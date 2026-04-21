Apple lijkt voor zijn eerste opvouwbare iPhone duidelijke keuzes te maken. Zo krijgt deze geen simkaart meer om zo extra dun te blijven, vooral in opengevouwen vorm.

Apple’s eerste opvouwbare iPhone komt steeds dichterbij en daarmee draait de geruchtenmolen ook overuren. Er wordt steeds meer bekend over dit toestel en nu deelt Instant Digital op Weibo weer twee nieuwe functies. Dit weten we al over Apple’s opvouwbare iPhone.

De cameraregelaar komt ook in de iPhone Fold

De vouwbare iPhone zou in opengeklapte toestand minstens 1,1 mm dunner zijn dan de iPhone Air, maar toch maakt Apple intern ruimte voor de Cameraregelaar. Waar die knop op de gewone iPhone matig is ontvangen, is Apple ervan overtuigd dat hij op een opvouwbare iPhone wél extra waarde biedt. Tegelijk gaan er ook geruchten rond dat Apple de cameraregelaar in het standaardmodel iPhone 18 aanzienlijk wil versimpelen. Dit maakt het ook logisch dat de iPhone Fold ook deze versimpelde cameraregelaar krijgt.

Door het grotere scherm moet je met de Cameraregelaar het toestel steviger kunnen vasthouden. Waarmee het eenvoudiger is om met één hand te fotograferen en sneller kleine aanpassingen te doen, zonder gekke handgrepen. Dit moet dankzij de cameraregelaar eenvoudiger worden.

iPhone Fold wordt volledig eSIM

Ook wat de simkaartslot betreft zou Apple duidelijke keuzes hebben gemaakt. Sinds de iPhone 14 is het bedrijf bezig de fysieke simkaart geleidelijk uit te faseren. In Nederland konden we tot voor kort elke iPhone nog met een fysieke simkaart gebruiken, tot vorig jaar de iPhone Air werd aangekondigd. Net als dat model zou de iPhone Fold volledig eSIM-only worden, ook in Nederland.

Wanneer komt de iPhone Fold?

De eerste opvouwbare iPhone zou volgens de huidige geruchten in de herfst van 2026 verschijnen, tegelijk met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Het toestel zou beschikken over een 7,8-inch intern scherm, een 5,5-inch buitendisplay, Touch ID, de A20 Pro-chip en een C2-modem. Ook wordt er een voorzichtige prijs genoemd die uitkomt tussen de 2060 en 2750 dollar, waardoor dit toestel een aanzienlijk prijskaartje krijgt. Daarom zou Apple ook inzetten op een voorzichtige productie van 10 miljoen exemplaren.