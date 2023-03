We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Ted Lasso (S03)

We schreven er eerder deze week al over: Ted Lasso is terug! En wel voor de laatste keer, want na seizoen 3 is het afgelopen met de stuntelige voetbaltrainer, die het hart op de juiste plek heeft zitten. In de eerste aflevering van seizoen 3 krijgt AFC Richmond te maken met scepsis: iedereen denkt dat ze laatste zullen worden in de Premier League.

Bekijken: Ted Lasso (S03)

Nieuw bij Apple TV+: Extrapolations

Dramaserie met Meryl Streep en Edward Norton, over een wereld waarin de gevolgen van klimaatverandering steeds erger worden. In 2037 is de luchtkwaliteit op aarde zo slecht dat kinderen slechts een kwartier buiten mogen spele. Filmmaker Scott Z. Burns maakt in Extrapolations duidelijk dat de wereld aan het vergaan is. De serie biedt een sombere kijk op een toekomst, waarin de Parijsakkoorden van 2015 zijn genegeerd. Een reeks personages laten zien hoe hun leven eruit ziet onder deze omstandigheden. De eerste drie afleveringen zijn nu te zien, de rest volgt daarna wekelijks.

Bekijken: Extrapolations

Boston Strangler

Te zien bij: Disney+

Een waargebeurde misdaadthriller over de baanbrekende journalisten die het verhaal van de beruchte Boston Strangler-moorden naar buiten brachten: Loretta McLaughlin, verslaggever voor de Record-American, en haar collega en vertrouweling Jean Cole. Terwijl de moordenaar steeds meer slachtoffers maakt, gaat het duo dapper op onderzoek uit en zetten ze hun leven op het spel om de waarheid te achterhalen.

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming with Dave Letterman

Te zien bij: Disney+

Bono en The Edge van U2 keren met David Letterman terug naar Dublin en blikken terug op de reis die ze aflegden als musici en als vrienden. Deze special bevat nog nooit eerder vertoond materiaal en interviews waarin uitgebreid gesproken wordt over het proces achter de totstandkoming van hun nummers en de inspiratie achter hun grootste hits. Met deze documentaire schetst regisseur Morgan Neville het verhaal van een van de meest bijzondere vriendschappen uit de geschiedenis van de rock and roll.

Noise

Te zien bij: Netflix

Belgisch-Nederlandse thrillerfilm, waarin een man dicht bij zijn dementerende vader gaat wonen. Hij stuit al snel op een aantal duistere familiegeheimen. De Vlaamse Matthias (Ward Kerremans) keert terug naar zijn geboortehuis om voor zijn dementerende vader Pol (Johan Leysen) in een nabijgelegen rusthuis te zorgen. Voor zijn nuchtere Nederlandse vriendin Liv (Sallie Harmsen) is het een nieuw begin op onbekend terrein.

Agent Elvis

Te zien bij: Netflix

Komische animatieserie, mede bedacht door Priscilla Presley. Muzikant Elvis Presley (met de stem van Matthew McConaughey) gaat aan het werk gaat als spion. Het leven van de popster krijgt een bizarre wending als hij door de geheime dienst wordt gerekruteerd en het moet opnemen tegen allerlei kwade krachten. Ondertussen probeert hij ook zijn carrière als muzikant po te bouwen. De serie bevat ook stemmen van Don Cheadle, Kaitlin Olson, Johnny Knoxville, Niecy Nash en Priscilla Presley zelf.

Money Shot: The Pornhub Story

Te zien bij: Netflix

Deze diepgaande documentaire onderzoekt de successen en schandalen van Pornhub op basis van interviews met acteurs, activisten en voormalige werknemers.

Hasta el cielo: La serie (S01)

Te zien bij: Netflix

Om onafhankelijk te blijven van haar vader, die een handelaar in gestolen goederen is, sluit een pas weduwe geworden alleenstaande moeder zich aan bij de bende van smash-and-grab-dieven van haar overleden man.

