Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Prehistoric Planet (seizoen 3)
Ervaar de wonderen van onze wereld zoals nooit tevoren in deze docuserie van Jon Favreau en de producenten van Planet Earth. Reis 66 miljoen jaar terug in de tijd en aanschouw de indrukwekkende dinosaurussen en buitengewone wezens die het land, de zee en de lucht bevolkten.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember
In zijn meest persoonlijke documentaire tot nu toe richt Chris Hemsworth de camera op zijn eigen familie na de recente diagnose van Alzheimer bij zijn vader. Ze maken een roadtrip naar hun verleden en onderzoeken de wetenschap van sociale verbinding en hoe dit het geheugen kan ondersteunen. Ze bezoeken betekenisvolle plekken en gezichten, leggen het vast als een homemovie en halen dierbare herinneringen op.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Stranger Things (seizoen 5)
Stranger Things is een populaire en sfeervolle sci-fi-horrorserie van Netflix waarin een groep kinderen uit het rustige stadje Hawkins wordt meegesleurd in mysterieuze gebeurtenissen. Wanneer een jongen spoorloos verdwijnt, ontdekken zijn vrienden een geheim overheidslaboratorium, bovennatuurlijke krachten en een duistere parallelle wereld die bekendstaat als de Upside Down.
De serie combineert spanning, nostalgie uit de jaren tachtig, sterke personages en een meeslepend mysterie dat zich per seizoen verder verdiept. Dankzij het mixen van avontuur, horror en emotie groeide Stranger Things uit tot een van de grootste hits op Netflix.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Perrengue Fashion
In de campagne die haar carrière als mode-influencer zou kunnen veranderen, heeft Paula Pratta maar één essentieel item nodig: haar zoon. Maar hij verruilt zijn business school in Californië voor een permacultuurinstituut in het Amazonegebied. Samen met assistente Taylor gaat ze op zoek naar de jongen en vindt ze een wereld zonder filters en veel meer dan ze had verwacht, waaronder de kans om opnieuw na te denken over wat echt belangrijk is in haar leven.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Adventure Time: Fionna & Cake (seizoen 2)
Fionna en Cake beginnen – met de hulp van de voormalige IJskoning Simon Petrikov – aan een multiversum-hoppend avontuur en een reis vol zelfontdekking. Ondertussen schuilt er in de schaduw een krachtige nieuwe tegenstander die vastbesloten is ze op te sporen en uit het bestaan te wissen.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Krychowiak: One Step from the Top
De serie in vier delen biedt een kijkje achter de schermen in zowel het privé- als het professionele leven van de voormalige Poolse nationale voetballer Grzegorz Krychowiak, die gisteren zijn afscheid van het profvoetbal aankondigde
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
The Real Housewives of Amsterdam (seizoen 4)
Realityshow The Real Housewives is in Amerika al bijna vijftien jaar een hit, maar verovert inmiddels ook de rest van de wereld. Wat begon met The Real Housewives of Beverly Hills in 2008, kreeg meer dan 30 nationale en internationale varianten en een hele rits spin-offs. Nu is het de beurt aan Nederland. Het concept is simpel, we volgen de levens van een groep steenrijke vrouwen en het wel en wee binnen hun sociale kring. We zien hoe de deelneemsters samen luxe reizen maken, decadente feesten bezoeken en benevelde onderonsjes hebben in hun miljoenenvilla’s. Dat gaat gepaard met drama, veel drama. Aan het einde van ieder seizoen is er een ‘terugkommoment’, waarbij een presentator de dames nog eens flink aan de tand voelt over alle onderlinge gebeurtenissen. Het resultaat: nog meer drama.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Anniversary
Wanneer de zoon van Ellen en Paul op een mooie middag zijn nieuwe vriendin voorstelt tijdens hun 25-jarig jubileumfeest, vermoedt niemand dat dit het begin van het einde is voor dit gelukkige gezin. De nieuwe vriendin is Liz, Ellens oud-studente, die de universiteit een paar jaar eerder verliet nadat Ellen haar in de klas had bekritiseerd vanwege haar radicale ideologie.
