Apple MacBook Pro M5 gevouwen in zilver

Waar blijft de nieuwe MacBook Pro met krachtigere M5-variant? ‘Release uiterlijk in maart’

Nieuws Geruchten Mac en macOS 5 reacties
Er wordt een nieuwe MacBook Pro met M5 Pro- en M5 Max-chip verwacht. Wanneer deze komt is nog de vraag, maar geruchten laten doorschemeren dat dit wel eens snel kan zijn.
Sasha Koevoets -

Sinds de aankondiging van de 14-inch MacBook Pro met M5-chip halverwege oktober rijst al de vraag: wanneer komt de 16-inch variant met M5 Pro- en M5 Max-chip? Het lijkt erop dat deze nieuwe modellen iets later komen dan we oorspronkelijk gedacht hadden, maar ze verschijnen nog wel dit kwartaal.

Het leek er even op dat Apple de nieuwe MacBook Pro’s afgelopen week zou aankondigen, maar dat is niet gebeurd. Maar waar blijven de nieuwe modellen dan? Volgens de betrouwbare Apple-bron Mark Gurman is Apple van plan om de nieuwe M5 Pro/Max MacBook Pro uit te brengen binnen de macOS Tahoe 26.3-cyclus. Deze versie wordt momenteel nog als beta getest, maar verschijnt binnenkort. De definitieve versie wordt in februari verwacht.

Opmerkelijk genoeg zegt Gurman dat de “macOS 26.3 softwarecyclus loopt van februari tot in maart”. Als Apple deze versie echt pas in maart uit zou brengen, zou dat flink later zijn dan oorspronkelijk gedacht. Hoe dan ook zal deze versie waarschijnlijk standaard geïnstalleerd staan op de nieuwe MacBook Pro’s. Dat betekent dat de update wel publiekelijk beschikbaar moet zijn voordat de nieuwe MacBook Pro’s in de schappen liggen. Al met al verwachten we deze nieuwe modellen uiterlijk in maart van dit jaar.

Er is een nieuwe aanwijzing voor de aankondiging van nieuwe MacBook Pro’s opgedoken. Op Instagram is een uitnodiging voor een ‘Apple Experience’ voor makers opgedoken. Dit vindt van 27 tot en met 29 januari plaats in Los Angeles. Hoewel de post van Petr Mara al twee weken oud is, komt deze nu pas in de bekendheid (via MacRumors). Eerder werd hij ook door Apple uitgenodigd.

Het is aannemelijk dat Apple dit event wil gebruiken om de nieuwe MacBook Pro bekendheid te geven. Er waren al signalen voor een nieuwe MacBook Pro en qua timing komt dit precies uit.

Wie nu een MacBook Pro bestelt via Apple’s online store, ziet langere levertijden dan gewend. Alle modellen hebben een veel langere levertijd dan gebruikelijk. De meeste modellen in standaardconfiguraties worden pas over 2 tot 3 weken geleverd, maar voor sommige moet je nog veel langer wachten. De meest uitgebreide samengestelde variant (16‑core M4 Max met 128GB RAM) wordt zelfs pas half maart geleverd. Het instapmodel 14‑inch werd in oktober al voorzien van M5, maar voor M5 Pro en M5 Max is het wachten nog niet voorbij.

De huidige krapte kan twee dingen betekenen: een aanstaande refresh naar M5 Pro- en M5 Max‑modellen of simpelweg RAM‑schaarste die levertijden oprekt. Vaak is beperkte voorraad een voorteken van een nieuwe aankondiging, al is dat geen zekerheid. Qua timing is het echter wel opvallend. Er gaan al maanden geruchten over de komst van de M5 Pro- en M5 Max-varianten en januari lijkt de perfecte maand te zijn om deze spec-bumps uit te brengen.

In 2023 bracht Apple in januari ook al nieuwe modellen uit, dat destijds ook een spec-bump was. Een huidige levertijd van zo’n 2 tot 3 weken komt overeen met een aankondiging en release van eind januari of begin februari, dus wat ons betreft zijn deze oplopende levertijden wel heel toevallig.

Hieronder volgt het originele bericht van 15 januari 2026:

Nieuwe MacBook Pro M5 Pro/Max komt eraan

De komst van een grotere 16‑inch MacBook Pro met M5 Pro‑ en M5 Max‑chips lijkt vooral een kwestie van tijd. Waar we die aankondiging sowieso al vroeg dit jaar verwachtten, zetten nieuwe geruchten de vaart er nu extra in. Een redacteur van Macworld wakkert de speculatie verder aan door te stellen dat een introductie van een krachtigere MacBook Pro met M5‑chip echt aanstaande is.

De redenering van de redacteur rust op drie punten. Allereerst komt de net aangekondigde Apple Creator Studio op 28 januari beschikbaar. Deze bundel zet in op professionele Mac‑apps zoals Final Cut Pro, Logic Pro en Pixelmator Pro, dus zou een krachtigere MacBook Pro daar logisch bij aansluiten.

