We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



American Dad! (S18)

Te zien bij: Disney+

American Dad! is een Amerikaanse animatieserie, die deels ontwikkeld werd door Seth MacFarlane, de maker van Family Guy. De pilotaflevering van deze serie werd door FOX op 6 februari 2005 uitgezonden in de Verenigde Staten. In Vlaanderen wordt de serie uitgezonden op 2BE, deze zond de eerste aflevering uit op 7 januari 2008. In Nederland wordt de serie uitgezonden op Comedy Central, deze zond de eerste aflevering uit op 1 december 2008.

Şahmaran (S01)

Te zien bij: Netflix

Als Şahsu voor een college naar Adana gaat, is dat de ideale gelegenheid om haar vervreemde opa te ontmoeten. Dan blijkt dat ze een centrale rol heeft in een mythisch verhaal.

Mission Majnu

Te zien bij: Netflix

In de jaren 70 neemt een Indiase undercover spion een dodelijke missie aan om een geheim kernwapenprogramma in het hart van Pakistan te ontmaskeren.

Fauda (S04)

Te zien bij: Netflix

Als de gepensioneerde Israëlische officier Doron hoort dat de Hamasstrijder die hij dacht gedood te hebben nog steeds vrij rondloopt, gaat hij naar hem op zoek.

The Last of Us (S01E01)

Te zien bij: HBO Max

The Last of Us speelt zich af in de VS, 20 jaar nadat de moderne beschaving is vernietigd. Joel (Pedro Pascal), een geharde overlevende, wordt ingehuurd om het 14-jarige meisje Ellie (Bella Ramsey) uit een quarantainezone te smokkelen. Wat begint als een kleine klus, wordt al snel een brute en hartverscheurende reis waarbij ze samen de VS moeten doorkruisen en van elkaar afhankelijk zijn om te overleven.

This is Luna (S01)

Te zien bij: HBO Max

Luna, afkomstig uit een zigeunerfamilie, worstelt om haar liefde en haar droombaan te vinden en om te begrijpen dat het geen zin heeft om weg te lopen van haar afkomst. De kaarten zullen het uitwijzen.

LOL: Last One Laughing Nederland (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Voor deze show laten tien Nederlandse top comedians zich zes uur lang samen in een ruimte opsluiten, waar ze elkaar aan het lachen proberen te maken. De presentatoren houden de comedians via meer dan 50 camera’s goed in de gaten, want wie lacht, verliest en moet het spel verlaten. Wie het laatst lacht wint de wedstrijd met als hoofdprijs €50.000, die naar een door de winnaar gekozen goed doel gaat. Naast Philippe Geubels zijn de 10 strijdende comedians Henry van Loon, Tineke Schouten, Roué Verveer, Ruben van der Meer, Nienke Plas, Rayen Panday, Stefano Keizers, Alex Ploeg, Soundos El Ahmadi en Bas Hoeflaak. LOL: Last One Laughing is exclusief te zien op Prime Video, en laat het publiek in Nederland en wereldwijd, in meer dan 240 landen en gebieden, kennismaken met een aantal van de beste Nederlandse komische talenten.

Angela Black (S01)

Te zien bij: Videoland

Angela Black leidt een ogenschijnlijk idyllisch leven met twee prachtige zonen en een charmante, hardwerkende echtgenoot, maar achter deze façade is Angela het slachtoffer van huiselijk geweld: ze zit gevangen in een relatie waaruit ze niet kan ontsnappen. Dan wordt Angela op een dag wordt benaderd door Ed, een privédetective, die haar toch al gespannen huiselijke leven overhoop gooit.

Zee van Tijd

Te zien bij: Pathé Thuis

Hoe sterk is liefde nog als alles wegvalt? Wanneer hun ergste nachtmerrie werkelijkheid wordt, probeert een jong koppel wanhopig overeind te blijven. Veertig jaar later ontmoeten de vroegere geliefden elkaar weer.