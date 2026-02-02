Waar blijft de nieuwe MacBook Pro met krachtigere M5-variant? ‘Release uiterlijk in maart’
Sinds de aankondiging van de 14-inch MacBook Pro met M5-chip halverwege oktober rijst al de vraag: wanneer komt de 16-inch variant met M5 Pro- en M5 Max-chip? Het lijkt erop dat deze nieuwe modellen iets later komen dan we oorspronkelijk gedacht hadden, maar ze verschijnen nog wel dit kwartaal.
Hieronder volgt het originele bericht van 15 januari 2026:
Nieuwe MacBook Pro M5 Pro/Max komt eraan
De komst van een grotere 16‑inch MacBook Pro met M5 Pro‑ en M5 Max‑chips lijkt vooral een kwestie van tijd. Waar we die aankondiging sowieso al vroeg dit jaar verwachtten, zetten nieuwe geruchten de vaart er nu extra in. Een redacteur van Macworld wakkert de speculatie verder aan door te stellen dat een introductie van een krachtigere MacBook Pro met M5‑chip echt aanstaande is.
De redenering van de redacteur rust op drie punten. Allereerst komt de net aangekondigde Apple Creator Studio op 28 januari beschikbaar. Deze bundel zet in op professionele Mac‑apps zoals Final Cut Pro, Logic Pro en Pixelmator Pro, dus zou een krachtigere MacBook Pro daar logisch bij aansluiten.
Daarnaast presenteert Apple op 29 januari de kwartaalcijfers. Het is vaker gebeurd dat Apple vlak daarvoor nog een product aankondigde. Tot slot bracht Apple in januari 2023 de MacBook Pro met M2 Pro en M2 Max ook via een persbericht uit.
Verwachten wij een MacBook Pro in februari?
Er zijn geen harde aanwijzingen dat Apple al in februari een MacBook Pro met krachtigere M5‑chips uitbrengt. Leg je de signalen wel naast elkaar – recente geruchten, de productcyclus en de timing rond Apple Creator Studio – dan ontstaat een plausibel scenario. De voorraden van de huidige M4 Pro/Max-modellen raken leeg en Apple wil mensen ook niet te lang laten wachten op hun nieuwe MacBook Pro.
Deze MacBooks zijn bovendien slechts een van de producten die Apple dit jaar zou kunnen aankondigen. We hebben alle verwachte Apple‑producten bij elkaar gezet in ons overzicht.
- 2 februari 2026, 09:43: Artikel bijgewerkt met de nieuwste info.
5 reacties
Herman
Waarom wordt er gesproken over de nieuwe macbook pro met M5 als deze al op de apple store website staat en je hem nu al kunt bestellen? De nieuwe macbook pro is dus al uit toch? Of mis ik iets?
Benjamin Kuijten iCulture
Zoals in het artikel uitgelegd, gaat het over de M5 Pro- en M5 Max-versies die nog verwacht worden. Je kan nu alleen maar de 14-inch M5-versie kopen, maar niet de 14-inch met krachtigere M5 Pro- en M5 Max-chips. Van de 16-inch MacBook Pro is nog helemaal geen M5-versie beschikbaar. Deze modellen worden dus binnenkort verwacht.
Patrick
Hoi Benjamin,
Wat zijn de verwachtingen vanuit jullie voor een M5 Pro 16-inch op korte termijn, nu deze niet aangekondigd is met de livegang van Creator Studio voorafgaand aan de kwartaalcijfers?
Groet Patrick
Benjamin Kuijten iCulture
Ik verwacht deze wel nog dit kwartaal.
Redactie iCulture.nl iCulture
(Red.) Artikel bijgewerkt met de nieuwste info.