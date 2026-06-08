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watchOS 27 onthuld: deze versie geeft je Apple Watch weer een flinke update

Nieuws iDevices 3 reacties
watchOS 27 is officieel door Apple aangekondigd. Deze Apple Watch-update biedt diverse verbeteringen voor apps en hoe je de Apple Watch gebruikt.
Benjamin Kuijten -

Apple’s kleinste scherm krijgt dit najaar ook weer een grote nieuwe update in de vorm van watchOS 27. Deze aankomende update, die nu is aangekondigd tijdens de WWDC 2026, zorgt ervoor dat je Apple Watch weer helemaal bij de tijd is. Er komen vernieuwingen voor wijzerplaten, verbeterde werking en vernieuwde standaardapps. Dit is wat je moet weten.

Inhoudsopgave

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Het gaat beginnen: de WWDC! Op deze pagina lees je alles wat je moet weten én volg je vandaag de aankondigingen van de WWDC 2026 live. Zo mis je helemaal niks van iOS 27 en meer.

watchOS 27 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van watchOS 27 in het kort:

  • Opvolger van watchOS 26
  • Focus op verbeterde werking en een slimmere Apple Watch
  • Nieuwe wijzerplaat, nieuwe gezondheidsfuncties en meer
  • Eerste beta vanaf 8 juni
  • Release gepland voor september 2026

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Dit is er nieuw in watchOS 27

Met watchOS 27 voert Apple geen hele grote veranderingen door. Na de update van watchOS 10 drie jaar geleden, waarbij de hele bediening vernieuwd werd, pakt Apple het nu weer wat rustiger aan. Op het oog ziet watchOS 27 er ongeveer gelijk uit met watchOS 26, maar aan de achterkant is er weer genoeg gewijzigd en toegevoegd.

Siri krijgt op de Apple Watch ook een nieuwe plek. De aparte Siri-app verschijnt op de Apple Watch, zodat je ook je gesprekken terug kan lezen. Siri wordt daar ook slimmer waarbij je ingewikkeldere vragen kan stellen. Daarmee komt Apple Intelligence voor het eerst naar de Apple Watch. De Siri AI op Apple Watch wel in de EU beschikbaar (in tegenstelling tot op iPhone en iPad).

Apple heeft ook een vernieuwde appweergave getoond, waarbij er minder maar grotere appicoontjes in beeld verschijnen. Siri toont voorgestelde en recent gebruikte apps. Wil je een andere app openen, dan tik je onderaan op de knop voor meer apps. Je komt dan weer op de weergave die we nu al gewend zijn.

Overige verbeteringen watchOS 27

watchOS 27 biedt daarnaast nog wat extra functies. Zo komt er een nieuw tapgebaar, waarmee je een widget uit je slimme stapel handsfree kan openen door een keer met je vinger tegen je duim te tikken. Er komt ook een nieuwe Zoek mijn-app, die de drie losse Zoek vrienden, Zoek objecten en Zoek apparaten-apps combineren in een app (net zoals op de iPhone dus). Verder zegt Apple dat het afspelen van muziek sneller gaat.

Release watchOS 27

Nu watchOS 27 is aangekondigd, is het de beurt aan ontwikkelaars. Vanaf 8 juni 2026 kunnen zij de eerste beta installeren, waarna Apple de hele zomer de nieuwe updates gaat testen. De definitieve release van watchOS 27 is in september.

Dit artikel wordt nog verder bijgewerkt.

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Gewoon na 3 jaar is de ultra oud, gewoon belachelijk. Koste toen €950,- en is na drie jaar oud.

Mijn laatste Apple Watch

Reageer op Michel Michel citeren

Inderdaad schandalig hoe Apple 4 jaar aan Apple Watch modellen met een pennenstreek niet langer update.

Reageer op Mr Element Mr Element citeren

Maar toch zie ik de optie WatchOD 27 bèta in de applewatch app staan.

Misschien een foutje van Apple, denk het niet maar ik hoop het.

Reageer op Michel Michel citeren

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