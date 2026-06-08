Breaking - Alles over de WWDC - vanaf maandag 8 juni 2026, 19:00 uur
watchOS 27 onthuld: deze versie geeft je Apple Watch weer een flinke update
Maak (opnieuw) kennis met de nieuwe Siri: dit is Apple’s vernieuwde Siri AI-assistent – maar nog alleen in het Engels
Nieuwe macOS-update aangekondigd: dit is macOS Golden Gate
iOS 27 officieel aangekondigd: dit zit er allemaal in de langverwachte iPhone-update
Liveblog en meer: Volg hier de WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
Zo kijk je vandaag de livestream van Apple’s WWDC 2026-event

visionOS 27: de nieuwste software voor Apple Vision Pro nu aangekondigd

Nieuws iDevices
De nieuwste software-update voor de Apple Vision Pro, visionOS 27, is zojuist aangekondigd. Met nieuwe functies wordt Apple's mixed reality-headset weer wat uitgebreider.
Daniel Vischjager -

Inhoudsopgave

Volg ook ons liveblog voor alle actuele updates van alle WWDC-aankondigingen. Daarin vind je ook achteraf een uitgebreide samenvatting en bekijk je de volledige videopresentatie.

Bekijk ook
WWDC 2026 keynote uitnodiging

Liveblog en meer: Volg hier de WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)

Het gaat beginnen: de WWDC! Op deze pagina lees je alles wat je moet weten én volg je vandaag de aankondigingen van de WWDC 2026 live. Zo mis je helemaal niks van iOS 27 en meer.

visionOS 27 in het kort

Panoramafoto’s kunnen nu worden gebruikt als omgevingen. Zo kun je je werk doen en apps gebruiken alsof je nog op die ene mooie vakantie bent. Verder zijn de meeste functies gerelateerd aan Siri AI; Apple’s nieuwe, verbeterde versie van Siri.

Bekijk ook
Siri AI antwoorden

Maak (opnieuw) kennis met de nieuwe Siri: dit is Apple’s vernieuwde Siri AI-assistent – maar nog alleen in het Engels

Apple heeft, na een flink uitstel, eindelijk de volledig nieuwe Siri gepresenteerd. Als onderdeel van iOS 27 wordt de assistent slimmer, persoonlijker en veel geavanceerder.

Release van visionOS 27

Net als de andere grote software-updates van 2027 wordt visionOS 27 in september verwacht. In de zomer wordt de beta getest door ontwikkelaars. Zij kunnen hun apps dan klaarstomen voor de nieuwe functies.

Dit artikel wordt nog verder aangevuld.

iCreate actie voor WWDC

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

Wat een pech: deze zes (!) Apple Watch-modellen krijgen geen update naar watchOS 27
watchOS 27 onthuld: deze versie geeft je Apple Watch weer een flinke update
Apple brengt eerste beta van watchOS 27 uit: dit moet je weten
Apple brengt eerste beta van tvOS 27 uit voor ontwikkelaars
Wanneer komt de iPhone 18 Pro? Op deze datum kun je hem verwachten (en nee, dat is niet vandaag)

Ook interessant

Apple Watch Series 9: Digital Crown

Wat een pech: deze zes (!) Apple Watch-modellen krijgen geen update naar watchOS 27

Nieuws
Siri AI in iOS 27

Welke (oude) iPhones krijgen iOS 27? Deze modellen ontvangen de update: het zijn ze allemaal

Nieuws

Officieel: iPadOS 27 aangekondigd door Apple

Nieuws 3 reacties

watchOS 27 onthuld: deze versie geeft je Apple Watch weer een flinke update

Nieuws 3 reacties
Siri AI antwoorden

Maak (opnieuw) kennis met de nieuwe Siri: dit is Apple’s vernieuwde Siri AI-assistent – maar nog alleen in het Engels

Nieuws 9 reacties

Nieuwe macOS-update aangekondigd: dit is macOS Golden Gate

Nieuws 1 reactie

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar