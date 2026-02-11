Apple heeft macOS Tahoe 26.3 uitgebracht, waarin vooral achter de schermen veel verbeteringen zijn doorgevoerd. Dit is wat je moet weten over deze versie.

Afgelopen september verscheen macOS Tahoe 26 en nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het traditiegetrouw tijd voor de .3‑update. De macOS Tahoe 26.3-update is nu voor iedereen beschikbaar om te downloaden, maar het gaat hier om een relatief compacte release zonder grote nieuwe functies.

macOS Tahoe 26.3 beschikbaar

De nieuwste update voor de Mac brengt dus geen grote nieuwe functies of zichtbare vernieuwingen met zich mee: daarvoor moeten we wachten op macOS Tahoe 26.4 dit voorjaar. In plaats daarvan richt deze versie zich vooral op verbeteringen achter de schermen, zoals bugfixes en optimalisaties voor stabiliteit en prestaties. Verder verwachten we de nodige beveiligingsverbeteringen, maar de details daarvan geeft Apple altijd pas iets later vrij. Zodra we daar meer over weten, lees je dat hier. Ook in de officiële releasenotes worden geen opvallende nieuwe features of verbeteringen genoemd.

Releasenotes macOS Tahoe 26.3

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100 Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: https://www.apple.com/nl/os/macos/ In software-updates, zoals deze, worden nieuwe functies en verbeteringen toegevoegd die invloed kunnen hebben op de prestaties en/of de batterijduur. Ga voor meer informatie naar: https://support.apple.com/125039

macOS Tahoe 26.3 downloaden

Je downloadt macOS Tahoe 26.3 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt: Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

