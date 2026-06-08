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visionOS 27 in het kort
Panoramafoto’s kunnen nu worden gebruikt als omgevingen. Zo kun je je werk doen en apps gebruiken alsof je nog op die ene mooie vakantie bent. Verder zijn de meeste functies gerelateerd aan Siri AI; Apple’s nieuwe, verbeterde versie van Siri.
Release van visionOS 27
Net als de andere grote software-updates van 2027 wordt visionOS 27 in september verwacht. In de zomer wordt de beta getest door ontwikkelaars. Zij kunnen hun apps dan klaarstomen voor de nieuwe functies.
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