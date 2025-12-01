Netflix stopt met Chromecast: zo stream je toch nog op je televisie

Netflix stopt met de ondersteuning van Chromecast, nadat eerder al AirPlay niet meer mogelijk was. Daardoor is er nu geen manier meer om via een mobiel apparaat te casten naar een televisie.

In 2019 trok Netflix de stekker uit de ondersteuning voor AirPlay, waar volgens de streamingdienst een technische reden voor was. Door de komst van AirPlay-televisies was het voor Netflix niet meer mogelijk om te zien wat een Apple TV en wat een tv met AirPlay was, waardoor ze naar eigen zeggen “niet de beste kijkervaring” konden bieden. Als je de hoop had dat AirPlay nog terug zou komen, hebben we nu slecht nieuws. Na ruim zes jaar is door Netflix nu ook de ondersteuning voor Chromecast stopgezet, waardoor de kans op terugkeer van AirPlay minimaal lijkt.

Netflix stopt Chromecast

De verwijdering van Chromecast werd enkele weken geleden ontdekt op Reddit en is inmiddels bevestigd in een supportdocument van Netflix. Daarin is het volgende te lezen:

Netflix biedt geen ondersteuning meer voor het casten van series vanaf een mobiel apparaat naar de meeste tv’s en streamingapparaten. Gebruik de afstandsbediening van je tv of streamingapparaat voor de navigatie in Netflix.

Hoewel het wellicht nog mogelijk is met oudere telefoons en Chromecast-apparaten, wordt het vanaf nu dus niet meer ondersteund met de huidige versie van Netflix. Netflix heeft echter nog geen exacte reden gegeven waarom de ondersteuning voor Chromecast, na het verwijderen van AirPlay, gestopt is.

Zo kun je toch Netflix blijven kijken

Als jij voor het kijken van Netflix afhankelijk was van het casten van een mobiel apparaat naar een televisie, dan zijn er nog andere mogelijkheden om te blijven kijken. De Apple TV heeft een eigen app van Netflix en ook nagenoeg alle smart-tv’s bieden een ingebouwde Netflix-app. Sterker nog: veel hedendaagse televisies hebben een aparte Netflix-knop op de meegeleverde afstandsbediening. Heb je geen smart-tv, dan kun je vaak alsnog de Netflix-app op het kastje van KPN of Ziggo gebruiken. Als ook dat niet kan, kun je nog proberen om je mobiele apparaat bedraad aan je televisie aan te sluiten.

Onlangs voerde Netflix nog een prijsverhoging door, waardoor het duurste abonnement nu in Nederland meer dan twee tientjes per maand kost. Wil je besparen en ken je iemand waarmee je het abonnement wil delen, dan zou je een Netflix-huishouden kunnen instellen, waar je vervolgens een goedkoper extra betaalde gebruiker aan toe kan voegen. Door vervolgens de kosten te delen, ben je toch wat goedkoper uit.