Maestro (S01)

Te zien bij: Netflix

Een musicus gaat naar een prachtig eiland om een festival te leiden. Hij begint er een onverwachte romance en raakt in de problemen van anderen verwikkeld.

Superman & Lois (S03E01)

Te zien bij: HBO Max

Na jaren van confrontaties met megalomane superschurken, monsters die grote schade aanrichten aan Metropolis, en zelfs buitenaardse indringers die het menselijk ras willen vernietigen komen Clark Kent en journalist Lois Lane oog in oog te staan met een van hun grootste uitdagingen ooit. Clark en Lois hebben te maken met alle stress, druk en complexiteit die het zijn van werkende ouders in de huidige samenleving met zich meebrengt. Naast het opvoeden van twee jongens moeten ze zich ook bezighouden met de vraag of hun zoons Jonathan en Jordan de Kryptonische superkrachten van hun vader krijgen naarmate ze ouder worden.

Dom (S02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Dom vertelt het verhaal van Pedro, een knappe jongen uit de middenklasse van Rio de Janeiro die in zijn tienerjaren in aanraking komt met cocaïne, waardoor hij de leider wordt van een criminele bende die in het begin van de jaren 2000 de roddelbladen in Rio beheerste: Pedro Dom. Dom volgt ook Pedro’s vader Victor Dantas, die als tiener een ontdekking doet op de bodem van de zee, dit meldt bij de autoriteiten en uiteindelijk in dienst treedt bij de inlichtingendienst van de politie. De serie toont de reis van vader en zoon die tegenovergestelde levens leiden, elkaar vaak spiegelen en aanvullen, terwijl beiden geconfronteerd worden met situaties die de grenzen tussen goed en kwaad doen vervagen.

De Jacht op de Mocro-Maffia (S04E01)

Te zien bij: Videoland

Misdaadjournalist John van den Heuvel brengt het complete verhaal in beeld van de opkomst en val van Neerlands beruchtste gangsters van dit moment: Redouan Taghi en Saïd Razzouki.

Hockeyvaders (S01)

Te zien bij: Videoland

‘Hockeyvaders’ vertelt het verhaal over een ogenschijnlijk chic hockeymilieu waarin drie hockeyvaders van middelbare leeftijd een wanhopig gevecht tegen de tijd voeren. De opwindende, veelbelovende levensfase waarin hun opgroeiende kinderen zich bevinden, maakt bij de drie vrienden een meedogenloze midlifecrisis los. De kijker wordt meegenomen in de hockeywereld die ondanks vastgeroeste machtsverhoudingen opgeschud wordt door de nieuwe generatie.

The Ritual Killer

Te zien bij: Pathé Thuis

Lucas Boyd poogt de dood van zijn dochter een plaats te geven. Als rechercheur zit hij op het spoor van een seriemoordenaar die doodt volgens de muti, een stammenritueel. De zoektocht naar de dader eist zijn tol van de mentale gezondheid van Boyd. Hij schakelt de hulp in van de antropoloog Mackles, maar die verbergt een geheim.

The Devil’s Drivers

Te zien bij: Pathé Thuis

Hamouda en Ismail riskeren elke keer als ze illegale arbeiders over de grens vervoeren een gevangenisstraf, maar dat is de enige manier om geld te verdienen. Ze genieten elke dag van hun vrijheid, want het kan wel eens de laatste keer zijn.

Black Panther: Wakanda Forever

Te zien bij: Pathé Thuis

Koningin Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye en de Dora Milaje vechten om hun natie te beschermen tegen tussenkomende wereldmachten na de dood van koning T’Challa. Terwijl de Wakandans ernaar streven hun volgende hoofdstuk te omarmen, moeten de helden samenwerken met de hulp van War Dog Nakia en Everett Ross en een nieuwe weg banen voor het koninkrijk Wakanda.