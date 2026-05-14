Review MacBook Pro M5 Max: een chip kan ook té snel zijn

Na de introductie van de MacBook Pro met M5-chip eind vorig jaar, was het wachten op de luxere uitvoeringen met de M5 Pro- en M5 Max-chips. In maart verschenen de krachtpatsers eindelijk, en zoals Apple het zelf stelt heb je nu de keuze uit ‘snel, sneller of snelst’. Voor onze test kijken we naar ‘snelst’, oftewel de MacBook Pro met M5 Max-chip. Maar zijn de splinternieuwe processor en de inmiddels vijf jaar oude behuizing wel een goede match?

Tekst en review: Ward Edema. Foto’s: Daniel Vischjager. Het geteste exemplaar is een 16-inch MacBook Pro met M5 Max-chip, 18-core CPU, 40-core GPU, 128GB RAM en 4TB opslag in de kleur spacezwart. Hij is uitgerust met een display met nanotextuur, en een 140-watt oplader. Deze uitvoering kost bij Apple €7.348,-. De MacBook Pro is voor deze test tijdelijk beschikbaar gesteld door Apple.

MacBook Pro M5 Pro/Max in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de MacBook Pro M5 Pro/M5 Max (2026):

Opvolger van MacBook Pro met M4 Pro/M4 Max van eind 2024

Snellere M5 Pro- en M5 Max-chips met tot 18-core cpu, tot 40-core gpu, tot 128GB geheugen

Nu met supercores en performance-cores, géén efficiency-cores

Sneller geheugen, snellere opslag, verbeterde shader cores en nieuwe generatie ray-tracing-engine

Eerste MacBook Pro met Wifi 7 en Bluetooth 6

Zelfde design als modellen sinds 2021

Verkrijgbaar in 14- en 16-inch, in zilver en spacezwart

Thunderbolt 5 (3x), HDMI 2.1, sd-kaartlezer, koptelefoonaansluiting en MagSafe

Prijs: 14 inch vanaf €2.549,-, 16 inch vanaf €3.049,- (ook verkrijgbaar als standaard M5-uitvoering vanaf €1.929,-)

Als gebruiker van een MacBook Pro met M1 Pro-chip uit 2021 kan ik niet zeggen dat ik het gevoel heb dat ik achterloop. Goed, we zijn inmiddels alweer vier generaties verder qua chips, maar met nog steeds dezelfde behuizing en nagenoeg hetzelfde mini-led-scherm zijn de redenen om te upgraden beperkt. Al helemaal gezien de M1 Pro-chip de meeste toepassingen nog prima bij kan benen.

Maar het gras lijkt altijd groener aan de overkant, en de belofte van grote prestatieverbeteringen voor de M5 Pro- en M5 Max-chips maken me toch nieuwsgierig. Zeker als je dit combineert met de andere verbeteringen van de afgelopen jaren: langere accuduur, feller scherm, snellere connectiviteit … Het is dan ook niet geheel verrassend dat Apple regelmatig vergelijkingen trekt met de M1 Pro- en M1 Max-chips in het marketingmateriaal van de nieuwe MacBook Pro. Oftewel: zit je nog op die generatie of heb je een ouder model, dan ben je de doelgroep. Vanuit die positie schijf ik dan ook deze review!

Design: Bekende behuizing

Verkrijgbaar in spacezwart en zilver

Zelfde design als voorganger

Twee formaten: 14- en 16-inch

Afmetingen: 1,55 cm x 31,26 cm x 22,12 cm (14-inch); 1,68 cm x 35,57 cm x 24,81 cm (16-inch)

Gewicht M5: 1,55 kg

Gewicht M5 Pro / Max: 1,60 / 1,62 kg (14-inch); 2,14 / 2,15 kg (16-inch)

Het design van de MacBook Pro is niet heel spannend meer. Het is al vijf jaar exact hetzelfde: een stuk dikker dan de andere MacBooks van dit moment, met een hele reeks poorten aan de zijkanten. Ook de spacezwarte kleur is inmiddels ingeburgerd, al maakt dat ‘m niet minder mooi.

Op het 16-inch model dat wij getest hebben is het trackpad nog altijd gigantisch – hij is even breed als het losse Magic Trackpad – en het toetsenbord met zwarte afwerking oogt nog altijd chique. Ook de kenmerkende speakergrille, met daaronder de beste laptopspeakers van dit moment, is weer aanwezig. Het is allemaal een bekend verhaal voor wie in de afgelopen vijf jaar een MacBook Pro heeft vastgehouden.

