Alles over Apple's maart-aankondigingen
iPhone 17e hero

Officieel: Dit is de iPhone 17e, Apple's nieuwe instapmodel

Nieuws iDevices
Apple heeft de iPhone 17e aangekondigd, het nieuwe instapmodel voor 2026. De iPhone 17e biedt enkele verbeteringen ten opzichte van z'n voorganger. Dit zit er allemaal in.
Benjamin Kuijten

Vorig jaar kwam Apple voor het eerst met de iPhone 16e, het nieuwe instapmodel als aanvulling op de iPhone 16-lijn. Apple lijkt er nu een jaarlijks model van te maken, want zojuist heeft Apple de iPhone 17e onthuld. Dit nieuwe model lost enkele negatieve kanten van de iPhone 16e op, maar is nog steeds honderden euro’s goedkoper dan de gewone iPhone 17.

iPhone 17 officieel onthuld

De iPhone 17e heeft nagenoeg hetzelfde ontwerp als de iPhone 16e. In de basis lijkt dit model op de vroegere iPhone 14, maar dan met een enkele camera aan de achterkant. Het toestel is voorzien van een 6,1-inch OLED-display, zonder always-on of 120Hz ProMotion. Ook heeft de iPhone 17e nog steeds een notch en geen Dynamic Island. De iPhone 17e komt beschikbaar in wit en zwart, net als de voorganger, maar is er ook in een nieuwe zachtroze uitvoering.

iPhone 17e kleuren

Het nieuwe zit vooral binnenin. De iPhone 17e heeft nu ondersteuning voor MagSafe, zodat je magnetisch en sneller kan opladen of accessoires kan gebruiken. Ook zit er een nieuwere chip in, namelijk de A19-chip. Dit is nagenoeg dezelfde chip als in de gewone iPhone 17 van afgelopen september. De chip zorgt voor snellere prestaties en betere grafische kracht. Apple heeft nog niet verklapt hoeveel RAM erin zit, maar vermoedelijk is dit nog steeds 8GB RAM. De eigen modemchip is geupgraded van de C1 naar de C1X, dezelfde modemchip als in de iPhone Air.

De iPhone 17e heeft aan de achterkant nog steeds een enkele 48-megapixel cameralens, zonder aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van de iPhone 16e. Aan de voorkant vinden we dezelfde cameralens, namelijk de 12-megapixel camera zonder Center Stage. Wel is er nu 256GB opslag, twee keer zoveel als in het vorige model.

iPhone 17e magsafe

De nieuwe chips bieden echter geen verbetering in accuduur. De iPhone 17e kan nog steeds tot 26 uur

Dit zijn de specificaties van de iPhone 17e

  • 146,7 x 71,5 x 7,8mm
  • 170 gram
  • 6,1-inch OLED display
  • Ceramic Shield 2-display
  • Notch; geen Dynamic Island
  • A19-chip met 6-core CPU en 4-core GPU
  • 8GB RAM
  • 48-megapixel 2-in-1 camera
  • 1x en 2x optische zoom
  • 12-megapixel TrueDepth frontcamera
  • Tot 26 uur video afspelen
  • Tot 21 uur video streamen
  • Draadloos opladen en MagSafe (15W)
  • SOS-noodmelding via satelliet
  • Ongelukdetectie
  • Apple’s C1X: voor 5G
  • Wifi 6 en Bluetooth 5.3
  • Actieknop
  • Usb-c-poort met USB 2-snelheden
  • Zwart, wit, zachtroze
  • 256GB en 512GB
  • Prijs: €719,- (256GB); €969,- (512GB)

Prijs en beschikbaarheid iPhone 17e

De iPhone 17e is vanaf aanstaande woensdag 4 maart 2026 als pre-order te bestellen, met een release een week later op woensdag 11 maart 2026. De prijs is vanaf €719,- voor het 256GB model. Wil je meer opslag? Je kan ook nog kiezen voor 512GB.

De huidige iPhone 16e is inmiddels een stuk goedkoper te verkrijgen bij veel andere winkels. In onze prijsvergelijker zie je waar je hem nu het beste kan scoren.

Dit artikel wordt nog verder bijgewerkt.

iPhone 17e

De iPhone 17e is het nieuwe instapmodel van de iPhone line-up van 2026. Het is de opvolger van de iPhone 16e en is in het voorjaar van 2026 uitgebracht. De iPhone 17e is in de basis gelijk aan de voorganger, maar dan met verbeteringen op het gebied van chip, opslag en draadloos opladen. Zo zit er nu een A19-chip in en is er ondersteuning voor Magsafe. Het algehele design blijft gelijk, maar er is wel een zachtroze variant. Lees meer over de iPhone 17e in ons overzicht.

iPhone 17e-modellen
Alles over de iPhone 17e iPhone 17e: functies en verbeteringen Alles over de iPhone 2026 line-up iPhones vergelijken: dit zijn de verschillen Nieuwe iPhone nodig? Hier kan je uit kiezen

1 reactie

Klinkt allemaal goed en zeer interessant, gezien het bijbehorende prijskaartje, maar ik maak me wel enigszins zorgen over het gebruik van de C1X modem. Vooral dan gezien de gemelde problemen met deze modem chip in de iPhone Air.

