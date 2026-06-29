Apple brengt iOS 26.5.2 uit: verbeterde beveiliging voor je iPhone en iPad
Het betatesten van iOS 27 is in volle gang, maar ondertussen brengt Apple voor iOS 26 een nieuwe versie uit. Je hoeft hiervoor geen spannende nieuwe functies te verwachten, want Apple zorgt met iOS 26.5.2 alleen voor de nodige bugfixes op het gebied van beveiliging.
iOS 26.5.2 beschikbaar
In iOS 26.5.2 spreekt Apple niet over “oplossingen voor problemen” (zogenaamde algemene bugfixes voor verbeterde prestaties), maar wel over “oplossingen voor beveiligingsproblemen”. Oftewel: je iPhone en iPad worden veiliger. Op welke manier Apple de beveiliging verbeterd heeft, weten we vermoedelijk later vandaag als Apple de exacte beveiligingsaspecten vrijgegeven heeft.
Releasenotes iOS 26.5.2
Dit zijn de officiële releasenotes van iOS 26.5.2:
Deze update biedt oplossingen voor beveiligingsproblemen op je iPhone.
Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:
https://support.apple.com/100100
Voor iPadOS 26.5.2 heeft Apple dezelfde releasenotes vrijgegeven.
iOS 26.5.2 downloaden
Om iOS 26.5.2 te downloaden, doe je het volgende:
Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.
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Waarom zie ik de update (nog) niet?
Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.
Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.
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iOS 26
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1 reactie
Gisteren 7de HomePod geïnstalleerd en nu opeens begint Apple Music Country of een podcast spontaan te spelen (op HomePods welke in de slaapkamer staan…ook midden in de nacht)…alles gereset maar komt steeds terug. iemand ervaring mee?