Zijn we toe aan iets nieuws als het om het design gaat? Niet per se. De MacBook Pro ziet er nog altijd up-to-date uit, hoewel een wat dunner ontwerp niet zou misstaan. Zeker de 16-inch MacBook Pro (die wij voor deze review getest hebben) is een behoorlijk fors apparaat. Met een wat dunner ontwerp zou dat voor zo’n groot apparaat al heel wat schelen.

Scherm: Goed display met kleine nadelen

Nanotextuur optioneel

14,2-inch of 16,2-inch Liquid Retina XDR-display

Mini-led achtergrondverlichting

3024 x 1964 pixels (14-inch); 3456 x 2234 pixels (16-inch)

Tot 1000 nits voor SDR-content (buiten)

Piekhelderheid 1600 nits voor HDR

Brede kleurweergave (P3) en True Tone

ProMotion voor aanpasbare refresh rate tot 120Hz

Ook het display is ongewijzigd ten opzichte van voorgaande modellen en dat is eigenlijk prima. Je krijgt nog steeds een Liquid Retina XDR-display, met honderden individueel verlichte zones achter het lcd-scherm. Hierdoor is het contrast indrukwekkend, met name bij het bekijken van HDR-beelden, al haal je natuurlijk niet het niveau van OLED waarbij alle pixels hun eigen verlichting hebben. De helderheid is echter top: het scherm haalt constant 1000 nits en dat is voor een laptop nog steeds érg helder.

Het scherm haalt ook een verversingssnelheid van 120 Hz, al moet wel gezegd worden dat de MacBook Pro niet een bijzonder snel scherm heeft. Oftewel: het display ververst wel met die snelheid, maar bij snelle bewegingen is nog altijd vrij veel bewegingsvervaging te zien. De meeste mensen zullen hier niet gevoelig voor zijn, maar als je eenmaal een laptop met een supersnel oled-scherm hebt gezien, weet je dat het ook beter kan.

Ons reviewmodel is overigens uitgerust met nanotextuur, waardoor reflecties op het scherm sterk verminderd worden. Dat is prettig als je vaak in felle omgevingen werkt, maar het is zeker niet zonder nadelen. Je mist een stukje scherpte, en zwart is iets minder zwart. Het kan wat dat betreft geen kwaad om in de winkel een blik te werpen op een model met en zonder nanotextuur voordat je de optie aanklikt. Het zal vooral grafische professionals aanspreken, die vaak binnen werken waarbij reflecties van kunstlicht roet in het eten kunnen gooien.

Aan aansluitingen geen gebrek

Hdmi 2.1-poort, ondersteuning voor 8K-beeldschermen en 4K tot 240Hz

Drie Thunderbolt 5-poorten

SDXC-kaartslot

Ondersteuning voor Wifi 7 en Bluetooth 6

Langste batterijduur in een MacBook ooit, tot 22 uur gebruik

Zoals gezegd heeft de MacBook Pro met M5 Pro of M5 Max een hele reeks poorten: MagSafe 3, driemaal Thunderbolt (met usb-c-aansluiting), een koptelefoonpoort, HDMI 2.1 en een SDXC-kaartlezer. Daarmee is hij vrijwel gelijk aan het model met de normale M5-chip, met één belangrijk verschil: het luxere model heeft Thunderbolt 5 (120 Gb/s) in plaats van Thunderbolt 4 (40 Gb/s). Dit vertaalt zich naar maar liefst 15 gigabyte per seconde.

Wat je met zo’n snelle poort moet? Denk aan het aansluiten van supersnelle NMVe-SSD’s, meerdere displays, of Thunderbolt 5-hubs. Wat je er níét mee kunt, is het aansluiten van een externe videokaart, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de AI-prestaties. Daar kunnen Apple’s processors helaas nog steeds niet mee overweg, terwijl dat nou net een toepassing is waarbij de bandbreedte van Thunderbolt 5 écht van pas komt.

Ook jammer is dat de SD-kaartlezer nog altijd beperkt is tot SDXC, waardoor je niet verder komt dan snelheden van 624 MB/s en capaciteiten van 2TB. Dat terwijl de nieuwere SD Express-standaard al een tijdje bestaat, en significant hogere snelheden haalt van 3938 MB/s. Tevens is er de SDUC-standaard die kaartjes tot 128TB mogelijk maakt. Dat is enigszins toekomstmuziek, maar deze MacBook Pro kan daar straks dus niet in mee.

Qua draadloze connectiviteit heeft de MacBook Pro het overigens wél top voor elkaar. In tegenstelling tot de modellen met de M4 Pro en M4 Max, heeft het nieuwe model ondersteuning voor Wifi 7. Daarmee worden extreem hoge wifi-snelheden mogelijk tot 47 Gbps – al komen de meeste routers op dit moment niet veel verder dan 6 Gbps. Ook is Bluetooth 6 aanwezig, met een grotere bandbreedte en minder vertraging (voor toekomstige apparaten die het ondersteunen).

Prestaties: Supercores met een prijs

Geteste model: M5 Max 18-core CPU, 40-core GPU, 128GB RAM, 4TB opslag

Ondersteunt ray tracking met hardware-acceleratie voor games

Tot 18-core CPU

Tot 40-core GPU

Tot 128GB RAM

Tot 8TB opslag

Tijd om een blik te werpen op de nieuwe M5 Pro- en M5 Max-chips. Die hebben op een paar belangrijke vlakken upgrades gekregen. Ten eerste is de bekende configuratie van performance-cores en efficiency-cores op de schop gegaan. In plaats daarvan zijn de chips uitgerust met performance-cores en nog snellere supercores. Toch zorgt de afwezigheid van efficiency-cores níét voor een minder efficiënte Mac, op papier dan. De batterijduur van het nieuwe model is nog nagenoeg hetzelfde, met tot 22 uur (M5 Pro) of 20 uur (M5 Max) voor het 14-inch model, en tot 24 uur (M5 Pro) of 22 uur (M5 Max) voor het 16-inch model.

De nieuwe chips hebben ook allemaal meer geheugenbandbreedte en snellere opslag. Tevens is het ook méér opslag: de startconfiguratie heeft nu 1TB. Al die upgrades geeft Apple uiteraard niet gratis weg. De modellen met de M5 Pro-chip zijn 100 euro duurder dan die met de M4 Pro – die met de M5 Max-chip zijn zelfs 400 euro duurder dan die met de M4 Max.

Eigenlijk te snel

De uitvoering die wij getest hebben is uitgerust met het maximale van het maximale: de M5 Max-chip met 18-core cpu, 40-core gpu, en een duizelingwekkende 128GB geheugen. Sneller dan dit kun je de MacBook Pro op dit moment niet krijgen.

Dat nodigt uit om een benchmark op te starten. Testen we de CPU met Cinebench (met de snelste ‘Veel stroom’-modus) dan komen we op ongeveer dezelfde score uit als een Intel Core Ultra 9 285K. Dat is een 24-core desktop-processor met een passend verbruik van 250 watt. Ter vergelijking: de M5 Max blijft net onder de 100 watt.

Dat klinkt indrukwekkend, maar dit geeft een vertekend beeld. Laten we de benchmark een tijdje draaien, dan wordt de M5 Max al snel teruggeschroefd om de temperaturen en het stroomverbruik te laten dalen. Dit gebeurt zelfs in de ‘Veel stroom’-modus. Hoge pieken houdt hij dus niet lang vol. Daar zullen je oren je overigens dankbaar voor zijn, want wanneer je veel van de chip vraagt klinken de ventilatoren als een miniatuur-straaljager op je bureau.

Heb je taken die kort veel van de chip vragen, dan loop je niet zo snel tegen het hitteprobleem aan. De chip heeft dan namelijk niet de tijd om significant op te warmen en dus krijg je 100% van de beloofde prestaties. Maar duurt een taak wat langer, dan merk je dus al snel dat de M5 Max eigenlijk iets te veel vraagt van de koeling in de MacBook Pro, en niet op maximale toeren draait. Voor wie nu flashbacks naar het Intel-tijdperk krijgt: gelukkig is het probleem niet zó extreem. De straaljagermodus is echt gereserveerd voor langdurige zware taken in de hoogste energiemodus en wordt dus zeker niet om de haverklap geactiveerd tijdens normaal gebruik.

Indrukwekkende GPU

De M5 Pro en M5 Max maken een grote sprong qua GPU, Neural Engine en geheugen. Al die dingen bij elkaar zijn een perfecte mix voor betere AI-prestaties. Draai je lokaal een Large Language Model (LLM) in de app LM Studio, dan geeft de M5 Max zo’n 70% sneller antwoorden wanneer het model eenmaal in het geheugen geladen is vergeleken met de M4 Max. Combineer dat met de grote hoeveelheid geheugen waarmee je de chip kunt uitrusten, dat gedeeld wordt tussen de CPU en GPU, en je hebt misschien wel de beste laptop voor AI-enthousiastelingen op dit moment.

