Er wordt een nieuwe MacBook Pro met M5 Pro- en M5 Max-chip verwacht. Wanneer deze komt is nog de vraag, maar geruchten laten doorschemeren dat dit wel eens snel kan zijn.

Sinds de aankondiging van de 14-inch MacBook Pro met M5-chip halverwege oktober rijst al de vraag: wanneer komt de 16-inch variant met M5 Pro- en M5 Max-chip? Het lijkt erop dat deze nieuwe modellen iets later komen dan we oorspronkelijk gedacht hadden, maar ze verschijnen nog wel dit kwartaal.

Update 2 februari 2026: ‘Nieuwe MacBook Pro’s verschijnen in februari of maart’ Het leek er even op dat Apple de nieuwe MacBook Pro’s afgelopen week zou aankondigen, maar dat is niet gebeurd. Maar waar blijven de nieuwe modellen dan? Volgens de betrouwbare Apple-bron Mark Gurman is Apple van plan om de nieuwe M5 Pro/Max MacBook Pro uit te brengen binnen de macOS Tahoe 26.3-cyclus. Deze versie wordt momenteel nog als beta getest, maar verschijnt binnenkort. De definitieve versie wordt in februari verwacht. Opmerkelijk genoeg zegt Gurman dat de “macOS 26.3 softwarecyclus loopt van februari tot in maart”. Als Apple deze versie echt pas in maart uit zou brengen, zou dat flink later zijn dan oorspronkelijk gedacht. Hoe dan ook zal deze versie waarschijnlijk standaard geïnstalleerd staan op de nieuwe MacBook Pro’s. Dat betekent dat de update wel publiekelijk beschikbaar moet zijn voordat de nieuwe MacBook Pro’s in de schappen liggen. Al met al verwachten we deze nieuwe modellen uiterlijk in maart van dit jaar. Update 23 januari 2026: Apple stuurt uitnodigingen voor een ‘Apple Experience’ op 27 t/m 29 januari Er is een nieuwe aanwijzing voor de aankondiging van nieuwe MacBook Pro’s opgedoken. Op Instagram is een uitnodiging voor een ‘Apple Experience’ voor makers opgedoken. Dit vindt van 27 tot en met 29 januari plaats in Los Angeles. Hoewel de post van Petr Mara al twee weken oud is, komt deze nu pas in de bekendheid (via MacRumors). Eerder werd hij ook door Apple uitgenodigd. Het is aannemelijk dat Apple dit event wil gebruiken om de nieuwe MacBook Pro bekendheid te geven. Er waren al signalen voor een nieuwe MacBook Pro en qua timing komt dit precies uit. Update 21 januari 2026: Levertijden lopen op in de Apple Store Wie nu een MacBook Pro bestelt via Apple’s online store, ziet langere levertijden dan gewend. Alle modellen hebben een veel langere levertijd dan gebruikelijk. De meeste modellen in standaardconfiguraties worden pas over 2 tot 3 weken geleverd, maar voor sommige moet je nog veel langer wachten. De meest uitgebreide samengestelde variant (16‑core M4 Max met 128GB RAM) wordt zelfs pas half maart geleverd. Het instapmodel 14‑inch werd in oktober al voorzien van M5, maar voor M5 Pro en M5 Max is het wachten nog niet voorbij. De huidige krapte kan twee dingen betekenen: een aanstaande refresh naar M5 Pro- en M5 Max‑modellen of simpelweg RAM‑schaarste die levertijden oprekt. Vaak is beperkte voorraad een voorteken van een nieuwe aankondiging, al is dat geen zekerheid. Qua timing is het echter wel opvallend. Er gaan al maanden geruchten over de komst van de M5 Pro- en M5 Max-varianten en januari lijkt de perfecte maand te zijn om deze spec-bumps uit te brengen. In 2023 bracht Apple in januari ook al nieuwe modellen uit, dat destijds ook een spec-bump was. Een huidige levertijd van zo’n 2 tot 3 weken komt overeen met een aankondiging en release van eind januari of begin februari, dus wat ons betreft zijn deze oplopende levertijden wel heel toevallig.

Hieronder volgt het originele bericht van 15 januari 2026:

Nieuwe MacBook Pro M5 Pro/Max komt eraan

De komst van een grotere 16‑inch MacBook Pro met M5 Pro‑ en M5 Max‑chips lijkt vooral een kwestie van tijd. Waar we die aankondiging sowieso al vroeg dit jaar verwachtten, zetten nieuwe geruchten de vaart er nu extra in. Een redacteur van Macworld wakkert de speculatie verder aan door te stellen dat een introductie van een krachtigere MacBook Pro met M5‑chip echt aanstaande is.

De redenering van de redacteur rust op drie punten. Allereerst komt de net aangekondigde Apple Creator Studio op 28 januari beschikbaar. Deze bundel zet in op professionele Mac‑apps zoals Final Cut Pro, Logic Pro en Pixelmator Pro, dus zou een krachtigere MacBook Pro daar logisch bij aansluiten.

Daarnaast presenteert Apple op 29 januari de kwartaalcijfers. Het is vaker gebeurd dat Apple vlak daarvoor nog een product aankondigde. Tot slot bracht Apple in januari 2023 de MacBook Pro met M2 Pro en M2 Max ook via een persbericht uit.

Verwachten wij een MacBook Pro in februari?

Er zijn geen harde aanwijzingen dat Apple al in februari een MacBook Pro met krachtigere M5‑chips uitbrengt. Leg je de signalen wel naast elkaar – recente geruchten, de productcyclus en de timing rond Apple Creator Studio – dan ontstaat een plausibel scenario. De voorraden van de huidige M4 Pro/Max-modellen raken leeg en Apple wil mensen ook niet te lang laten wachten op hun nieuwe MacBook Pro.

Deze MacBooks zijn bovendien slechts een van de producten die Apple dit jaar zou kunnen aankondigen. We hebben alle verwachte Apple‑producten bij elkaar gezet in ons overzicht.

