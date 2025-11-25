Signal voegt eindelijk de mogelijkheid tot back-ups toe aan haar app. Waar dit eerste alleen beschikbaar was op Android is dit nu ook beschikbaar op iPhone. Zo stel je het in.

Signal is een populair en privacyvriendelijk alternatief voor Nederlands populairste chat-app WhatsApp. Hoewel ze veel raakvlakken hebben, misten gebruikers van Signal toch wel een belangrijk onderdeel wat WhatsApp wel had, namelijk back-ups. Daar komt nu verandering in, al zitten hier wel mitsen en maren aan verbonden.

Update 25 november 2025: Signal back-ups nu beschikbaar op iOS Waar Android-gebruikers in het betaprogramma van Signal in september al gebruik konden maken van de back-up optie is deze nu ook beschikbaar voor iOS-gebruikers. Je kan hier – net als op Android – kiezen voor de gratis optie, waarbij alle berichten opgeslagen worden en de media van de afgelopen 45 dagen. Mocht je meer willen bewaren kan je voor €1,99 per maand een volledige back-up maken van tekstberichten en media tot een limiet van 100GB. Om de back-up te maken tik je op je profielfoto en vervolgens op Instellingen. Daarna selecteer je Back-ups en kan je deze inschakelen. Je krijgt ook herstelsleutel, bewaar deze goed. Als alles ingesteld is, kan je in het menu eventueel nog upgraden, handmatig een back-up maken of ze weer uitschakelen.

Hieronder volgt het originele bericht van 9 september 2025

Signal biedt ondersteuning voor back-ups

Back-ups maken was al langere tijd een ontbrekende functie in de populaire chat-app. Tot voor kort was dit simpelweg niet mogelijk, waardoor het bewaren van berichten – bijvoorbeeld wanneer je telefoon kapot ging of je de app per ongeluk verwijderde – erg lastig was. Daar komt nu verandering in: Signal introduceert secure backups, meteen ook de eerste betaalde functie in de app.

Gebruikers kunnen kiezen of ze Signal gratis blijven gebruiken of overstappen op de betaalde variant. In de gratis versie krijgen gebruikers 100MB aan opslag, waarin de laatste 45 dagen aan media wordt bewaard. Voor een abonnement (in de VS $1,99 per maand) krijgen gebruikers 100GB opslag en de mogelijkheid om chats onbeperkt in de tijd te bewaren. Signal benadrukt dat dit abonnement niet bedoeld is als verdienmodel, maar om de hoge kosten van veilige opslag te dekken.

Veilige backups

Zoals bij de rest van de app staat ook hier privacy van Signal centraal. De back-up wordt beveiligd met een 64-cijferige herstelsleutel die uitsluitend op je apparaat wordt aangemaakt. Deze sleutel verlaat je toestel nooit en komt dus ook niet terecht op de servers van Signal. Het is de enige manier om je back-up te ontgrendelen of terug te zetten, waardoor het belangrijk is deze veilig te bewaren. De backup wordt dus niet opgeslagen in iCloud, zoals bij WhatsApp wel het geval is.

Na het inschakelen via de instellingen maakt je toestel automatisch dagelijks een versleutelde back-up. Jij bent de enige die hier toegang toe heeft en de enige die de back-up kan herstellen. Zelfs Signal zelf kan dit niet doen.

Bekijk ook Privacy in Signal: met deze functies waarborg jij je privacy nog meer Voor veel mensen is privacy een belangrijke factor voor het kiezen van een berichtenapp. Bij Signal is privacy een van de belangrijkste pijlers in de ontwikkeling. Wij leggen uit wat er gedaan wordt en je zelf kan doen.

Ook 100MB is genoeg opslag volgens Signal

De gratis 100MB lijkt beperkt, maar Signal stelt dat dit in de praktijk voldoende is – zelfs voor ‘zware gebruikers’. Back-ups worden namelijk sterk gecomprimeerd, en alle berichten en mediabestanden van de afgelopen 45 dagen worden veilig opgeslagen. Voor wie langere bewaartermijnen of aanzienlijk meer opslag nodig heeft, biedt het betaalde abonnement uitkomst.

Signal geeft aan dat deze functie volgens hen noodzakelijk was om te bouwen zonder concessies te doen aan de principes van end-to-end encryptie. Omdat ze geen toegang hebben tot gebruikersdata, moeten alle back-ups zó zijn ontworpen dat alleen de gebruiker zelf toegang houdt. De betaalde opslagoptie zorgt ervoor dat Signal deze dienst kan aanbieden zonder persoonlijke data commercieel te benutten.

Momenteel bevindt de functie zich nog in de betafase op Android, maar Signal meldt dat de uitrol naar iOS binnenkort volgt.