De snellere GPU biedt uiteraard ook betere prestaties in 3D-applicaties en games. Laatstgenoemde is op de Mac nog steeds niet heel relevant, maar betere (live) prestaties in apps als Blender zijn altijd welkom. Al geldt ook hier dat de M5 Max beperkt wordt door de behuizing van de MacBook Pro, gezien het veelal om langdurige zware workloads gaat. Verbaas je dus niet als je framerate na een paar minuten flink afneemt.

Score 7.5 Review MacBook Pro M5 Max: een chip kan ook té snel zijn Vanaf € 0,- Voordelen Significant betere CPU-, GPU- en met name AI-prestaties dan bij de M4-generatie

Significant betere CPU-, GPU- en met name AI-prestaties dan bij de M4-generatie Toekomstbestendig door Wifi 7 en Bluetooth 6

Toekomstbestendig door Wifi 7 en Bluetooth 6 Standaard 1TB opslag

Standaard 1TB opslag Scherp en contrastrijk display

Scherp en contrastrijk display Snelle Thunderbolt 5-aansluitingen Nadelen M5 Max wordt heet bij langdurige zware taken, met afnemende prestaties en luide ventilatoren tot gevolg

M5 Max wordt heet bij langdurige zware taken, met afnemende prestaties en luide ventilatoren tot gevolg Geen upgrades voor het mini-led-scherm (laat staan een sprong naar OLED)

Geen upgrades voor het mini-led-scherm (laat staan een sprong naar OLED) Geen SD Express-ondersteuning

Geen SD Express-ondersteuning Thunderbolt-aansluiting werkt nog steeds niet met eGPU’s Bekijken bij Coolblue Bekijken bij MediaMarkt

Conclusie MacBook Pro M5 Max review

De MacBook Pro met M5 Max-chip is zonder twijfel een indrukwekkend ding. De hardware is nog steeds van topniveau, met een helder en contrastrijk display, supersnelle aansluitingen, en fijne extra’s zoals een groot trackpad en speakers die niet klinken alsof ze in een laptop thuis horen. Maar dat was bij de voorgaande luxe MacBook Pro-modellen niet anders – en het gebrek aan verbetering is enigszins teleurstellend. Wéér mini-led, dat qua snelheid en contrast niet op het niveau komt van OLED. Wéér een sd-kaartlezer die niet helemaal up-to-date is. Wéér geen ondersteuning voor externe videokaarten. De komst van Wifi 7 en Bluetooth 6 is zeker welkom, maar het voelt wat mager als er nog zo veel potentiële upgrades zijn die Apple laat liggen.

Daar komt bij dat de M5 Max, hoe indrukwekkend hij ook is voor een laptop-chip, toch wat steken laat vallen. Z’n snellere cores, betere gpu, sneller geheugen en veel betere AI-prestaties zijn prettige verbeteringen waar het publiek van dit soort aangeklede MacBook Pro’s – en je weet het wel als je daarbij hoort – op zit te wachten. Tegelijkertijd vraagt de M5 Max te veel van de beperkte koeling die Apple in een laptop kwijt kan en dat merk je als je ‘m langdurig aan het werk zet met zwaardere taken. Een iets minder snelle M5 Pro lijkt wat dat betreft een betere match voor dit formaat. Bij kortere taken kun je wel écht profijt hebben van de extra kracht die de M5 Max te bieden heeft. Dat ligt dus maar net aan je workload.

MacBook Pro M5 Pro / M5 Max kopen

Je kunt de MacBook Pro uitrusten met de M5, M5 Pro of M5 Max.

14-inch M5 €1.929 14-inch display

M5-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

16 GB RAM

1 TB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Drie Thunderbolt 4-poorten Bekijk bij Coolblue 14-inch m5 Pro €2.549 14-inch display

M5 Pro-chip

15‑core CPU

16‑core GPU

24 GB RAM

1 TB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Drie Thunderbolt 5-poorten Bekijk bij Coolblue 14-inch m5 Max €4.249 14-inch display

M5 Max-chip

18‑core CPU

32‑core GPU

36 GB RAM

2 TB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Drie Thunderbolt 5-poorten Bekijk bij Coolblue

Informatie Laatst bijgewerkt mei 2026

