Het betatesten van iOS 27 is in volle gang, maar ondertussen brengt Apple voor iOS 26 een nieuwe versie uit. Je hoeft hiervoor geen spannende nieuwe functies te verwachten, want Apple zorgt met iOS 26.5.2 alleen voor de nodige bugfixes op het gebied van beveiliging.

iOS 26.5.2 beschikbaar

In iOS 26.5.2 spreekt Apple niet over “oplossingen voor problemen” (zogenaamde algemene bugfixes voor verbeterde prestaties), maar wel over “oplossingen voor beveiligingsproblemen”. Oftewel: je iPhone en iPad worden veiliger. Op welke manier Apple de beveiliging verbeterd heeft, weten we vermoedelijk later vandaag als Apple de exacte beveiligingsaspecten vrijgegeven heeft.

Releasenotes iOS 26.5.2

Dit zijn de officiële releasenotes van iOS 26.5.2:

Deze update biedt oplossingen voor beveiligingsproblemen op je iPhone.

Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/100100

Voor iPadOS 26.5.2 heeft Apple dezelfde releasenotes vrijgegeven.

iOS 26.5.2 downloaden

Om iOS 26.5.2 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

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Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.