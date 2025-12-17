iPhone 17 cameraregelaar

‘Cameraregelaar krijgt flinke downgrade in iPhone 18’ – en dat is misschien maar goed ook

De iPhone 18 krijgt een aangepaste Cameraregelaar, zo zegt een bron. Apple zou plannen hebben om de functionaliteiten van de cameraknop flink terug te draaien.
Benjamin Kuijten -

Met de iPhone 16-serie introduceerde Apple de Cameraregelaar, een multifunctionele knop waarmee je niet alleen snel de camera kan openen en foto’s kan maken, maar waar je ook allerlei instellingen mee aan kan passen. De knop kreeg echter al snel veel kritiek, omdat niet iedereen hem even handig vond in het gebruik. Ook in onze iPhone 16-review noemden we de Cameraregelaar niet altijd even praktisch. Na ruim een jaar kunnen we wel concluderen dat we de knop eigenlijk maar voor een ding gebruiken: snel de camera openen en meteen een foto maken. Apple lijkt op basis van het gebruik en wensen van iPhone-bezitters een aanpassing te gaan doen in de Cameraregelaar op de iPhone 18.

‘Cameraregelaar iPhone 18 niet meer aanraakgevoelig’

Volgens The Information is Apple van plan om de aanraakgevoeligheid en haptische feedback van de Cameraregelaar te verwijderen in de iPhone 18. De huidige knop is een soort mini-trackpad. Door erover te vegen en zachtjes in te drukken, kun je door een mini-menuutje bladeren om bijvoorbeeld in te zoomen, instellingen aan te passen en meer. Maar in de praktijk zorgt het er vaak voor dat je ongemerkt instellingen aan de camera aanpast, terwijl je dat helemaal niet wil. Het maakt soms ook het maken van een foto lastiger, omdat tijdens het indrukken je vinger iets kan verschuiven en zo per ongeluk een wijziging toepast.

iPhone 16 Cameraregelaar

Door dit aanraakgevoelige deel weg te halen, versimpelt Apple de Cameraregelaar en wordt het gebruik ervan ook eenvoudiger. Ook de haptische feedback zou volgens de site verdwijnen. Bij de nieuwste toestellen staan de aanraakgevoelige delen al standaard uit. In het instelproces moet je dit zelf actief aan zetten, wat al een teken is dat Apple nu anders naar de Cameraregelaar kijkt dan bij de iPhone 16 het geval was.

Of de wijziging geldt voor alle iPhone 18-modellen, is nog onduidelijk. De bron benoemt de gewone iPhone 18, maar het zou logisch zijn als dit ook bij de iPhone 18 Pro-modellen doorgevoerd wordt. Anderzijds ligt de focus bij de Pro-modellen altijd meer op de camera, dus wellicht dat Apple die gebruikers juist ook meer opties wil bieden voor het bedienen.

De gewone iPhone 18 wordt in het voorjaar van 2027 verwacht, terwijl de iPhone 18 Pro (Max) wel in het najaar van 2026 komt. Deze nieuwe releaseplanning voor de iPhone 18-serie zou vanaf dan de standaard worden voor opeenvolgende jaren.

