Ember Baby Bottle System

De babyfles is in vijf minuten klaar voor gebruik en meet op meerdere punten de temperatuur, zodat de melk nooit te koud of te heet is. Via de iPhone-app kun je kijken of de gewenste temperatuur al is bereikt en je kunt ermee bijhouden hoe vaak de baby al de fles heeft gekregen. De fles kan zowel thuis als onderweg gebruikt worden. Heb je warme melk nodig, dan zet je de fles op de Smart Warming Puck en drukt op een knop. De melk wordt vervolgens verwarmd tot de juiste lichaamstemperatuur of de gewenste temperatuur voor borstvoeding of poedermelk.



Als de puck is opgeladen kun je die meenemen om onderweg melk op te warmen. Voor onderweg is er een Insulating Thermal Dome, waarmee je de melk tot vier uit koel kunt houden. Het idee voor deze babyfles ontstond (zoals wel vaker) na een persoonlijke ervaring. Clay Alexander, CEO van Ember, kreeg tien jaar geleden een baby maakte zich destijds druk over van alles. Terwijl hij de baby probeerde te kalmeren met één hand, moest hij water voor de fles opwarmen met een de andere hand. Dat leek een eeuwigheid te duren en dan was hij ook nog niet zeker of de temperatuur wel correct was door het op zijn pols te testen. Dat moest beter kunnen.

Het resultaat is deze vrij prijzige systeem, waarmee als ouders meer tijd hebt. De opwarmbeker staat in verbinding met de nieuwe Ember Baby app, die te downloaden is voor iPhone en Android. Je kunt op afstand de beker opwarmen, bijvoorbeeld om bij ’s nachts geven van de fles meteen melk op juiste temperatuur te hebben. Je krijgt twee flessen en meerdere tuiten, voor steeds oudere babies. Ze zijn compatible met andere systemen zoals die van Philips Avent Natural. De fles kost $400 via de fabrikant.

De al langer bestaande Ember-reismok vind je bij de Apple Store, maar pas op: goedkoop is ‘ie niet!