Trilt je iPhone als je telefoongesprek wordt aangenomen? Zo zet je dat weer uit

Bij het aannemen of beëindigen van een telefoongesprek kan het zijn dat je iPhone trilt. Dit kan je ook uitzetten – mocht je dit irritant vinden. Dat doe je zo.

Als je iemand belt en diegene neemt de telefoon op of iemand beëindigt het gesprek, dan voel je een korte trilfeedback op je iPhone. Voor de meeste mensen kan dit een gewenste toevoeging zijn, maar anderen vinden dit irritant. Wij leggen je uit hoe je dit uitschakelt.

Zo zet je de trilling bij telefoongesprekken uit op je iPhone

Sinds iOS 26 geeft je iPhone standaard een trilling als een telefoongesprek wordt verbonden of verbroken. Dit kan van pas komen als je je telefoon niet aan je oor houdt tijdens het wachten. Met de update naar iOS 26.1 heeft Apple het ook mogelijk gemaakt om deze functie weer uit te schakelen en dat doe je als volgt:

  1. Open Instellingen > Apps > Telefoon.

  2. Scroll naar beneden tot je Voelen ziet staan.

  3. Zet de schakelaar uit.

  4. Nu voel je geen trilsignaal meer wanneer een gesprek wordt verbonden of afgesproken.

Meer tips voor telefoongesprekken

Wist je dat je met de Telefoon-app een stuk meer kan dan alleen bellen en je voicemail afluisteren? Wij hebben een paar goede tips om alles uit je telefoon-app te halen op een rijtje gezet:

Telefoon

Met de Telefoon-app op de iPhone kun je bellen, maar er zit veel meer in! Zo kun je een wisselgesprek voeren of het telefoongesprek op je iPad of Mac beantwoorden, reageren met een tekstbericht, anonieme bellers blokkeren en nog veel meer. Met een contactposter voor je nummer bepaal je zelf hoe je in beeld verschijnt als je andere belt. En met NameDrop kun je telefoonnummers uitwisselen met onbekenden. Hieronder zie je wat er allemaal mogelijk is.

Bellen met iPhone door man

