Apple waarschuwt in nieuwe kerstreclame: laat nooit zomaar je iPhone in het bos slingeren

Apple’s kerstreclames zijn een hit and miss: de ene keer is de reclame zo creatief en ontroerend dat Apple er een prijs mee verdient, terwijl de andere keer de reclame zo tenenkrommend en vergezocht is dat je hem al snel vergeet. Apple’s kerstreclame van 2025 is in ieder geval creatief, maar het label ontroerend zouden we er zelf niet zo snel op plakken. De reclame heeft de titel A Critter Carol en draait om bosdieren die stiekem filmen met de iPhone 17 Pro.
Apple’s kerstreclame van 2025: A Critter Carol
In de reclame zien we een wasbeer, eekhoorn, hert, wolf en een rat samen een liedje zingen over vriendschap. Dit tafereel wordt vastgelegd door de wasbeer, met een iPhone 17 Pro die hij per ongeluk in het bos vindt. In de reclame komt de 8x-zoomfunctie van de iPhone 17 Pro nog aan bod en zien we een Apple Watch Ultra voorbij komen, maar verdere Apple-cameo’s hebben wij niet gespot. De dieren nemen een volledige videoclip op, totdat een ping-geluidje ineens roet in het eten gooit.
De reclame zelf is (uiteraard) gefilmd met de iPhone 17 Pro. De dieren zijn fysieke poppen, waarbij elk dier aangestuurd wordt door meerdere poppenspelers. In de making off-video die Apple gedeeld heeft, zien we ook hoe dat er in de praktijk uit ziet. Het is overigens niet gefilmd in een echt bos, want het is simpelweg een nagemaakt decorstuk. De making-off laat zien hoeveel werk er nog in zo’n reclame zit.
Mocht je behoefte hebben aan nog meer van Apple’s kerstreclame’s door de jaren heen, dan check je deze in ons eerdere overzicht.
Kerst
Kerst: voor veel mensen de mooiste tijd van het jaar. Je kunt je huis gezellig maken met kerstverlichting met HomeKit of je kerstboom met een slimme stekker geschikt maken voor bediening op afstand. Ook hebben we apps voor kerstkaarten en diverse andere artikelen om de sfeer erin te brengen! Ook zonder geld uit te geven, want door je Memoji een kerstmuts te geven voel je je helemaal feestelijk. Liever lui op de bank? Met onze lijst met kerstfilms vind je bij elke streaming aanbieder een passend aanbod.
