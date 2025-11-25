Signal backups

Signal voegt back-ups toe aan app (nu ook op je iPhone)

Signal voegt eindelijk de mogelijkheid tot back-ups toe aan haar app. Waar dit eerste alleen beschikbaar was op Android is dit nu ook beschikbaar op iPhone. Zo stel je het in.
Sasha Koevoets -

Signal is een populair en privacyvriendelijk alternatief voor Nederlands populairste chat-app WhatsApp. Hoewel ze veel raakvlakken hebben, misten gebruikers van Signal toch wel een belangrijk onderdeel wat WhatsApp wel had, namelijk back-ups. Daar komt nu verandering in, al zitten hier wel mitsen en maren aan verbonden.

Waar Android-gebruikers in het betaprogramma van Signal in september al gebruik konden maken van de back-up optie is deze nu ook beschikbaar voor iOS-gebruikers. Je kan hier – net als op Android – kiezen voor de gratis optie, waarbij alle berichten opgeslagen worden en de media van de afgelopen 45 dagen. Mocht je meer willen bewaren kan je voor €1,99 per maand een volledige back-up maken van tekstberichten en media tot een limiet van 100GB.

Om de back-up te maken tik je op je profielfoto en vervolgens op Instellingen. Daarna selecteer je Back-ups en kan je deze inschakelen. Je krijgt ook herstelsleutel, bewaar deze goed. Als alles ingesteld is, kan je in het menu eventueel nog upgraden, handmatig een back-up maken of ze weer uitschakelen.

Hieronder volgt het originele bericht van 9 september 2025

Signal biedt ondersteuning voor back-ups

Back-ups maken was al langere tijd een ontbrekende functie in de populaire chat-app. Tot voor kort was dit simpelweg niet mogelijk, waardoor het bewaren van berichten – bijvoorbeeld wanneer je telefoon kapot ging of je de app per ongeluk verwijderde – erg lastig was. Daar komt nu verandering in: Signal introduceert secure backups, meteen ook de eerste betaalde functie in de app.

Gebruikers kunnen kiezen of ze Signal gratis blijven gebruiken of overstappen op de betaalde variant. In de gratis versie krijgen gebruikers 100MB aan opslag, waarin de laatste 45 dagen aan media wordt bewaard. Voor een abonnement (in de VS $1,99 per maand) krijgen gebruikers 100GB opslag en de mogelijkheid om chats onbeperkt in de tijd te bewaren. Signal benadrukt dat dit abonnement niet bedoeld is als verdienmodel, maar om de hoge kosten van veilige opslag te dekken.

Signal backups

Veilige backups

Zoals bij de rest van de app staat ook hier privacy van Signal centraal. De back-up wordt beveiligd met een 64-cijferige herstelsleutel die uitsluitend op je apparaat wordt aangemaakt. Deze sleutel verlaat je toestel nooit en komt dus ook niet terecht op de servers van Signal. Het is de enige manier om je back-up te ontgrendelen of terug te zetten, waardoor het belangrijk is deze veilig te bewaren. De backup wordt dus niet opgeslagen in iCloud, zoals bij WhatsApp wel het geval is.

Na het inschakelen via de instellingen maakt je toestel automatisch dagelijks een versleutelde back-up. Jij bent de enige die hier toegang toe heeft en de enige die de back-up kan herstellen. Zelfs Signal zelf kan dit niet doen.

Bekijk ook

Privacy in Signal: met deze functies waarborg jij je privacy nog meer

Voor veel mensen is privacy een belangrijke factor voor het kiezen van een berichtenapp. Bij Signal is privacy een van de belangrijkste pijlers in de ontwikkeling. Wij leggen uit wat er gedaan wordt en je zelf kan doen.

Ook 100MB is genoeg opslag volgens Signal

De gratis 100MB lijkt beperkt, maar Signal stelt dat dit in de praktijk voldoende is – zelfs voor ‘zware gebruikers’. Back-ups worden namelijk sterk gecomprimeerd, en alle berichten en mediabestanden van de afgelopen 45 dagen worden veilig opgeslagen. Voor wie langere bewaartermijnen of aanzienlijk meer opslag nodig heeft, biedt het betaalde abonnement uitkomst.

Signal geeft aan dat deze functie volgens hen noodzakelijk was om te bouwen zonder concessies te doen aan de principes van end-to-end encryptie. Omdat ze geen toegang hebben tot gebruikersdata, moeten alle back-ups zó zijn ontworpen dat alleen de gebruiker zelf toegang houdt. De betaalde opslagoptie zorgt ervoor dat Signal deze dienst kan aanbieden zonder persoonlijke data commercieel te benutten.

Momenteel bevindt de functie zich nog in de betafase op Android, maar Signal meldt dat de uitrol naar iOS binnenkort volgt.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

Ook interessant

Signal groepen

Groepsgesprekken in Signal: alles wat je wil weten over groepen

Tips
29-05-2025
Meldingen signal

Meldingen in Signal: zo mis je geen berichten

Tips
12-05-2025
Signal gekoppelde apparaten

Zo gebruik je Signal op meerdere apparaten (zelfs op iPad)

Tips
07-05-2025
Face ID instellen bij Signal

Signal beveiligen met Face ID of Touch ID: zo kan alleen jij inloggen

Tips
06-05-2025

Privacy in Signal: met deze functies waarborg jij je privacy nog meer

Gidsen
01-05-2025
Signal leesbewijzen

Leesbewijzen uitzetten in Signal: zo doe je dat (en dit betekenen de vinkjes)

Tips
29-04-2025

Reacties: 3 reacties

  1. Ik snap niet helemaal het addertje onder het gras. Je moet betalen voor het betalen van opslag. Dat lijkt me vrij normaal. Je betaald voor een dienst; daar is niets mis mee.

    Reageer op Chris

  2. Ook ik begrijp niet goed waarom er “addertje onder het gras” moet staan. Het is geen “onzichtbaar gevaar” want Signal is er heel transparant over.

    Reageer op elias

Plaats een reactie

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren?
Laat het ons weten!

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.