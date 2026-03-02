Officieel: Dit is de iPhone 17e, Apple’s nieuwe instapmodel

Apple heeft de iPhone 17e aangekondigd, het nieuwe instapmodel voor 2026. De iPhone 17e biedt enkele verbeteringen ten opzichte van z'n voorganger. Dit zit er allemaal in.

Vorig jaar kwam Apple voor het eerst met de iPhone 16e, het nieuwe instapmodel als aanvulling op de iPhone 16-lijn. Apple lijkt er nu een jaarlijks model van te maken, want zojuist heeft Apple de iPhone 17e onthuld. Dit nieuwe model lost enkele negatieve kanten van de iPhone 16e op, maar is nog steeds honderden euro’s goedkoper dan de gewone iPhone 17.

iPhone 17 officieel onthuld

De iPhone 17e heeft nagenoeg hetzelfde ontwerp als de iPhone 16e. In de basis lijkt dit model op de vroegere iPhone 14, maar dan met een enkele camera aan de achterkant. Het toestel is voorzien van een 6,1-inch OLED-display, zonder always-on of 120Hz ProMotion. Ook heeft de iPhone 17e nog steeds een notch en geen Dynamic Island. De iPhone 17e komt beschikbaar in wit en zwart, net als de voorganger, maar is er ook in een nieuwe zachtroze uitvoering.

Het nieuwe zit vooral binnenin. De iPhone 17e heeft nu ondersteuning voor MagSafe, zodat je magnetisch en sneller kan opladen of accessoires kan gebruiken. Ook zit er een nieuwere chip in, namelijk de A19-chip. Dit is nagenoeg dezelfde chip als in de gewone iPhone 17 van afgelopen september. De chip zorgt voor snellere prestaties en betere grafische kracht. Apple heeft nog niet verklapt hoeveel RAM erin zit, maar vermoedelijk is dit nog steeds 8GB RAM. De eigen modemchip is geupgraded van de C1 naar de C1X, dezelfde modemchip als in de iPhone Air.

De iPhone 17e heeft aan de achterkant nog steeds een enkele 48-megapixel cameralens, zonder aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van de iPhone 16e. Aan de voorkant vinden we dezelfde cameralens, namelijk de 12-megapixel camera zonder Center Stage. Wel is er nu 256GB opslag, twee keer zoveel als in het vorige model.

De nieuwe chips bieden echter geen verbetering in accuduur. De iPhone 17e kan nog steeds tot 26 uur

Dit zijn de specificaties van de iPhone 17e

146,7 x 71,5 x 7,8mm

170 gram

6,1-inch OLED display

Ceramic Shield 2-display

Notch; geen Dynamic Island

A19-chip met 6-core CPU en 4-core GPU

8GB RAM

48-megapixel 2-in-1 camera

1x en 2x optische zoom

12-megapixel TrueDepth frontcamera

Tot 26 uur video afspelen

Tot 21 uur video streamen

Draadloos opladen en MagSafe (15W)

SOS-noodmelding via satelliet

Ongelukdetectie

Apple’s C1X: voor 5G

Wifi 6 en Bluetooth 5.3

Actieknop

Usb-c-poort met USB 2-snelheden

Zwart, wit, zachtroze

256GB en 512GB

Prijs: €719,- (256GB); €969,- (512GB)

Prijs en beschikbaarheid iPhone 17e

De iPhone 17e is vanaf aanstaande woensdag 4 maart 2026 als pre-order te bestellen, met een release een week later op woensdag 11 maart 2026. De prijs is vanaf €719,- voor het 256GB model. Wil je meer opslag? Je kan ook nog kiezen voor 512GB.

De huidige iPhone 16e is inmiddels een stuk goedkoper te verkrijgen bij veel andere winkels. In onze prijsvergelijker zie je waar je hem nu het beste kan scoren.

Dit artikel wordt nog verder bijgewerkt.