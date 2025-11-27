Bij deze webshops kun je je Black Friday-aankopen snel afrekenen met Apple Pay

Hoewel iDEAL (dat later verandert in Wero) verreweg de populairste betaalmethode is voor online winkelen, is voor Apple-gebruikers betalen met Apple Pay eigenlijk veel handiger. Geen gedoe met invulformuliertjes, wisselen van je browser naar je bankapp (en weer terug) of creditcardgegevens opzoeken: met Apple Pay heb je alles al bij de hand en hoef je alleen maar je gezicht of vingerafdruk te scannen om te betalen. Maar welke webshops bieden Apple Pay nu eigenlijk aan?
Webshops met Apple Pay: handig voor Black Friday
In fysieke winkels kun je nagenoeg overal met Apple Pay betalen, maar online zie je dat nog lang niet overal. Sterker nog: veel grote webshops zoals Amazon en Bol bieden nog steeds (ruim zes jaar na de introductie in Nederland) geen Apple Pay aan. Maar af en toe komen er toch nog wat winkels bij. Zo is MediaMarkt onlangs begonnen met het aanbieden van Apple Pay in de webshop. Coolblue biedt al sinds de introductie van Apple Pay in Nederland de betaaldienst online aan. En het aanbod is sindsdien alleen maar toegenomen.
Onder andere deze online webshops voor techproducten bieden Apple Pay aan:
Het gros van de winkels ondersteunt zowel de gewone betaalpas als de creditcard voor Apple Pay, maar vooral de internationaal georiënteerde winkels werken vaak alleen met de creditcard. Sommige webshops bieden ook snel afrekenen met Apple Pay aan, zodat je helemaal geen gegevens zoals naam, adres en e-mailadres hoeft in te vullen. Deze informatie wordt gewoon meteen uit je Apple Pay-kaart gehaald. Zie je dus bij een webshop een goede deal en heb je daar geen account, dan gaat afrekenen met Apple Pay extra snel.
Check ook ons overzicht van Black Friday-aanbiedingen en de aparte overzichten per winkel. Zo hebben we een mooi overzicht van de beste Black Friday-deals bij MediaMarkt en Black Friday-korting bij Coolblue.
