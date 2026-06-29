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iPhone 17e scherm horizontaal

Gerucht: ‘Ook de iPhone 18e krijgt geen 120Hz-scherm’

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De goedkopere iPhone 18e krijgt waarschijnlijk opnieuw een 60Hz-scherm. Daarmee blijft ProMotion ook in 2027 voorbehouden aan de duurdere iPhone-modellen.
Sasha Koevoets -

Apple lijkt voorlopig geen plannen te hebben om ProMotion naar de instapmodellen van de iPhone te brengen. Volgens de Chinese leaker Digital Chat Station krijgt de iPhone 18e hetzelfde type 60Hz-scherm als de huidige iPhone 17e. Daardoor ontbreken opnieuw zowel ProMotion als de Always-on-displayfunctie.

‘Opnieuw een 60Hz-scherm voor iPhone 18e’

Volgens de leaker gebruikt Apple voor de iPhone 18e opnieuw een LTPS-scherm met een vaste verversingssnelheid van 60Hz. ProMotion werkt alleen met een LTPO-paneel, waarmee de verversingssnelheid dynamisch kan worden aangepast tussen 1Hz en 120Hz. Dat maakt niet alleen vloeiender scrollen mogelijk, maar is ook nodig voor de always-on-weergave van het toegangsscherm. 

Het ontbreken van het ProMotion-scherm zou betekenen dat de volledige iPhone 18-serie straks ProMotion krijgt, met uitzondering van de iPhone 18e. Ook bij de huidige iPhone 17-serie is dat onderscheid aanwezig.

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Eerdere geruchten wezen al dezelfde kant op

Het gerucht sluit aan bij eerdere berichten van leakers, waarin al gemeld werd dat Apple pas bij de vierde generatie van de e-modellen overstapt op LTPO-schermen. Als die planning klopt, zou ProMotion pas vanaf een eventuele iPhone 19e of zelfs een latere opvolger beschikbaar komen.

Opvallend is dat veel Android-smartphones in dezelfde prijsklasse inmiddels wel een 120Hz-scherm hebben. Apple lijkt ProMotion voorlopig bewust als onderscheidend kenmerk voor de duurdere iPhones te behouden.

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Het zou zomaar nog tot de iPhone 19e kunnen duren voordat Apple’s 120Hz ProMotion-techniek naar de goedkoopste iPhone komt.

Wanneer komt de iPhone 18e?

De iPhone 18e wordt volgens de huidige verwachtingen in het voorjaar van 2027 aangekondigd. Apple zou vanaf volgend jaar overstappen op een gespreide iPhone-release, waarbij de Pro-modellen in het najaar verschijnen en de reguliere iPhone 18, iPhone 18e en mogelijk ook een nieuwe iPhone Air pas in het voorjaar daarna uit komen.

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Apple heeft voor het voorjaar van 2027 een aantal toestellen op de planning staan. Onder andere de iPhone 18e en iPhone Air 2 komen eraan, maar ook het standaardmodel iPhone 18 moet dan verschijnen.
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