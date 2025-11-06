Apple zou naar verluidt bezig zijn met de tweede generatie iPhone Air, met daarin een belangrijke ontwikkeling. Deze krijgt volgens een bron een tweede cameralens.

Hoewel de iPhone Air tot dusver verre van het populairste toestel van 2025 is, is Apple volgens leaker Digital Chat Station toch aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de iPhone Air 2. Deze zou volgens planning in het najaar van 2026 moeten verschijnen. Daarbij zou Apple in ieder geval een kritiekpunt willen oplossen: een tweede cameralens aan de achterkant.

‘iPhone Air 2 krijgt twee lenzen’

De ondertussen enigszins bekende leaker Digital Chat Station weet dus nu te melden dat de nieuwe iPhone Air – ook wel iPhone 18 Air genoemd – in het gebruikelijke stadium van ontwikkeling is voor een onthulling volgend najaar. Daarbij weet hij ook te delen dat deze tweede generatie iPhone Air een tweede camera aan de achterkant krijgt.

Deze iPhone Air 2 krijgt – net zoals zijn voorganger – een 6,5-inch OLED-scherm en houdt volgens hen hetzelfde kenmerkende design met het uitgestrekte cameraplateau zoals we dat nu al kennen op de eerste generatie iPhone Air. Dit toestel wordt daarnaast dus uitgerust met een tweede lens, waardoor deze naast een 48-megapixel groothoeklens ook nog een 48-megapixel ultragroothoeklens krijgt. Dit zorgt ervoor dat dit toestel ook 0,5x zoom kan gaan gebruiken. Daarmee zou het camera-aanbod gelijk liggen met het standaardmodel, dat al veel langer een dubbele camera heeft.

Waar komt de camera op de iPhone Air 2?

Het is echter nog de vraag hoe Apple die tweede lens achterop de iPhone Air gaat verwerken. Op het huidige model zit de enkele lens op een smal cameraplateau. Bepaalde bronnen zeggen dat deze lens naast de al bestaande lens op het cameraplateau wordt geplaatst, maar dat lijkt ons niet zo waarschijnlijk.

Zo ziet de iPhone Air er vanbinnen uit

Waarom dit onwaarschijnlijk is, heeft voor ons een aantal redenen. De iPhone Air is juist zo dun geworden, doordat een aantal onderdelen in dat cameraplateau geplaatst is. Door naast de al bestaande camera nog een lens te stoppen, houdt je een aanzienlijk kleiner gedeelte over waar je onderdelen in kan verwerken.

Wat het verder nog onwaarschijnlijker maakt dat deze twee lenzen naast elkaar komen is het feit dat Apple dit al sinds de iPhone 8 Plus niet meer gedaan heeft. In de recentere toestellen heeft de plaatsing onder elkaar een goede reden, omdat je je iPhone horizontaal moet houden bij het maken van ruimtelijke foto’s. Daarbij moeten de lenzen dan naast elkaar staan, wat in de conceptopstelling van de iPhone Air 2 niet zou werken als de lenzen (bij een staande iPhone) naast elkaar staan. We zouden het daarom logischer vinden als er een vergelijkbaar cameraplateau komt als de iPhone 17 Pro met de twee lenzen onder elkaar.

Wanneer komt de iPhone Air 2?

Hoewel de iPhone Air pas een kleine twee maanden geleden gepresenteerd is, is Apple alweer druk bezig met de ontwikkeling van de iPhone Air 2. Deze loopt – volgens Digital Chat Station – goed op schema voor een release in het najaar van 2026.