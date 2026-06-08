De nieuwste software-update voor de Apple Vision Pro, visionOS 27, is zojuist aangekondigd. Met nieuwe functies wordt Apple's mixed reality-headset weer wat uitgebreider.

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visionOS 27 in het kort

Panoramafoto’s kunnen nu worden gebruikt als omgevingen. Zo kun je je werk doen en apps gebruiken alsof je nog op die ene mooie vakantie bent. Verder zijn de meeste functies gerelateerd aan Siri AI; Apple’s nieuwe, verbeterde versie van Siri.

Release van visionOS 27

Net als de andere grote software-updates van 2027 wordt visionOS 27 in september verwacht. In de zomer wordt de beta getest door ontwikkelaars. Zij kunnen hun apps dan klaarstomen voor de nieuwe functies.

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