Deze iPhone SE kan nu niet meer door Apple gerepareerd worden

De iPhone SE was lange tijd Apple’s budgetmodel en stond ook lange tijd bekend als Apple’s kleinste iPhone in de line-up. In totaal zijn er vier generaties verschenen, waarbij vooral de eerste erg populair was. Maar voor wie anno 2025 nog de eerste iPhone SE uit 2016 gebruikt, is er nu slecht nieuws: Apple heeft dit toestel als verouderd verklaard.

Eerste iPhone SE nu verouderd

De allereerste iPhone SE uit 2016 heeft hetzelfde design als de iPhone 5s, wat toentertijd een erg geliefd toestel was. De iPhone SE was dan ook gebaseerd op de iPhone 5s, maar dan met dezelfde snelle chip als de iPhone 6s. De twee iPhone SE-modellen daarna waren qua ontwerp gebaseerd op de iPhone 8, waardoor de eerste iPhone SE het laatste model met dit geliefde iPhone-ontwerp was.

Producten die Apple al zeven jaar niet meer verkoopt, worden als verouderd gezien. Apple had de eerste iPhone SE nog tot september 2018 in het assortiment, vandaar dat nu het moment is aangebroken dat hij verouderd is. Dat betekent dat je niet meer bij Apple terecht kan voor een reparatie. Apple biedt geen onderdelen meer aan, zoals een scherm of een camera. Ook erkende Apple-serviceproviders kunnen je niet meer helpen. Je moet daarom uitwijken naar onofficiële partijen, maar dat is voor zo’n oud toestel ook niet ongebruikelijk. Deze partijen zijn vaak goedkoper dan via de officiële weg. Garantie heb je op dit model sowieso niet meer.

Naast deze iPhone SE zijn ook de tweede generatie 12,9-inch iPad Pro, Apple Watch Series 4 Hermes en Nike en de Beats Pill 2.0 verouderd.

Lees ook ons overzicht van vintage en verouderde Apple-producten. Voordat een product namelijk als verouderd gezien wordt, bereikt deze de status vintage. Voor dergelijke toestellen kunnen nog wel reparaties uitgevoerd worden, maar dat is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen.