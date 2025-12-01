iPhone SE

Deze iPhone SE kan nu niet meer door Apple gerepareerd worden

De allereerste iPhone SE wordt nu door Apple als verouderd beschouwd. Hierdoor kan dit model niet meer door Apple gerepareerd worden.
Benjamin Kuijten -

De iPhone SE was lange tijd Apple’s budgetmodel en stond ook lange tijd bekend als Apple’s kleinste iPhone in de line-up. In totaal zijn er vier generaties verschenen, waarbij vooral de eerste erg populair was. Maar voor wie anno 2025 nog de eerste iPhone SE uit 2016 gebruikt, is er nu slecht nieuws: Apple heeft dit toestel als verouderd verklaard.

Eerste iPhone SE nu verouderd

De allereerste iPhone SE uit 2016 heeft hetzelfde design als de iPhone 5s, wat toentertijd een erg geliefd toestel was. De iPhone SE was dan ook gebaseerd op de iPhone 5s, maar dan met dezelfde snelle chip als de iPhone 6s. De twee iPhone SE-modellen daarna waren qua ontwerp gebaseerd op de iPhone 8, waardoor de eerste iPhone SE het laatste model met dit geliefde iPhone-ontwerp was.

iPhone SE rijtje

Producten die Apple al zeven jaar niet meer verkoopt, worden als verouderd gezien. Apple had de eerste iPhone SE nog tot september 2018 in het assortiment, vandaar dat nu het moment is aangebroken dat hij verouderd is. Dat betekent dat je niet meer bij Apple terecht kan voor een reparatie. Apple biedt geen onderdelen meer aan, zoals een scherm of een camera. Ook erkende Apple-serviceproviders kunnen je niet meer helpen. Je moet daarom uitwijken naar onofficiële partijen, maar dat is voor zo’n oud toestel ook niet ongebruikelijk. Deze partijen zijn vaak goedkoper dan via de officiële weg. Garantie heb je op dit model sowieso niet meer.

Naast deze iPhone SE zijn ook de tweede generatie 12,9-inch iPad Pro, Apple Watch Series 4 Hermes en Nike en de Beats Pill 2.0 verouderd.

Lees ook ons overzicht van vintage en verouderde Apple-producten. Voordat een product namelijk als verouderd gezien wordt, bereikt deze de status vintage. Voor dergelijke toestellen kunnen nog wel reparaties uitgevoerd worden, maar dat is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen.

Bekijk ook
iPhone 11 Pro Max kleuren

Dit zijn vintage en verouderde Apple-producten: iPhone 11 Pro Max en Apple Watch Series 3

Apple houdt een lijst bij van vintage en verouderde producten. Daarmee kan je zien welke oudere apparaten nog bij Apple gerepareerd kunnen worden. In dit artikel zetten we de producten op een rij, zodat je weet wat het betekent voor jouw Apple-apparaten.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

Actuele iPhone SE deals

iPhone SE

De iPhone SE is de voordeligste iPhone in het assortiment van Apple. Dankzij het traditionele design met thuisknop is dit een geliefd model voor gebruikers die op zoek zijn naar een betrouwbare en snelle iPhone. De nieuwste versie is de iPhone SE 2022. In totaal zijn er drie generaties van de iPhone SE verschenen en in 2024 verwachten we weer een nieuw model.

iPhone SE 2022 kleuren

Ook interessant

iPhone SE 4 render

Gerucht: ‘iPhone SE 4 release is nabij, komt in week van 17 februari’

Nieuws 7 reacties
12-02-2025
iPhone 14 reclame

iPhone SE 4 verwachtingen: deze functies zitten erin

Nieuws 7 reacties
10-02-2025
Mogelijk design van iPhone SE 4 met camera

‘Foto’s tonen het strakke design van de iPhone SE 4 (maar een functie ontbreekt)’

Nieuws
27-01-2025
iPhone 14 reclame

Apple nu echt gestopt met verkoop iPhone 14 en iPhone SE

Nieuws
27-12-2024
iPhone SE 2025 design

iPhone SE 4 geruchten: dit zijn de verwachte features

Nieuws 15 reacties
09-12-2024
iPhone 14 camera's

Het is al vaker gezegd: ‘iPhone SE 4 krijgt OLED-scherm’

Nieuws 4 reacties
03-09-2024

Plaats een reactie

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren?
Laat het ons weten!

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.