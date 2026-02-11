macOS Tahoe 26 Update

Downloaden maar: macOS Tahoe 26.3 is nu beschikbaar, maar zit er nog wat nieuws in?

Apple heeft macOS Tahoe 26.3 uitgebracht, waarin vooral achter de schermen veel verbeteringen zijn doorgevoerd. Dit is wat je moet weten over deze versie.
Afgelopen september verscheen macOS Tahoe 26 en nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het traditiegetrouw tijd voor de .3‑update. De macOS Tahoe 26.3-update is nu voor iedereen beschikbaar om te downloaden, maar het gaat hier om een relatief compacte release zonder grote nieuwe functies.

macOS Tahoe 26.3 beschikbaar

De nieuwste update voor de Mac brengt dus geen grote nieuwe functies of zichtbare vernieuwingen met zich mee: daarvoor moeten we wachten op macOS Tahoe 26.4 dit voorjaar. In plaats daarvan richt deze versie zich vooral op verbeteringen achter de schermen, zoals bugfixes en optimalisaties voor stabiliteit en prestaties. Verder verwachten we de nodige beveiligingsverbeteringen, maar de details daarvan geeft Apple altijd pas iets later vrij. Zodra we daar meer over weten, lees je dat hier. Ook in de officiële releasenotes worden geen opvallende nieuwe features of verbeteringen genoemd.

Releasenotes macOS Tahoe 26.3

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: https://www.apple.com/nl/os/macos/

In software-updates, zoals deze, worden nieuwe functies en verbeteringen toegevoegd die invloed kunnen hebben op de prestaties en/of de batterijduur. Ga voor meer informatie naar: https://support.apple.com/125039

macOS Tahoe 26.3 downloaden

Je downloadt macOS Tahoe 26.3 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt:

  1. Ga naar Systeeminstellingen.

  2. Klik op Algemeen > Software-update.

  3. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

macOS Ventura update

Zo kun je een macOS-update installeren (ook van eerdere versies)

Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt, wil je natuurlijk meteen updaten. Maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor oudere macOS-versies.

macOS Tahoe

macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

macOS Tahoe bento overzicht
Alles over macOS Tahoe macOS Tahoe review De beste functies in macOS Tahoe Geschikte Macs voor macOS Tahoe Bedieningspaneel in macOS Tahoe Spotlight in macOS Tahoe Toegankelijkheid in macOS Tahoe Liquid Glass: het nieuwe design van Apple macOS Tahoe installeren

