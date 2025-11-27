Apple Pay online bij MediaMarkt

Bij deze webshops kun je je Black Friday-aankopen snel afrekenen met Apple Pay

Apple Pay is, als je het ons vraagt, de makkelijkste manier om je online aankopen af te rekenen. Maar niet elke webshop biedt ondersteuning voor Apple's betaalmethode. Bij deze online winkels kun je je Black Friday-aankopen wel met Apple Pay betalen.
Benjamin Kuijten -

Hoewel iDEAL (dat later verandert in Wero) verreweg de populairste betaalmethode is voor online winkelen, is voor Apple-gebruikers betalen met Apple Pay eigenlijk veel handiger. Geen gedoe met invulformuliertjes, wisselen van je browser naar je bankapp (en weer terug) of creditcardgegevens opzoeken: met Apple Pay heb je alles al bij de hand en hoef je alleen maar je gezicht of vingerafdruk te scannen om te betalen. Maar welke webshops bieden Apple Pay nu eigenlijk aan?

Webshops met Apple Pay: handig voor Black Friday

In fysieke winkels kun je nagenoeg overal met Apple Pay betalen, maar online zie je dat nog lang niet overal. Sterker nog: veel grote webshops zoals Amazon en Bol bieden nog steeds (ruim zes jaar na de introductie in Nederland) geen Apple Pay aan. Maar af en toe komen er toch nog wat winkels bij. Zo is MediaMarkt onlangs begonnen met het aanbieden van Apple Pay in de webshop. Coolblue biedt al sinds de introductie van Apple Pay in Nederland de betaaldienst online aan. En het aanbod is sindsdien alleen maar toegenomen.

Onder andere deze online webshops voor techproducten bieden Apple Pay aan:

Het gros van de winkels ondersteunt zowel de gewone betaalpas als de creditcard voor Apple Pay, maar vooral de internationaal georiënteerde winkels werken vaak alleen met de creditcard. Sommige webshops bieden ook snel afrekenen met Apple Pay aan, zodat je helemaal geen gegevens zoals naam, adres en e-mailadres hoeft in te vullen. Deze informatie wordt gewoon meteen uit je Apple Pay-kaart gehaald. Zie je dus bij een webshop een goede deal en heb je daar geen account, dan gaat afrekenen met Apple Pay extra snel.

Bekijk ook
Apple Pay-betaling

Welke winkels accepteren Apple Pay?

Welke winkels accepteren Apple Pay? Op welke plekken kun je in Nederland met Apple Pay betalen? En welke webshops accepteren Apple Pay? In dit artikel lees je welke winkels Apple Pay ondersteunen en hoe je dit zelf op kan zoeken.

Check ook ons overzicht van Black Friday-aanbiedingen en de aparte overzichten per winkel. Zo hebben we een mooi overzicht van de beste Black Friday-deals bij MediaMarkt en Black Friday-korting bij Coolblue.

Black Friday bij MediaMarkt

Black Friday bij Coolblue

Niets missen van Black Friday?

We verzamelen tijdens Black Friday de scherpste deals voor je en gaan daar na Black Friday gewoon mee door. Wil je niets missen? Schrijf je in voor onze Tech Deals-nieuwsbrief en krijg meteen toegang tot ons speciale Black Friday e‑book.

Powered by:
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Informatie

Laatst bijgewerkt
27 november 2025 om 10:03
Onderwerp
Categorie
Apple

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

Apple Pay

Apple Pay is Apple's eigen betaaldienst, die sinds juni 2019 en november 2018 beschikbaar is in respectievelijk Nederland en België. Met Apple Pay kun je betalen met je iPhone, Apple Watch, iPad en Mac in zowel winkels als apps en webshops. In Nederland is Apple Pay beschikbaar bij nagenoeg alle banken. Lees onze Apple Pay FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen, bekijk hoe je Apple Pay moet instellen en hoe je Apple Pay kunt gebruiken. Apple heeft ook nog andere gelieerde diensten, zoals Apple Pay Later en Apple Cash. Lees hier alles wat je wil weten over Apple Pay!

ABN AMRO Apple Pay gebruiken.

Ook interessant

ING geld opnemen met Apple Pay

ING laat je nu ook contant geld opnemen met Apple Pay

Nieuws
20-11-2025

Triodos Bank introduceert zakelijk Apple Pay in Nederland

Nieuws
28-08-2025
Tap to Pay: betaalkaart gebruiken om bij een iPhone te betalen.

Tap to Pay: alles over de betaalfunctie voor de iPhone [FAQ + video]

Uitleg
22-08-2025
Apple Pay ASN Kaart

Apple Pay instellen op je iPhone, Apple Watch en meer: zo doe je dat

Tips
09-08-2025
Meerdere ING Apple Pay kaarten met icoontjes

Apple Pay en privacy: zo zit het met de beveiliging van Apple’s betaaldienst

Tips
14-07-2025
Wallet app in iOS 26

Zoekfunctie en meer: deze 6 verbeteringen in iOS 26 maken de Wallet-app een stuk prettiger

Nieuws
17-06-2025

Plaats een reactie

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren?
Laat het ons weten!

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.