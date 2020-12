Weekend-kijktips: Wolfwalkers, Dallas Buyers Club en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.





Nu op Apple TV+: Wolfwalkers

We dachten dat het met de stroom aan nieuwkomers wel voor dit jaar klaar zou zijn met Apple TV+, maar Apple heeft toch nog een nieuwe film toegevoegd. De animatiefilm Wolfwalkers is nu op Apple TV+ te kijken. De film is geregisseerd door tweevoudig Oscar-winnaar Tomm Moore, samen met Ross Stewart. Het gaat over een jonge jager genaamd Robin, die nog in opleiding is en te maken krijgt met veel bijgeloof. Het team heeft er zeven jaar aan gewerkt.

Robin reist met haar vader naar ierland om een roedel wolven uit te roeien. Als ze aankomen ontmoet Robyn een meisje dat kan ‘s nachts kan transformeren in een wolf. De film duurt 1 uur en 42 minuten en heeft als acteurs Honor Kneafsey als Robyn, Sean Bean als haar vader en Eva Whittaker als het geheimzinnige meisje Mebh.

Apple kocht de rechten voor Wolfwalkers in 2018 van Cartoon Saloon. Deze studio maakte eerder ‘The Secret of Kells’ en ‘Song of the Sea’. Net als deze is Wolfwalkers gebaseerd op Ierse legenden.

Bekijken: Wolfwalkers

Dallas Buyers Club

Te zien bij: Netflix

Dallas, 1985. Ron Woodroof wordt ontslagen uit het ziekenhuis wanneer bij hem aids wordt geconstateerd. De dokters geven hem nog één maand te leven, maar Ron accepteert dit niet. Hij begint met het smokkelen van illegale, alternatieve medicijnen om zichzelf en zoveel mogelijk andere aidspatiënten een betere kans te geven. Het wordt het gevecht van één vastberaden man tegen de macht en corruptie van de ‘Food & Drug Administration’ van de Amerikaanse regering.

Room 2806: The Accusation (S01)

Te zien bij: Netflix

Deze docuserie volgt de aanrandingszaak uit 2011 waarbij de Franse politicus Dominique Strauss-Kahn op het hoogtepunt van zijn carrière betrokken raakte.

Torbaaz

Te zien bij: Netflix

In een Afghaans vluchtelingenkamp probeert een oud-legerarts kinderen blij te maken met cricket. Hij beseft al snel dat er meer op het spel staat dan de sport.

Creed II

Te zien bij: Videoland

Het leven is voor Adonis Creed een evenwichtsoefening geworden. Balancerend tussen persoonlijke verplichtingen en zijn volgende gevecht, maakt hij zich klaar voor de grootste uitdaging van zijn leven.

Unsane

Te zien bij: Film 1

Een jonge vrouw (Claire Foy) verlaat haar woonplaats om aan een nieuwe baan te beginnen en te ontsnappen aan een roerig verleden. Wanneer ze onvrijwillig wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting, wordt ze geconfronteerd met haar grootste angst. Maar is het echt of een waanbeeld? Unsane stelt vragen over onze perceptie van de werkelijkheid en het systeem dat geacht wordt voor ons te zorgen.

I’m Your Woman

Te zien bij: Amazon Prime Video

In deze misdaadfilm die zich afspeelt in de jaren 70, gaat een vrouw gedwongen op de vlucht als haar man zijn partners verraadt en haar en haar baby op een gevaarlijke reis stuurt.

The Wilds (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

The Wilds volgt een groep tienermeiden met verschillende achtergronden. De meisjes stranden op een verlaten eiland na een vliegtuigcrash en moeten vechten om te overleven. De schipbreukelingen leren steeds meer over elkaar, de geheimen die ze bewaren en de trauma’s die ze allemaal hebben doorstaan. Er is echter één twist aan dit spannende drama… deze meisjes zijn niet toevallig op dit eiland terecht gekomen.

Hope Gap

Te zien bij: Pathé Thuis

Grace en Edward wonen in een klein dorp bij de klif van Hope gap en zijn 29 jaar getrouwd. Als hun zoon Josh een weekend komt logeren informeert zijn vader hem dat hij van plan is om nog dezelfde dag zijn moeder te verlaten.