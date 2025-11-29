Stranger Things (seizoen 5)

Stranger Things is een populaire en sfeervolle sci-fi-horrorserie van Netflix waarin een groep kinderen uit het rustige stadje Hawkins wordt meegesleurd in mysterieuze gebeurtenissen. Wanneer een jongen spoorloos verdwijnt, ontdekken zijn vrienden een geheim overheidslaboratorium, bovennatuurlijke krachten en een duistere parallelle wereld die bekendstaat als de Upside Down.

De serie combineert spanning, nostalgie uit de jaren tachtig, sterke personages en een meeslepend mysterie dat zich per seizoen verder verdiept. Dankzij het mixen van avontuur, horror en emotie groeide Stranger Things uit tot een van de grootste hits op Netflix.