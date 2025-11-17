De Mac Pro was lange tijd de krachtigste computer in Apple’s assortiment. De meest recente versie uit 2023 was slechts een update van het model uit 2019, uitgerust met een M2 Ultra-chip. Nu meldt Mark Gurman in zijn nieuwsbrief dat Apple niet van plan is om snel een opvolger uit te brengen voor dit model.

‘Geen nieuw model voor de Mac Pro’

De Mac Pro was jarenlang een vaste waarde in Apple’s line‑up: geliefd bij videobewerkers, fotografen, designers en andere creatieve professionals die maximale prestaties nodig hebben. In 2013 koos Apple voor een (achteraf) omstreden draai met het cilindrische ‘prullenbak’-model.

In 2019 kwam de tegenzet: een volledig herontworpen, modulaire ’toren’ die terugkeerde naar het bekende geperforeerde aluminium. Apple beloofde toen dat de Mac Pro regelmatig zou worden geüpdatet en een belangrijke rol zou blijven spelen binnen de Mac‑familie. Die belofte bleek in de praktijk minder hard. De eerstvolgende grote stap kwam pas in 2023, met de overgang van Intel naar Apple’s eigen M2 Ultra‑chip. Twee jaar later is dat model nagenoeg onveranderd. Ondertussen is de aandacht verschoven naar de Mac Studio. Deze kreeg eerder dit jaar al de M3 Ultra- en M4 Max-chip en vormt sindsdien de maatstaf voor pro‑desktopprestaties bij Apple.

Gurman meldt dat in de wandelgangen een duidelijk beeld geschetst wordt: intern zou de ontwikkelingen van een nieuwe Mac Pro op een laag pitje staan en daarmee ook grotendeels afgeschreven zijn. Daarnaast heeft Apple de ontwikkeling van een M4 Ultra geschrapt en daarmee ook de bijbehorende Mac Pro‑variant. De volgende ultra‑chip wordt de M5 Ultra, maar die lijkt voorlopig exclusief te zijn bestemd voor een nieuwe Mac Studio die in 2026 wordt verwacht. Een substantiële update voor de Mac Pro in 2026 wordt daardoor onwaarschijnlijk. Al wordt een Mac Pro op lange termijn niet volledig uitgesloten.

Wat betekent dit voor Pro-gebruikers?

Voor veel workflows is de PCIe‑uitbreiding die Mac Pro uniek maakte, minder doorslaggevend geworden of verplaatst naar Thunderbolt‑oplossingen. Hierdoor is de Mac Studio voor de meesten het logische, compactere en goedkopere alternatief. De Mac Pro blijft daarmee een niche voor wie interne PCIe‑slots echt nodig heeft. Maar de prioriteit bij Apple lijkt verschoven. De Mac Studio vertegenwoordigt nu zowel het heden als de toekomst van Apple’s professionele desktopstrategie.

Al eerder in 2023 waren er berichten dat de toekomst van de Mac Pro onzeker was. Desalniettemin doken er afgelopen zomer nog modelnummers op voor mogelijk twee nieuwe Mac Pro-varianten. Het is onduidelijk of deze er nu alsnog gaat komen, maar dat het voor Apple geen prioriteit heeft, is wel duidelijk.