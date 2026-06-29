Over de afgelopen jaren zijn er een aantal sleutelfiguren van Apple overgestapt naar OpenAI en andere concurrenten. Ook nu is er weer iemand die bij Apple vertrekt en overstapt naar OpenAI. Dit betekent het voor de AI-plannen van Apple.

Apple raakt opnieuw een belangrijke medewerker kwijt aan OpenAI. Paul Meade, de vicepresident die verantwoordelijk is voor de hardware van de Vision Pro en Apple’s toekomstige slimme brillen, verruilt volgens Bloomberg binnenkort Apple voor de AI-maker. En zo wordt hij ineens weer een collega van Apple’s bekendste designer ooit.

‘Verantwoordelijke voor Vision Pro en slimme brillen naar OpenAI’

Meade werkte al sinds 2010 bij Apple en gaf de afgelopen zeven jaar leiding aan de hardwareontwikkeling van de Vision Pro. Ook is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Apple’s slimme brillen die de komende jaren verschijnen. Het eerste model, een slimme bril zonder scherm, zou volgens geruchten eind volgend jaar komen. Apple wil daarmee de concurrentie aangaan met de slimme brillen van Meta.

Zijn werkzaamheden worden grotendeels overgenomen door Fletcher Rothkopf, die al langere tijd nauw met Meade samenwerkt binnen de Vision Products Group. Volgens Bloomberg komt zijn vertrek op een opvallend moment. Apple voerde onlangs een reorganisatie door binnen de hardwaredivisie, vooruitlopend op het aantreden van John Ternus als CEO op 1 september. Daarbij kregen verschillende leidinggevenden nieuwe verantwoordelijkheden en veranderde ook de organisatiestructuur van de teams die werken aan de Vision Pro en toekomstige slimme brillen.

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Paul Meade nam de rol van hoofd van het Vision-team over van Mike Rockwell, dat het Vision Pro-project destijds gestart is. Hij werd echter in 2025 opgeroepen om de nieuwe Siri weer op het goede spoor te krijgen. Sindsdien nam Meade de rol van Rockwell over, maar na anderhalf jaar komt daar dus een einde aan.

Opnieuw een veteraan naar OpenAI

Het is niet de eerste keer dat OpenAI ervaren Apple-medewerkers aantrekt. Eerder maakten ook voormalig Apple-ontwerper Jony Ive en oud-topmensen Tang Tan en Evans Hankey de overstap. Zij werken inmiddels samen aan een nieuwe generatie AI-apparaten, nadat OpenAI hardwarebedrijf io had overgenomen. Dat een Apple-vicepresident overstapt naar een concurrent komt niet vaak voor. Het vertrek van Meade laat zien hoe groot de concurrentie is geworden om ervaren hardware- en AI-specialisten.

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Wat zijn Apple’s plannen met AI-wearables?

Ondanks het vertrek blijft Apple werken aan meerdere nieuwe AI-producten. Naast slimme brillen zouden er ook AirPods met camera’s, nieuwe smart home-apparaten en andere AI-accessoires in ontwikkeling zijn. Tegelijkertijd zou Apple minder nadruk leggen op nieuwe Vision-headsets en juist meer investeren in draagbare AI-producten. Het vertrek van Meade is daarom wel een gevoelig verlies voor Apple, juist nu het bedrijf zijn volgende generatie AI-hardware vorm probeert te geven.