Daarnaast presenteert Apple op 29 januari de kwartaalcijfers. Het is vaker gebeurd dat Apple vlak daarvoor nog een product aankondigde. Tot slot bracht Apple in januari 2023 de MacBook Pro met M2 Pro en M2 Max ook via een persbericht uit.

Apple MacBook Pro M5 gevouwen in zilver

Verwachten wij een MacBook Pro in februari?

Er zijn geen harde aanwijzingen dat Apple al in februari een MacBook Pro met krachtigere M5‑chips uitbrengt. Leg je de signalen wel naast elkaar – recente geruchten, de productcyclus en de timing rond Apple Creator Studio – dan ontstaat een plausibel scenario. De voorraden van de huidige M4 Pro/Max-modellen raken leeg en Apple wil mensen ook niet te lang laten wachten op hun nieuwe MacBook Pro.

Deze MacBooks zijn bovendien slechts een van de producten die Apple dit jaar zou kunnen aankondigen. We hebben alle verwachte Apple‑producten bij elkaar gezet in ons overzicht.

Bekijk ook
Tim Cook Wonderlust-logo

Overzicht: deze 20+ nieuwe Apple-producten verwachten we in 2026

2026 lijkt voor Apple een behoorlijk druk jaar te worden, met veel nieuwe producten. En dan hebben we het niet alleen maar over updates van bestaande modellen, maar ook volledig nieuwe producten.

Revisiegeschiedenis
  • 2 februari 2026, 09:43: Artikel bijgewerkt met de nieuwste info.

Het laatste nieuws over mac en macos van iCulture

Apple brengt derde beta uit voor macOS Tahoe 26.3
26-01-2026
'Deze vijf Apple-producten krijgen (eindelijk) een OLED-scherm'
19-01-2026
Verwijzing verraadt nieuwe Apple-monitor – is dit de Studio Display 2?
16-01-2026
Round-up: Deze 6 Macs kan je in 2026 verwachten
12-01-2026
Nieuwste updates geven sommige iPads en Macs een snelheidsboost – zo zit het
06-01-2026

MacBook Pro

De MacBook Pro is Apple's krachtigste MacBook van de line-up. Je kan kiezen uit twee formaten (14- en 16-inch) met verschillende specificaties. Het nieuwste model is de M5 MacBook Pro in 14-inch formaat, maar de 14- en 16-inch modellen uit eind 2024 met M4 Pro-chip of de nog krachtiger M4 Max-chip zijn ook nog actueel. Nieuw is ook de verbeterde camera met Center Stage en de extra en verbeterde poorten. Deze modellen hebben het vernieuwde design met miniLED-display, zoals die in de 2021-modellen geïntroduceerd werden. Alles over de MacBook Pro kopen, MacBooks vergelijken en meer lees je hier. Lees ook onze review van de MacBook Pro M4.

Apple MacBook Pro in Space Black
Alles over de MacBook Pro M5 Alles over de MacBook Pro 2024 Review MacBook Pro M4 (2024) Review MacBook Pro M3 Max (2023) MacBook Pro M4 vs M3 Verschillen 14-inch MacBook Pro-modellen Verschillen MacBook Pro M3- vs M2-modellen MacBook vergelijken MacBook kopen Complete MacBook overzicht Welke MacBook heb ik? MacBook Pro hoezen MacBook: zo zit het met garantie

Ook interessant

iPad Pro 2024 review: scherm van OLED

‘Deze vijf Apple-producten krijgen (eindelijk) een OLED-scherm’

Nieuws
19-01-2026
MacBook Pro M4 scherm opengeklapt

‘MacBook Pro krijgt nieuw design, maar alleen voor M6 Pro- en M6 Max-versies’

Nieuws 5 reacties
10-11-2025
MacBook Air 2022 met MagSafe.

Welke oplader voor jouw MacBook? Zoveel watt heb je nodig (en koopadvies voor bij je nieuwe MacBook)

Gidsen
25-10-2025
MacBook-Pro-M5-vs-MacBook-Pro-M4

MacBook Pro M5 vs MacBook Pro M4: zoek de verschillen

Nieuws
22-10-2025
MacBook Pro M5 en iPad Pro M5

M5 iPad Pro en MacBook Pro vanaf nu te koop: hier kan je terecht

Nieuws
22-10-2025
MacBook Pro M5 14-inch

Kleinste update ooit? Deze verbeteringen van de MacBook Pro M5 zijn écht nieuw

Nieuws
21-10-2025

5 reacties

Waarom wordt er gesproken over de nieuwe macbook pro met M5 als deze al op de apple store website staat en je hem nu al kunt bestellen? De nieuwe macbook pro is dus al uit toch? Of mis ik iets?

Reageer op Herman Herman citeren

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.