Apple heeft weer een nieuwe update klaarstaan voor je iPhone en iPad, dit keer in de vorm van iOS 26.3.1 en iPadOS 26.3.1. In deze updates zit ondersteuning voor nieuwe apparaten.

Om de week van aankondigingen van Apple’s maart 2026 “event” goed af te sluiten, heeft Apple voor iedereen met een iPhone of iPad een nieuwe update uitgebracht. Drie weken na iOS 26.3 is daar nu iOS 26.3.1. In deze update zitten bugfixes, maar is ook rekening gehouden met de nieuwste aankondigingen.

iOS 26.3.1 beschikbaar

iOS 26.2.1 biedt volgens de releasenotes ondersteuning voor het Studio Display van 2026 en het nieuwe Studio Display XDR. Met deze versie zorg je ervoor dat het scherm van je iPhone juist getoond wordt als je hem op het scherm aansluit, al kan dat in het geval van de iPhone alleen gespiegeld. Met de iPad kun je het scherm wel uitbreiden als tweede externe scherm. Met iOS 26.3.1 zorg je ervoor dat alles in ieder geval goed werkt.

Verder spreekt Apple nog over probleemoplossingen voor zowel iPhone als iPad. Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk welke bugs er opgelost zijn, omdat de update pas net verschenen is. Zodra we meer weten, werken we dit artikel bij.

Heb je nog niet geüpdatet naar iOS 26.3 of eerder? Dan kan je in één keer overstappen naar iOS 26.3.1. Wij hebben alle nieuwe functies van iOS 26.3 voor je op een rijtje gezet, zodat je weet wat je kan vinden in deze update.

Ondertussen is Apple druk bezig met het testen van iOS 26.4. Dit is een relatief grote update, met een aantal nieuwe functies zoals Apple Intelligence in Apple Music, een make-over voor de Apple Account-pagina en nog veel meer.

Releasenotes iOS 26.3.1

Deze update breidt de ondersteuning voor externe beeldschermen uit met Studio Display (2026) en Studio Display XDR en bevat probleemoplossingen voor je iPhone. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/100100/

iOS 26.3.1 downloaden

Om iOS 26.3.1 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

