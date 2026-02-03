Google gaat later dit jaar alle Fitbit-accounts verwijderen. Om dit tegen te gaan kan je je gegevens overzetten naar de servers van Google. Zo doe je dat.

In een markt vol activity-trackers is Google’s Fitbit naast de Apple Watch een van de grootste spelers. Maar binnen afzienbare tijd moeten Fitbit-gebruikers in actie komen: als je je account niet op tijd migreert naar een Google-account, loop je het risico dat je gegevens voorgoed verloren gaan.

Fitbit migreert data naar Google

Fitbit is al jaren een populair merk voor activity-trackers. Ook onder iPhone-gebruikers is het een veelgebruikt alternatief voor de Apple Watch. Sinds 2019 is Fitbit eigendom van Google en sindsdien wordt het Fitbit-assortiment langzaam afgebouwd ten gunste van de Pixel Watch. Nu zet Google een volgende stap: alle Fitbit-data verhuist van de eigen Fitbit-servers naar de servers van Google zelf.

Tot nu toe werd je gezondheids- en sportdata opgeslagen bij Fitbit, los van je Google-profiel. Daar komt verandering in. Google wil dat je je Fitbit-account overzet naar je Google-account, zodat al je gegevens voortaan centraal bij Google worden bewaard. Dat moet je als gebruiker zelf regelen. Doe je niets, dan raak je na verloop van tijd de toegang tot je gegevens kwijt.

Belangrijk om te weten: je kunt je Fitbit-account nog tot en met 19 mei 2026 migreren naar een Google-account. Na die datum kun je niet meer inloggen bij de Fitbit-app met je oude Fitbit-account. Google begint vanaf 15 juli 2026 bovendien met het verwijderen van data van accounts die niet zijn overgezet. Maak je nog actief gebruik van een Fitbit in combinatie met je iPhone, dan is dit dus het moment om een bewuste keuze te maken: je data onderbrengen bij Google, je gegevens eerst downloaden, of bijvoorbeeld overstappen op een Apple Watch, waar je gezondheidsdata in Apple’s eigen Gezondheid-app blijft.

Zo migreer je je data

Om daadwerkelijk je data te migreren volg je onderstaande stappen (of kijk je de onderstaande video): Download en open de Fitbit-app. Tik op je profielfoto linksboven en vervolgens op Account verplaatsen. Volg de instructies op je scherm en ga akkoord. Nu worden je gegevens overgezet naar je Google-account. Dit kan even duren.

Overstappen naar Apple Watch

Heb je een iPhone en een Fitbit, maar wil je niet dat je gegevens op de servers van Google belanden, dan kun je er ook voor kiezen om over te stappen op een Apple Watch. Deze horloges doen veel meer dan alleen je activiteiten bijhouden: zo kun je er een ECG mee maken, worden mogelijke hartritmestoornissen opgespoord en zijn er nog tal van andere functies om je gezondheid continu in de gaten te houden.