan naast elkaar staan, wat in de conceptopstelling van de iPhone Air 2 niet zou werken als de lenzen (bij een staande iPhone) naast elkaar staan. We zouden het daarom logischer vinden als er een vergelijkbaar cameraplateau komt als de iPhone 17 Pro met de twee lenzen onder elkaar.

Wanneer komt de iPhone Air 2?

Hoewel de iPhone Air pas een kleine twee maanden geleden gepresenteerd is, is Apple alweer druk bezig met de ontwikkeling van de iPhone Air 2. Deze loopt – volgens Digital Chat Station – goed op schema voor een release in het najaar van 2026.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

iPhone Air

De iPhone Air, voorheen ook wel bekend als de iPhone 17 Air, is een van de nieuwe iPhones van 2025 die in september 2025 uitgebracht is. De iPhone Air vervangt daarbij het Plus-model en is de eerste iPhone met deze naamgeving. En dat is niet zonder reden: de iPhone Air is de dunste iPhone ooit, met een behuizing van 5,6 millimeter. Daarbij moet je wel een aantal functies inleveren. Zo heeft dit model een enkele camera aan de achterkant, zit er maar een speaker in en is de batterijduur korter. Verder heeft de iPhone Air een 6,5-inch scherm en is daarmee groter dan de iPhone 17 en iPhone 17 Pro. Ook zit er 120Hz ProMotion in, dat normaal gesproken exclusief voor de Pro-modellen was. Met de A19 Pro-chip is het een van de krachtigste modellen. Kopen? Lees ons artikel over de iPhone Air met abonnement of iPhone Air als los toestel.

iPhone Air kleuren

Ook interessant

2025 iPhone line-up met iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone Air

iPhone Air nu al flink in prijs gezakt: dit is de beste aanbieding

Deals
03-10-2025

Simkaart vervangen door eSIM: dit zijn de beste aanbiedingen voor iPhone Air-gebruikers

Deals
25-09-2025
iPhone Air-modellen

iPhone Air-ontwerp: dit design onderscheidt het allerdunste toestel van de rest

Nieuws 1 reacties
25-09-2025
iPhone 17 kleuren zijkant

Problemen met iPhone 17-serie: ‘Bluetooth en wifi vallen weg, verbindingsproblemen met CarPlay’

Nieuws 5 reacties
24-09-2025
iPhone 17 vs iPhone Air

iPhone 17 vs iPhone Air: Durf jij voor dun te gaan?

Nieuws
22-09-2025
Teardown iPhone Air

Teardown van iPhone Air brengt gelukkig heel goed nieuws – ondanks het dunne ontwerp

Nieuws
22-09-2025

Plaats een reactie

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren?
Laat het ons weten!

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.