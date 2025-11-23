Bij het aannemen of beëindigen van een telefoongesprek kan het zijn dat je iPhone trilt. Dit kan je ook uitzetten – mocht je dit irritant vinden. Dat doe je zo.

Als je iemand belt en diegene neemt de telefoon op of iemand beëindigt het gesprek, dan voel je een korte trilfeedback op je iPhone. Voor de meeste mensen kan dit een gewenste toevoeging zijn, maar anderen vinden dit irritant. Wij leggen je uit hoe je dit uitschakelt.

Zo zet je de trilling bij telefoongesprekken uit op je iPhone

Sinds iOS 26 geeft je iPhone standaard een trilling als een telefoongesprek wordt verbonden of verbroken. Dit kan van pas komen als je je telefoon niet aan je oor houdt tijdens het wachten. Met de update naar iOS 26.1 heeft Apple het ook mogelijk gemaakt om deze functie weer uit te schakelen en dat doe je als volgt: Open Instellingen > Apps > Telefoon. Scroll naar beneden tot je Voelen ziet staan. Zet de schakelaar uit. Nu voel je geen trilsignaal meer wanneer een gesprek wordt verbonden of afgesproken.

