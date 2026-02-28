In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Monarch: Legacy of Monsters (seizoen 2)
Nadat ze de aanval van Godzilla in San Francisco heeft overleefd, wordt Cate opnieuw overdonderd door een groot geheim. Te midden van monsterlijke gevaren reist ze de wereld rond om de waarheid over haar familie te achterhalen – en de mysterieuze organisatie Monarch.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Paradise (seizoen 2)
Paradise speelt zich af in een rustige gemeenschap waar enkele van ’s werelds meest prominente individuen wonen. Maar die rust wordt bruut verstoord wanneer de president dood wordt aangetroffen en een onderzoek begint waarbij heel veel op het spel staat. Xavier Collins, het hoofd van de presidentiële beveiliging, blijkt de laatste persoon te zijn die de president levend zag, en hij wordt dan ook meteen als hoofdverdachte gezien.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Formula 1: Drive to Survive (seizoen 8)
Formula 1: Drive to Survive is een populaire documentaireserie van Netflix die kijkers een exclusieve blik achter de schermen geeft van het wereldkampioenschap in de Formule 1. De serie volgt coureurs, teambazen en teams tijdens een seizoen vol rivaliteit, strategie, druk en persoonlijke verhalen. Dankzij interviews, unieke beelden uit de paddock en toegang tot momenten die normaal verborgen blijven, laat de serie zien wat er écht gebeurt buiten de races om.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Open Casa (seizoen 2)
In een zonovergoten casa in Marbella voert Robbert Rodenburg openhartige gesprekken met onder andere Gordon, Mark Baanders, Yvonne Coldeweijer, Heleen van Royen, Jade Anna van Vliet en Fenna Ramos.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
It Ends With Us
Lily Bloom is een vrouw die na een traumatische jeugd opnieuw wil beginnen in Boston, waar ze hoopt haar droom van een eigen bloemenzaak waar te maken. Bij toeval ontmoet ze de charmante neurochirurg Ryle Kincaid met wie ze meteen een klik heeft. Ze vallen als een blok voor elkaar, maar na een tijdje krijgt Lily een kant van Ryle te zien die haar aan de relatie van haar ouders doet denken. Als Lily’s eerste grote liefde Atlas Corrigan ineens weer opduikt in haar leven, komt haar relatie met Ryle onder grote druk te staan. Lily beseft dat ze moet leren vertrouwen op haar eigen kracht om een onmogelijke keuze te maken die bepalend is voor haar toekomst.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
De Bad Guys 2
Wie zijn er nog slechter dan de Bad Guys? De Bad Girls. In het vervolg op de veelgeprezen en succesvolle actiekomedie van DreamWorks Animation uit 2022 over een topteam van dierenboeven, valt het de Bad Guys niet mee om de mensen voor zich te winnen als Good Guys. Maar dan worden ze terug gezogen in hun oude leventje en gedwongen om nog ‘één laatste klus’ te doen door een boevenbende van alleen maar vrouwen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Echte Meisjes In De Jungle: De Familie-editie
Echte Meisjes in de Jungle is een Nederlandse realityserie waarin bekende gezichten uit eerdere realityprogramma’s samen de uitdaging aangaan in een tropische jungle. Ver weg van luxe en comfort moeten de deelnemers fysieke en mentale opdrachten voltooien, samenwerken én strategische keuzes maken om in de competitie te blijven. Spanningen lopen regelmatig op, vriendschappen worden getest en onverwachte wendingen zorgen voor volop drama en entertainment. De serie combineert avontuur, competitie en reality-tv, waarbij kijkers een andere kant van de deelnemers leren kennen terwijl zij strijden om de overwinning.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Splitsville
Ashley vraagt de scheiding aan van de goedhartige Carey. Op zoek naar morele steun trekt deze naar zijn vrienden Julie en Paul. Het stel onderhoudt een open huwelijk wat meteen hun succes voor hun geluk verklaart. Wanneer Carey te ver gaat veroorzaakt hij chaos in de relaties.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?