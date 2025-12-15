Apple brengt eerste ontwikkelaarsbeta uit voor macOS Tahoe 26.3

Het betaprogramma van macOS Tahoe 26.3 is begonnen en het testen kan beginnen. De komende tijd zullen we dit artikel bij elke betaversie bijwerken.
Sasha Koevoets -

Apple is goed op stoom met het uitbrengen van beta’s. De release van macOS Tahoe 26.2 is net achter de rug en daar komt de volgende versie alweer aan. Maar wat brengt macOS Tahoe 26.3 naar je Mac?Wat je kan verwachten leggen we je uit.

Inhoudsopgave

Meest recente macOS Tahoe 26.3 Beta

macOS Tahoe 26.3 Beta 1

15 december 2025Apple heeft de eerste beta van macOS Tahoe 26.3 beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. Mocht er nog wat nieuws ontdekt worden, dan lees je dat hier.

We verwachten in deze update voornamelijk verbeteringen achter de schermen en weinig grote vernieuwingen.

macOS Tahoe beta download

Voor de beta’s van macOS heb je geen macOS betaprofiel meer nodig. Dit geldt dus ook voor de beta van macOS Tahoe. Als geregistreerde ontwikkelaar kun je een schakelaar omzetten om mee te doen aan de beta. Ook als niet-betalende ontwikkelaar kun je meedoen. Het enige wat je nodig hebt is een Apple Account.

Ook de publieke beta is beschikbaar van deze macOS-versie. Publieke betatesters kunnen zich ook aanmelden voor de beta’s van macOS. Na het aanmelden vind je – net als de ontwikkelaars – een schakelaar in de Systeeminstellingen.

Tijdlijn macOS Tahoe 26.3 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS 26.3-beta’s:

  • macOS Tahoe 26.3 Beta 1: 15 december 2025 (verschenen; buildnummer volgt)
  • macOS Tahoe 26.3 definitief: januari 2026 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS Tahoe ook op een aparte partitie installeren.

macOS Tahoe

macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

