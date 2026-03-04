Nieuwe MacBook Neo officieel onthuld: dit is Apple’s nieuwste lid van de MacBook-familie

Apple heeft een nieuw instapmodel van de MacBook aangekondigd en hij heet: MacBook Neo. Het is de eerste volledig nieuwe MacBook sinds jaren. De MacBook Neo draait op een iPhone-chip en is extra scherp geprijsd.

De MacBook Air- en MacBook Pro-modellen hebben er een direct familielid bij: de MacBook Ne, ook wel bekend als het nieuwe instapmodel MacBook van 2026. De nieuwe MacBook Neo doet denken aan de vroegere 12-inch MacBook, maar is niet zó dun, licht en klein. De nieuwe MacBook Neo kenmerkt zich door het kleurrijke ontwerp en de lage prijs.

Mis geen enkele Apple-aankondiging met de iCulture-nieuwsbrief! Krijg elke week of elke dag het laatste nieuws, de beste tips en al het andere wat je als Apple-fan niet wil missen.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

MacBook Neo officieel

De nieuwe MacBook Neo van 2026 is het equivalent van het instapmodel van de iPad: een kleurrijk ontwerp met goede specs, voor een lage prijs. Dit nieuwe instapmodel van de MacBook is bedoeld voor iedereen waarvoor de MacBook Air toch teveel van het goede is, maar wel graag een MacBook wil gebruiken. Dit model richt zich voornamelijk op scholieren en beginnende studenten en zit qua prijs ook meer richting het niveau van de Chromebooks.

De nieuwe MacBook Neo draait op een A18 Pro-chip. Dat is dezelfde chip als in de iPhone 16 Pro-modellen en het is voor het eerst dat Apple een MacBook uitbrengt die draait op een eigen ontworpen iPhone-chip. Deze MacBook is daarom ook vooral geschikt voor surfen, documenten en bestanden maken, films en series kijken en de lichte foto- en videobewerking. Maar onderschat hem niet, qua prestaties overstijgt de MacBook A18 Pro die van de MacBook Air M1 uit 2020.

De nieuwe MacBook heeft een 13-inch display, dat wel iets kleiner is dan het 13,6-inch scherm van de MacBook Air. De resolutie is iets lager, met een pixeldichtheid van 219 pixels per inch. Het gaat om een LCD-scherm met 60Hz verversingsgraad. Qua ontwerp lijkt de nieuwe MacBook op een iets kleinere MacBook Air, maar dan wel in vier vrolijke kleuren: zilver, indigo (blauw), blush (roze) en citrus (geel/groen). Het toetsenbord is ook gekleurd.

Specs MacBook Neo

Dit zijn de specificaties van de MacBook Neo:

Voorzien van A18 Pro-chip

6-core CPU, 2-performance cores, 4 efficiency cores

5-core GPU

Ray tracing met hardware acceleratie

16-core neural engine

60/s geheugenbandbreedte

13-inch Liquid Retina display; 2408 x 1506 met 219 ppi

500 nits helderheid

sRGB-kleurweergave

Werkgeheugen: 8GB

Opslag: 256GB, 512GB

Tot 16 uur video streamen, tot 11 uur draadloos internetten

Twee poorten: 1 usb-c 3, 1 usb-c 2 (geen MagSafe)

Minijack-aansluiting

1080p FaceTime HD-camera (geen Center Stage)

Wifi 6E en Bluetooth 6

Eén extern displays tot 4K bij 60Hz

Twee speakers met ruimtelijke audio

Standaardmodel zonder Touch ID, 512GB-model met Touch ID

Apple Intelligence

Prijs: 256GB: €699,- 512GB: €799,-



Prijs en beschikbaarheid MacBook Neo

De nieuwe MacBook Neo is vanaf 4 maart te bestellen (vanaf 15:15 uur) bij Apple en andere winkels en wordt vanaf 11 maart geleverd. De nieuwe MacBook Neo is verkrijgbaar vanaf €699,-. Je krijgt dan een model met 256GB opslag en 8GB RAM. Dit kun je nog verder upgraden, maar dan gaat de prijs uiteraard wel omhoog. Met de vanafprijs van €699,- is dit model echter wel €500,- goedkoper dan een nieuwe MacBook Air. Je krijgt dan het model met 256GB opslag en een Magic Keyboard zonder Touch ID-sensor. Wil je wel een Touch ID-vingerafdrukscanner en 512GB opslag, dan betaal je €799,-.

Toch behoefte aan een iets betere en krachtigere MacBook en mag het iets meer kosten? Dan kan je altijd nog terecht bij de MacBook Air M4 uit 2025, die nog altijd bij veel winkels verkrijgbaar is. De prijs daarvan is bovendien al flink gedaald en daalt de komende weken mogelijk nog verder.

Dit artikel wordt nog verder aangevuld.