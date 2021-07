“M1 MacBook heeft barsten in het scherm”

Het probleem met gebarsten schermen speelt zowel bij de MacBook Air als de MacBook Pro. Opvallend is dat het vooralsnog alleen M1-Macs betreft. Uiteraard heeft deze processor hier niets mee te maken, maar het zou kunnen dat Apple toch nog iets heeft gewijzigd in het productieproces van het scherm.



De verhalen duiken op bij de Apple Community , met het eerste voor ons bekende geval in mei. Op Reddit zien we dat er 8 maanden terug al over werd geklaagd. Het lijkt erop dat er nog geen officieel Apple reparatieprogramma is.



Een gebarsten scherm van een MacBook Pro. Foto via 9to5Mac.

Een deel van de berichten is afkomstig van klanten die naar de Apple Store zijn gegaan met hun kapotte scherm. De meesten kregen te horen dat ze omgerekend honderden euro’s moesten neerleggen voor een reparatie. Een schadeclaim indienen is lastig, want het is moeilijk te bewijzen dat de schade niet zelf is veroorzaakt. De verhalen op internet zijn soortgelijk: eigenaren klappen hun MacBook even dicht en bij het volgende gebruik is het scherm gebarsten.

Apple heeft momenteel nog geen reactie gegeven over dit issue. Als het bedrijf merkt dat er inderdaad iets mis is het het productieproces, of met een deel van de geproduceerde MacBooks, zal er ongetwijfeld een reparatieprogramma voor de MacBook volgen. Dit zou het eerste reparatieprogramma kunnen worden voor de Macs met Apple Silicon. Voor eerdere MacBooks liep er al een reparatieprogramma voor het toetsenbord en voor schermproblemen, maar dit had niet betrekking op barsten.