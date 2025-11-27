Apple-kerstreclame van 2025

Apple waarschuwt in nieuwe kerstreclame: laat nooit zomaar je iPhone in het bos slingeren

Apple heeft weer haar jaarlijkse kerstreclame online gezet. Deze keer speelt de reclame zich af in een bos, met vrolijk zingende bosdieren. En dit alles natuurlijk ter promotie van de iPhone 17 Pro.
Benjamin Kuijten

Apple’s kerstreclames zijn een hit and miss: de ene keer is de reclame zo creatief en ontroerend dat Apple er een prijs mee verdient, terwijl de andere keer de reclame zo tenenkrommend en vergezocht is dat je hem al snel vergeet. Apple’s kerstreclame van 2025 is in ieder geval creatief, maar het label ontroerend zouden we er zelf niet zo snel op plakken. De reclame heeft de titel A Critter Carol en draait om bosdieren die stiekem filmen met de iPhone 17 Pro.

Apple’s kerstreclame van 2025: A Critter Carol

In de reclame zien we een wasbeer, eekhoorn, hert, wolf en een rat samen een liedje zingen over vriendschap. Dit tafereel wordt vastgelegd door de wasbeer, met een iPhone 17 Pro die hij per ongeluk in het bos vindt. In de reclame komt de 8x-zoomfunctie van de iPhone 17 Pro nog aan bod en zien we een Apple Watch Ultra voorbij komen, maar verdere Apple-cameo’s hebben wij niet gespot. De dieren nemen een volledige videoclip op, totdat een ping-geluidje ineens roet in het eten gooit.

De reclame zelf is (uiteraard) gefilmd met de iPhone 17 Pro. De dieren zijn fysieke poppen, waarbij elk dier aangestuurd wordt door meerdere poppenspelers. In de making off-video die Apple gedeeld heeft, zien we ook hoe dat er in de praktijk uit ziet. Het is overigens niet gefilmd in een echt bos, want het is simpelweg een nagemaakt decorstuk. De making-off laat zien hoeveel werk er nog in zo’n reclame zit.

Mocht je behoefte hebben aan nog meer van Apple’s kerstreclame’s door de jaren heen, dan check je deze in ons eerdere overzicht.

Kerstboom Festavia Philips Hue

