Mac Pro 2023

Gerucht:’Mac Pro krijgt geen opvolger’

Waar de Mac Pro jarenlang de go-to was voor creatieve professionals, lijkt deze wel in de vergetelheid geraakt. Apple heeft volgens bronnen geen plannen meer om deze door te ontwikkelen.
Sasha Koevoets -

De Mac Pro was lange tijd de krachtigste computer in Apple’s assortiment. De meest recente versie uit 2023 was slechts een update van het model uit 2019, uitgerust met een M2 Ultra-chip. Nu meldt Mark Gurman in zijn nieuwsbrief dat Apple niet van plan is om snel een opvolger uit te brengen voor dit model.

‘Geen nieuw model voor de Mac Pro’

De Mac Pro was jarenlang een vaste waarde in Apple’s line‑up: geliefd bij videobewerkers, fotografen, designers en andere creatieve professionals die maximale prestaties nodig hebben. In 2013 koos Apple voor een (achteraf) omstreden draai met het cilindrische ‘prullenbak’-model.

In 2019 kwam de tegenzet: een volledig herontworpen, modulaire ’toren’ die terugkeerde naar het bekende geperforeerde aluminium. Apple beloofde toen dat de Mac Pro regelmatig zou worden geüpdatet en een belangrijke rol zou blijven spelen binnen de Mac‑familie. Die belofte bleek in de praktijk minder hard. De eerstvolgende grote stap kwam pas in 2023, met de overgang van Intel naar Apple’s eigen M2 Ultra‑chip. Twee jaar later is dat model nagenoeg onveranderd. Ondertussen is de aandacht verschoven naar de Mac Studio. Deze kreeg eerder dit jaar al de M3 Ultra- en M4 Max-chip en vormt sindsdien de maatstaf voor pro‑desktopprestaties bij Apple.

Mac Pro 2023

Gurman meldt dat in de wandelgangen een duidelijk beeld geschetst wordt: intern zou de ontwikkelingen van een nieuwe Mac Pro op een laag pitje staan en daarmee ook grotendeels afgeschreven zijn. Daarnaast heeft Apple de ontwikkeling van een M4 Ultra geschrapt en daarmee ook de bijbehorende Mac Pro‑variant. De volgende ultra‑chip wordt de M5 Ultra, maar die lijkt voorlopig exclusief te zijn bestemd voor een nieuwe Mac Studio die in 2026 wordt verwacht. Een substantiële update voor de Mac Pro in 2026 wordt daardoor onwaarschijnlijk. Al wordt een Mac Pro op lange termijn niet volledig uitgesloten.

Wat betekent dit voor Pro-gebruikers?

Voor veel workflows is de PCIe‑uitbreiding die Mac Pro uniek maakte, minder doorslaggevend geworden of verplaatst naar Thunderbolt‑oplossingen. Hierdoor is de Mac Studio voor de meesten het logische, compactere en goedkopere alternatief. De Mac Pro blijft daarmee een niche voor wie interne PCIe‑slots echt nodig heeft. Maar de prioriteit bij Apple lijkt verschoven. De Mac Studio vertegenwoordigt nu zowel het heden als de toekomst van Apple’s professionele desktopstrategie.

Al eerder in 2023 waren er berichten dat de toekomst van de Mac Pro onzeker was. Desalniettemin doken er afgelopen zomer nog modelnummers op voor mogelijk twee nieuwe Mac Pro-varianten. Het is onduidelijk of deze er nu alsnog gaat komen, maar dat het voor Apple geen prioriteit heeft, is wel duidelijk.

Bekijk ook
Mac Pro 2022

Komt er nog wel een volgende Mac Pro?

De toekomst van de Mac Pro hangt aan een zijden draadje. Dat beweert Mark Gurman van Bloomberg. Het zou wel eens lang kunnen duren voordat er een opvolger komt – als dat überhaupt nog gebeurt.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

Mac Studio

De Mac Studio is Apple's krachtige desktop-Mac. De Mac Studio is ongeveer even groot als twee Mac mini's op elkaar. Het nieuwste model uit maart 2025 heeft een M4 Max en M3 Ultra-chip en andere verbeterde specs, zoals Thunderbolt 5-poorten. Om de Mac Studio te gebruiken, heb je wel een extern scherm (zoals het Apple Studio Display), toetsenbord en muis of trackpad nodig. Lees meer over de Mac Studio op onze pagina's.

Ook interessant

Apple producten: iPhone, iPad, Mac en Apple Watch

Deze Apple-producten hebben het langste geen update gehad

Nieuws 1 reacties
08-10-2025
2023 Mac line-up

Overzicht: ‘Deze 17 nieuwe Macs gaat Apple het komende jaar allemaal uitbrengen’

Nieuws
07-07-2025
2023 Mac line-up

Vooruitblik Macs in 2024: deze modellen verwachten we

Nieuws
05-02-2024
Mac Studio 2023

‘Mac Studio 2024 met M3 Ultra verschijnt halverwege dit jaar, ook nieuwe Mac Pro in de maak’

Nieuws 3 reacties
08-01-2024
Mac Pro 2022

Komt er nog wel een volgende Mac Pro?

Nieuws
13-08-2023
Werken met een Mac Studio

De eerste reviews van de Mac Studio 2023 staan online

Nieuws
13-06-2023

Plaats een reactie

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren?
Laat het ons weten!

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.