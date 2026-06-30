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Gelekt: ‘Video toont grijze iPhone 18 Pro met gewijzigde achterkant’

Nieuws Geruchten iDevices
Er is online een video opgedoken waar ogenschijnlijk de echte iPhone 18 Pro op te zien is. De video toont een valtest en zou bedoeld zijn voor intern gebruik.
Benjamin Kuijten -

Voor de aankondiging van de nieuwe iPhones lekken altijd talloze afbeeldingen van dummy’s en schematische tekeningen uit. Hoewel het grootste deel van die afbeeldingen achteraf vaak blijkt te kloppen, gaat het doorgaans nooit om het échte werk. Dat zou nu zomaar wel eens het geval kunnen zijn. Er circuleert namelijk een video van de iPhone 18 Pro online, die afkomstig zou zijn van een groot datalek van een Apple-leverancier.

‘Video toont iPhone 18 Pro valtest’

De video laat een korte valtest zien. Dit soort valtesten zijn bedoeld voor intern gebruik om te kijken hoe stevig een toestel is. Door een iPhone vanuit verschillende hoeken gecontroleerd te laten vallen, kan Apple controleren hoe stevig een behuizing is. Daarvoor gebruikt Apple doorgaans speciale apparatuur, die een val uit de werkelijkheid nabootst.

Bekende techblogger @EVLeaks heeft de video als eerste gedeeld en later is dit ook nog gedeeld door geruchtenlekker @UniverseIce. Opmerkelijk is dat het account @EVleaks plotseling opgeschort is. Dit account publiceert al jarenlang afbeeldingen van gelekte producten en staat bekend als zeer betrouwbaar. Inmiddels is ook de post van @UniverseIce verwijderd, vermoedelijk als reactie op het opgeschorte account van @EVLeaks. Op X circuleert het filmpje inmiddels rond via andere accounts.

De video zou onderdeel zijn van een groot datalek van Apple-leverancier Tata Electronics. Dit Indiase bedrijf is getroffen door een cyberaanval, waarbij door World Leaks 630GB aan bestanden gestolen is. Daartussen zitten ook gegevens over de nieuwe iPhone, zo schrijft Reuters. De beelden zouden rondgaan op het darkweb. Tata Electronics maakt onderdelen en zet deze ook in elkaar, onder andere voor Apple.

Omdat het hier mogelijk om gestolen beeldmateriaal gaat, hebben we besloten de video niet te tonen.

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Wat zien we in de video?

Op de video zien we een grijze/zilverkleurige iPhone schuin naar beneden vallen. Hij lijkt in veel opzichten op de huidige iPhone 17 Pro, maar er lijken wat verschillen te zijn. Zo is het matglazen vlak aan de achterkant qua kleur meer van dezelfde toon dan de rest van de behuizing. Bij de huidige iPhone 17 Pro is dit vlak een stuk lichter van kleur. Al eerder waren er berichten dat het ontwerp van de iPhone 18 Pro iets aangepast zou worden en dat de tweetonige kleurstelling gewijzigd zou worden voor een meer uniforme uitstraling.

Verder lijkt het Apple-logo wat meer te weerspiegelen, al is dat door de videokwaliteit lastig te zien. Of de video echt is, moet de toekomst uitwijzen. Maar dat de accounts die de video gepost hebben ineens opgeschort zijn en hun posts snel verwijderd hebben, doet ons vermoeden dat het hier om het echte werk gaat.

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iPhone 17 Pro Max oranje

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