Fitbit voert grote verandering door – dit moet je doen vóór eind mei 2026

Nieuws Accessoires
Google gaat later dit jaar alle Fitbit-accounts verwijderen. Om dit tegen te gaan kan je je gegevens overzetten naar de servers van Google. Zo doe je dat.
Sasha Koevoets -

In een markt vol activity-trackers is Google’s Fitbit naast de Apple Watch een van de grootste spelers. Maar binnen afzienbare tijd moeten Fitbit-gebruikers in actie komen: als je je account niet op tijd migreert naar een Google-account, loop je het risico dat je gegevens voorgoed verloren gaan.

Fitbit migreert data naar Google

Fitbit is al jaren een populair merk voor activity-trackers. Ook onder iPhone-gebruikers is het een veelgebruikt alternatief voor de Apple Watch. Sinds 2019 is Fitbit eigendom van Google en sindsdien wordt het Fitbit-assortiment langzaam afgebouwd ten gunste van de Pixel Watch. Nu zet Google een volgende stap: alle Fitbit-data verhuist van de eigen Fitbit-servers naar de servers van Google zelf.

Tot nu toe werd je gezondheids- en sportdata opgeslagen bij Fitbit, los van je Google-profiel. Daar komt verandering in. Google wil dat je je Fitbit-account overzet naar je Google-account, zodat al je gegevens voortaan centraal bij Google worden bewaard. Dat moet je als gebruiker zelf regelen. Doe je niets, dan raak je na verloop van tijd de toegang tot je gegevens kwijt.

Belangrijk om te weten: je kunt je Fitbit-account nog tot en met 19 mei 2026 migreren naar een Google-account. Na die datum kun je niet meer inloggen bij de Fitbit-app met je oude Fitbit-account. Google begint vanaf 15 juli 2026 bovendien met het verwijderen van data van accounts die niet zijn overgezet. Maak je nog actief gebruik van een Fitbit in combinatie met je iPhone, dan is dit dus het moment om een bewuste keuze te maken: je data onderbrengen bij Google, je gegevens eerst downloaden, of bijvoorbeeld overstappen op een Apple Watch, waar je gezondheidsdata in Apple’s eigen Gezondheid-app blijft.

Zo migreer je je data

Om daadwerkelijk je data te migreren volg je onderstaande stappen (of kijk je de onderstaande video):

  1. Download en open de Fitbit-app.

  2. Tik op je profielfoto linksboven en vervolgens op Account verplaatsen.

  3. Volg de instructies op je scherm en ga akkoord.

  4. Nu worden je gegevens overgezet naar je Google-account. Dit kan even duren.

Overstappen naar Apple Watch

Heb je een iPhone en een Fitbit, maar wil je niet dat je gegevens op de servers van Google belanden, dan kun je er ook voor kiezen om over te stappen op een Apple Watch. Deze horloges doen veel meer dan alleen je activiteiten bijhouden: zo kun je er een ECG mee maken, worden mogelijke hartritmestoornissen opgespoord en zijn er nog tal van andere functies om je gezondheid continu in de gaten te houden.

Bekijk ook
Apple Watch Lineup 2025

Nieuwe Apple Watch kopen? Deze raden we aan

Wil je de Apple Watch Series 11 kopen , de betaalbare Apple Watch SE 3 of sportieve Apple Watch Ultra 3? Dan vind je in dit artikel alle informatie over de Apple Watch prijzen en verkrijgbaarheid.

Het laatste nieuws over accessoires van iCulture

Teardown van de AirTag 2 laat zien dat dit gerucht waar blijkt te zijn
AirTag 2 bestellen: dit is de nieuwe lagere prijs (die niet helemaal nieuw is)
Sonos kondigt eerste nieuwe product sinds tijden aan - en later dit jaar volgt er nog meer
Wat is er nieuw bij de AirTag 2? Hier zijn 5 nieuwe functies en verbeteringen op een rij
Zo herken je de nieuwe AirTag 2 (en waarom de Amerikaanse versie mooier is)

Apple Watch

De Apple Watch is de smartwatch van Apple. Het allereerste model verscheen in 2015 en daarna verscheen er elk jaar een nieuwe generatie. Met de Apple Watch kun je je hartslag meten, berichten ontvangen en versturen, apps installeren en betalen met Apple Pay. Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan de verschillende Apple Watch-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn. Je kunt je smartwatch steeds een ander uiterlijk geven met Apple Watch-horlogebandjes.

Apple Watch 2023
Alles over de Apple Watch Apple Watch-modellen Apple Watch kopen Apple Watch 4G kopen Refurbished Apple Watch kopen Apple Watch vergelijken Apple Watch in roestvrij staal Apple Watch-horlogebandjes Apple Watch repareren Apple Watch Ultra: het topmodel Apple Watch SE voor instappers watchOS: het besturingssysteem van de Apple Watch Bekijken bij Apple

Ook interessant

Handen wassen tegen coronavirus

Nog steeds nuttig: de handenwasfunctie op je Apple Watch

Tips
Black Unity bandje 2026

Dit is Apple’s nieuwe Black Unity 2026-bandje voor de Apple Watch: zoek de verschillen

Nieuws
Apple Watch Series 7 ECG

Amsterdam UMC: ‘Apple Watch helpt bij vroegtijdig opsporen van hartritmestoornis’ (en zo schakel jij de detectie in)

Nieuws 3 reacties
Apple Watch Series 11 met scherm

Apple Watch inruilen bij Apple: dit krijg je ervoor

Tips
Kind buitenshuis

Hoeveel tijd breng jij in daglicht door? De Apple Watch kan het je vertellen

Tips
Apple Watch bandjes 2026

Wanneer komen er nieuwe Apple Watch-bandjes uit?

Tips

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.