Vanaf nu te bestellen: nieuwe iPad Air, MacBook Air, MacBook Pro én MacBook Neo [poll]

Apple's nieuwste producten van maart 2026 zijn nu te bestellen als pre-order! Van de iPad Air M4 tot de MacBook Pro M5 Pro/Max en niet te vergeten de nieuwe MacBook Neo. Dit is waar je ze kan bestellen.

Na deze belangrijke Apple-week is er nu een belangrijke Apple-dag aangebroken: de pre-order van diverse nieuwe producten is begonnen. Je kan nu niet alleen de iPhone 17e bestellen, maar ook talloze andere nieuwe Apple-producten die deze week onthuld zijn. Het is redelijk bijzonder dat Apple nu voor al deze producten een pre-order doet, omdat er normaal gesproken sprake is van een directe release bij iPads, Macs en andere apparaten. Profiteer daar dus van en bestel je nieuwe product snel, zodat je hem meteen in huis hebt.

Hier kun je de nieuwe Apple-producten van maart 2026 bestellen

De pre-order van de nieuwe producten is vandaag (4 maart 2026 om 15:15 uur) begonnen en de eerste leveringen zijn op 11 maart. Vanaf dat moment liggen ze ook daadwerkelijk in de schappen en kun je ze ook in de winkels bewonderen, maar als je er als eerste bij wil zijn en je toch al weet welk model je gaat kopen, kun je jouw keuze nu alvast bestellen.

Voor het bestellen van de iPhone 17e hebben we een apart artikel, waar je meer kan vinden over de prijzen, winkels en meer.

iPad Air 2026 pre-order

De iPad Air 2026 biedt een snellere M4-chip, een N1-chip voor betere wifi en Bluetooth en meer werkgeheugen. De iPad Air is nu voorzien van 12GB RAM, waardoor multitasking beter gaat en je makkelijker tussen apps kan wisselen. Ook zware taken binnen grafische apps profiteren daarvan, zeker in combinatie met de M4-chip. De iPad Air 2026 is beschikbaar in twee formaten en begint bij 128GB opslag. De prijs van de nieuwe iPad Air begint bij €669,-.

MacBook Air M5 pre-order

De nieuwe MacBook Air M5 biedt niet alleen een snellere chip, maar ook twee keer zoveel opslag bij het instapmodel. In plaats van 256GB, krijg je nu meteen 512GB opslag voor al je bestanden, foto’s en video’s en andere documenten. Verder is het dezelfde vertrouwde MacBook Air, die beschikbaar is in twee formaten en vier kleuren. Het is een spec-bump waar je weer jaren mee vooruit kan. De MacBook Air M5 is beschikbaar vanaf €1.199,-. Hier vind je meer over de prijzen van de nieuwe MacBook Air 2026.

MacBook Pro M5 Pro/Max pre-order

De nieuwe MacBook Pro met M5 Pro en M5 Max-chip biedt de krachtigste prestaties die je op dit moment in een MacBook vindt. Er zijn nieuwe supercores die de prestaties een flinke boost geven, maar wel met behoud van de extra lange accuduur. De MacBook Pro krijgt nu standaard 1TB opslag en is voorzien van een N1-chip voor betere wifi, Bluetooth en Thread. De MacBook Pro met M5 Pro-chip is verkrijgbaar vanaf €2.549,- en de M5 Max MacBook Pro vanaf €4.249,-.

MacBook Neo pre-order

De MacBook Neo is het nieuwste lid van de MacBook-familie. Dit volledig nieuwe model draait op een iPhone-chip en heeft een kleurrijk design en is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar een snelle en betrouwbare MacBook, maar voor een hele vriendelijke prijs. Hij is vooral bedoeld voor scholieren en studenten, maar ook voor gebruikers die vooral willen surfen, mailen en video’s kijken. Er is van de MacBook Neo een formaat en is wat kleiner dan de MacBook Air, maar je kan wel uit meerdere kleuren kiezen.

Studio Display en Studio Display XDR pre-order

Tot slot heeft Apple nog twee nieuwe externe schermen: het vernieuwde Studio Display en het nieuwe Studio Display XDR. Het gewone Studio Display heeft nauwelijks verbeteringen, want er zitten alleen nu twee Thunderbolt 5-poorten in. Het Studio Display XDR heeft daarnaast ondersteuning voor HDR-weergave (tot 2000 nits), 120Hz refresh-rate en mini-LED. Daardoor is de beeldkwaliteit van dat model een stuk hoger. Maar dat zie je dan ook terug in de prijs.

Studio Display: €1.699,- Met kantelbare voet: +€400,- Met glas van nanotextuur: +€300,-

Studio Display XDR (met kantelbare voet): €3.499,- Met glas van nanotextuur: +€300,-



Lees ook onze round-up van alle aankondigingen tijdens Apple’s maart 2026 “event”, zodat je in een oogopslag alle aankondigingen bij elkaar hebt.