NASA+ is via deze website te bekijken en is helemaal gratis, zonder reclame. Via de dienst zijn livestreams van bijvoorbeeld lanceringen te zien, aangevuld met live shows en eigen series. Daarnaast worden er enkele bestaande prijswinnende series aan toegevoegd, die vooral educatief van insteek zijn en over wetenschap gaan. Ze zijn geschikt voor het hele gezin. Oorspronkelijk zou de dienst deze zomer van start gaan, maar het is iets later geworden. Je kunt kijken via de NASA-app op iOS en Android en via de Apple TV, Fire TV, Roku en browser. NASA heeft bevestigd dat NASA+ wereldwijd te streamen zal zijn, dus niet alleen in de VS.

NASA+ op 8 november van start

Momenteel heeft NASA al een tv-zender in de Verenigde Staten genaamd NASA TV, die al in de huidige versie van de NASA-app te bekijken was. Ook kun je content kijken via het eigen YouTube-kanaal van NASA. Door alles te bundelen in een eigen streamingdienst zal het gemakkelijker zijn om deze content terug te vinden. De app biedt daarnaast meer dan 21.000 afbeeldingen, nieuwsberichten en tweets van NASA.

Naast de streamingdienst NASA+ werkt de organisatie ook aan een nieuwe website, die informatie meer met elkaar in verband brengt en betere zoekmogelijkheden bevat. Deze site ging afgelopen zomer al in beta van start.

Ook nieuwe NASA-app om ruimtestation te spotten

Voor de echte ruimteontdekkers onder ons is er nog meer goed nieuws. NASA heeft nog een andere app uitgebracht, waarmee je het internationale ruimtestation ISS kunt volgen. NASA had al de website ‘Spot the Station’, maar de nieuwe app maakt het nog makkelijker. De app bevat bovendien augmented reality-functies en vertelt je meer over het ruimtestation zelf. Het beste moment om het ISS te spotten is in de vroege ochtend of avond, wanneer de zon nog niet zo hoog staat. De app geeft aan wanneer het ISS boven jouw locatie te zien zal zijn en hoe lang dit duurt. Ook krijg je andere details te zien, bijvoorbeeld over de richting en hoogte.

De nieuwe Spot the Station-app van NASA.

De beginpagina van de app telt af naar de volgende mogelijkheid om het ISS te spotten, met een wereldbol en kaart van de huidige positie van het ISS. Je kunt meldingen inschakelen om geen enkel moment te missen. Het tweede tabblad in de app biedt een augmented reality-weergave om het station te vinden. Dit is vergelijkbaar met bestaande sterrenkijk-apps zoals SkyView. Tot slot vind je in de app ook nog heel veel nieuwsberichten over het ISS, afkomstig van NASA.gov. Je leest over de geschiedenis van de internationale samenwerking, de bemanning en meer.

NASA’s Spot the Station-app is ook volledig gratis en advertentievrij.