Nieuwere AirPods bieden de mogelijkheid voor Live Vertalingen door middel van spraak. Je krijgt dan in je oor te horen wat de ander zegt en als de ander ook AirPods heeft kunnen jullie dit beide van elkaar horen.

Met veel bombarie werd tijdens de presentatie van de AirPods Pro 3 een gloednieuwe functie gepresenteerd, namelijk Live Vertalingen. Hoewel deze functie in eerste instantie niet in Europa beschikbaar was, is het sinds iOS 26.2 toch in Europa te gebruiken. Hoe werken de live vertalingen met AirPods precies, welke talen worden ondersteund en wat zijn de mogelijkheden? Wij laten het je zien.

Vereisten Live Vertaling op AirPods

Om gebruik te kunnen maken van de Live Vertalingsfunctie op je AirPods moet je voldoen aan de volgende eisen:

Bekijk ook AI voor iedereen: zo activeer je Apple Intelligence op je iPhone, iPad en Mac in het Nederlands (of Engels) Apple Intelligence is Apple’s antwoord op de ontwikkeling van AI in software. Een lange tijd was deze niet beschikbaar in Nederland. Nu is het mogelijk om Apple Intelligence te gaan gebruiken (met wat haken en ogen).

Over Live Vertalingen op AirPods

Met AirPods Pro 2 (of nieuwer) en AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking kun je Live Vertaling gebruiken om gesprekken te voeren met mensen die een andere taal spreken. De functie vereist Apple Intelligence, omdat de vertaling lokaal op de iPhone wordt uitgevoerd. De gesprekken worden dus ook niet naar Apple’s servers gestuurd. De AirPods pakt de stem van je gesprekspartner op en stuurt dit door naar je iPhone. Vervolgens wordt de vertaling gedaan en met een spraakstem via de AirPods afgespeeld. Zo kun je dus bijvoorbeeld in het Engels horen wat iemand in het Spaans tegen je zegt.

De actieve ruisonderdrukking is nodig omdat dit het omgevingsgeluid dempt en tegelijkertijd de spreekstem van je gesprekspartner wat zachter, zodat je je kunt focussen op de gesproken vertaling. Zo hoor je niet twee stemmen door elkaar heen. Het werkt het beste als je gesprekspartner ook geschikte AirPods draagt, zodat diegene ook jou kan horen. Heeft diegene dat niet, dan kun je de vertaling laten zien op het scherm van je iPhone, rechtstreeks in de Vertaal-app.

In onze test blijkt wel dat er sprake is van een flinke vertraging. Dat kan een gesprek in twee talen wat ongemakkelijk maken, omdat je pas veel later antwoord kan geven op een vraag. Apple omschrijft het dan ook nog als een betafunctie, hoewel het voor iedereen met de juiste apparaten en softwareversies beschikbaar is.

Geschikte talen

Live Vertalingen met AirPods is helaas niet in het Nederlands beschikbaar. Mocht je de functie willen gebruiken, dan kun je dus het beste Engels kiezen (of een andere taal die je machtig bent). De functie ondersteunt deze talen:

Chinees (Mandarijn, traditioneel)

Chinees (Mandarijn, vereenvoudigd)

Duits

Engels (VK)

Engels (VS)

Frans

Italiaans

Japans

Koreaans

Portugees (Brazilië)

Talen downloaden voor Live Vertalingen

Voor Live Vertalingen op je AirPods is het nodig om vooraf de juiste talen te downloaden, zodat je het gesprek kan laten vertalen.

Draag je AirPods en zorg dat ze zijn verbonden met je apparaat. Ga naar de Instellingen-app op je iPhone. Tik op de naam van je AirPods boven in het scherm. Tik onder ‘Vertaling’ op ‘Talen’ en tik op de taal die je wilt downloaden. Aan het symbool rechts van de taal zie je de downloadvoortgang. Je moet beide talen downloaden: de taal van je gesprekspartner en de taal waarin je de vertaling wil horen (Engels).

Zo gebruik je Live Vertalingen op je AirPods

Als je de Live Vertalingen op je AirPods wil gebruiken, voer je de volgende stappen uit: Stop je AirPods in je oren. Ga naar de Vertaal-app op je iPhone en tik op Live. Selecteer hier welke taal de andere persoon spreekt en welke taal jij wil ontvangen. Start nu de live vertaling door te tikken op Begin met vertaling. Je krijgt nu te zien wat er gezegd wordt.

Naast het starten van de vertaling via de Vertaal-app, kun je de functie ook activeren door beide steeltjes van je AirPods ingedrukt te houden. Met “Hé Siri, start Live Vertaling” werkt het eveneens, en je kunt de actieknop op je iPhone koppelen aan de Vertaal-app. Ten slotte kun je in het Bedieningspaneel een regelaar toevoegen voor snelle toegang tot Live Vertaling.

Live Vertalingen met meerdere AirPods

Als beide gesprekspartners AirPods dragen, horen zij op hun oortje de live vertaling van wat de ander zegt. Daarvoor heb je wel compatibele AirPods nodig in combinatie met een iPhone 15 Pro (of nieuwer) en minimaal iOS 26.

Zo werkt het: spreekt je gesprekspartner, dan hoor jij aan het einde van zijn zin de vertaling van wat hij zei. Ben jij aan het woord, dan krijgt je gesprekspartner aan het einde van jouw zin de vertaling in de gekozen doeltaal.

Naast de vertalingen via AirPods, kun je ook in iMessage een gesprek live vertalen. Dit werkt wél in het Nederlands en in onze tip over live vertalingen in iMessage lees je hoe dit precies werkt.

Bekijk ook Live vertalingen in iMessage, Telefoon en FaceTime: zo komt deze functie goed van pas Veel mensen in Nederland spreken nog wel een aardig woordje over de grens, maar dat is niet altijd het geval. Dankzij Apple Intelligence kan je nu je eigen taal tegen iemand anders spreken en zij krijgen een eigen vertaling terug.

Meer tips voor AirPods

Wil je nou nog meer uit je AirPods halen? Kijk dan eens bij de volgende tips: